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ЗСУ просуваються біля Бахмуту, а окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку, - DeepState. КАРТА

бахмут,війна,зсу,воїн,бій,захисник,військовослужбовець

На Бахмутському напрямі Сили оборони України продовжують поступ, і бійці ВСУ відтіснили російських окупантів біля Оріхово-Василівки. Загарбники при цьому мали певний успіх на Куп’янському напрямі.

Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepState, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, у Донецькій області на Бахмутському відрізку фронту тривають бої в місті Бахмут, де війська РФ просунулися до перехрестя Леваневського та Ювілейної.

Також не вщухають бої в урочищі Ступки та південніше Іванівського, а біля Оріхово-Василівки українські захисники відсунули сили противника далі на південь.

Аналітики DeepState зазначають, що попри повідомлення в мережі про те, що війська РФ повністю втратили Кліщіївку, насправді населений пункт поки що залишається під контролем противника, водночас фіксуються панічні настрої у ворога.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка, ворог зосереджує основні зусилля на 4 напрямках, - Генштаб

На Авдіївському напрямку тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.

"Південніше Первомайського ворогу традиційно не щастить", - йдеться в публікації.

У Луганській області на Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.

"Ворог захопив Масютівку, засипавши село артилерією", - повідомляють експерти, говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку.

На Запорізькому, Таврійському та Сіверському напрямках зміни не фіксуються.

ЗСУ просуваються біля Бахмуту, а окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку,  - DeepState 01
ЗСУ просуваються біля Бахмуту, а окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку,  - DeepState 02
ЗСУ просуваються біля Бахмуту, а окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку,  - DeepState 03

Автор: 

карта (358) ЗСУ (7528)


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Топ коментарі
+8
День починається з карти, її опису, Бахмут має голубі джерельця, Масютівка втрачена ,але чи можна втратити село, зруйноване артилерією орків. Горіть в пеклі москалі, Слава ЗСУ.
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16.05.2023 07:45
+6
Якщо віритити цій карті, за останню добу наш наступ під Бахмутом зупинився, а північніше Оріхово-Василівки орки взагалі наших відтіснили метрів на 700...
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16.05.2023 07:49
+5
А зруйноване село це хіба вже не наша земля?
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16.05.2023 07:51
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Твой вид, когда ты обещал взять Бахмут, а взял только за обе щеки.
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16.05.2023 07:43 Відповісти
День починається з карти, її опису, Бахмут має голубі джерельця, Масютівка втрачена ,але чи можна втратити село, зруйноване артилерією орків. Горіть в пеклі москалі, Слава ЗСУ.
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16.05.2023 07:45 Відповісти
А зруйноване село це хіба вже не наша земля?
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16.05.2023 07:51 Відповісти
Якщо віритити цій карті, за останню добу наш наступ під Бахмутом зупинився, а північніше Оріхово-Василівки орки взагалі наших відтіснили метрів на 700...
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16.05.2023 07:49 Відповісти
Це ще тільки початок. Так само перед 'харківським' контрнаступом були 'качелі' біля Комишувахи і Богородичного. Заманювали туди рашиські резерви, а потім вдарили їм у фланг
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16.05.2023 08:27 Відповісти
З Масютівкою це у русні такий "отвлєкающій маньовр".
Погано, що у Бахмуті останній клапоть багатоповерхової забудови вже розрізаний навпіл.
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16.05.2023 09:13 Відповісти
Захоплення Масюківки ледве не в топі новин у русні . Та й у нас до речі .
Відкриваю Віку , дивлюсь - що ж це за ПН . Виявляється - село у якому у 2001 році проживало 22 чоловіки , на початок війни люди проживали у двох будинках - з трьох , з яких і складається село . пц
А скільки гвалту в ЗМІ . ??
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16.05.2023 10:37 Відповісти
Тому що це рух фронту на ділянці, де з осені минулого року він був стабільний. Це викликає напруження у нас і захват у ворога.
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16.05.2023 10:39 Відповісти
Справа в тому що боїв за Масюківку і не було . Наші просто відійшли з району того села на більш вигідні і облаштовані позиції .
А кацапи туди ще навіть і не зайшли , та і хз чи й зайдуть , бо навряд чи захочуть покидати свої облаштовані позиції за селом , і рити нові окопи вже перед ним , за кілька сот метрів від старих окопів. Село зараз нічиє - в сірій зоні .
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16.05.2023 10:50 Відповісти
Та шо ти кажеш . !!
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16.05.2023 10:51 Відповісти
Це вже контрнаступ чи ще ні.
Проти кацапів треба більше артилерії і точної зброї, воювати з ними кількістю сенсу немає.
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16.05.2023 10:33 Відповісти
Правильно, треба розпустити ЗСУ і залишити 100 людей з високоточною зброєю. Може навіть 10 чоловік, щоб кнопки натискали, навіщо люди у ******** війні? Зараз уже роботи можуть робити.
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16.05.2023 11:39 Відповісти
Ваня, ти не з Лахти ?
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16.05.2023 11:46 Відповісти
То є у кількісті ЗСУ сенс чи ні? Якщо можна усіх розпустити по домам і дати пульти від артилерії? Навіщо армія, якщо є артилерія і точна зброя? LOL
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16.05.2023 11:52 Відповісти
Ти хто, Залужний чи з Генштабу ?
Там знають що робити.
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16.05.2023 11:56 Відповісти
ПРОХАННЯ до ЦЕНЗОРа та всі читачів:
Не називайте москалів (московитів, московитян) з Московії нашими власними назвами з коренями "рус" та "рос". Позбавляйтеся меншовартості!!! Ще москвинській історик Андрєй Лизлов в своїй книзі 1692 року "Скіфська історія" називав нас россіані. Тобто, ті, хто живе навколо ріки Рось. А вони тому і є москалі, бо живуть з басейні ріки Москва. Ну і ще вони кацапи (тобто, жахиві різуни, вбивці). Ми є русини, росіяни, укрїнці - ми слов'яни, європейці. Вони є угро-фіни, азіати, які 10 000 років тому вийшли з території ******** Малайзії.
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16.05.2023 12:12 Відповісти
 
 