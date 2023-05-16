ЗСУ просуваються біля Бахмуту, а окупанти мали успіх на Куп’янському напрямку, - DeepState. КАРТА
На Бахмутському напрямі Сили оборони України продовжують поступ, і бійці ВСУ відтіснили російських окупантів біля Оріхово-Василівки. Загарбники при цьому мали певний успіх на Куп’янському напрямі.
Про це свідчать дані інтерактивної карти DeepState, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, у Донецькій області на Бахмутському відрізку фронту тривають бої в місті Бахмут, де війська РФ просунулися до перехрестя Леваневського та Ювілейної.
Також не вщухають бої в урочищі Ступки та південніше Іванівського, а біля Оріхово-Василівки українські захисники відсунули сили противника далі на південь.
Аналітики DeepState зазначають, що попри повідомлення в мережі про те, що війська РФ повністю втратили Кліщіївку, насправді населений пункт поки що залишається під контролем противника, водночас фіксуються панічні настрої у ворога.
На Авдіївському напрямку тривають локальні бої біля Авдіївки та у Мар'їнці.
"Південніше Первомайського ворогу традиційно не щастить", - йдеться в публікації.
У Луганській області на Сватівському відрізку фронту продовжуються локальні бої вздовж лінії зіткнення.
"Ворог захопив Масютівку, засипавши село артилерією", - повідомляють експерти, говорячи про ситуацію на Куп'янському напрямку.
На Запорізькому, Таврійському та Сіверському напрямках зміни не фіксуються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Погано, що у Бахмуті останній клапоть багатоповерхової забудови вже розрізаний навпіл.
Відкриваю Віку , дивлюсь - що ж це за ПН . Виявляється - село у якому у 2001 році проживало 22 чоловіки , на початок війни люди проживали у двох будинках - з трьох , з яких і складається село . пц
А скільки гвалту в ЗМІ . ??
А кацапи туди ще навіть і не зайшли , та і хз чи й зайдуть , бо навряд чи захочуть покидати свої облаштовані позиції за селом , і рити нові окопи вже перед ним , за кілька сот метрів від старих окопів. Село зараз нічиє - в сірій зоні .
Проти кацапів треба більше артилерії і точної зброї, воювати з ними кількістю сенсу немає.
Там знають що робити.
Не називайте москалів (московитів, московитян) з Московії нашими власними назвами з коренями "рус" та "рос". Позбавляйтеся меншовартості!!! Ще москвинській історик Андрєй Лизлов в своїй книзі 1692 року "Скіфська історія" називав нас россіані. Тобто, ті, хто живе навколо ріки Рось. А вони тому і є москалі, бо живуть з басейні ріки Москва. Ну і ще вони кацапи (тобто, жахиві різуни, вбивці). Ми є русини, росіяни, укрїнці - ми слов'яни, європейці. Вони є угро-фіни, азіати, які 10 000 років тому вийшли з території ******** Малайзії.