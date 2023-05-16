Росія має відповідати в МКС за злочини проти енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

За атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України Росія має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі зі старшим юрисконсультом Офісу прокурора МКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку матеріалів для позову проти Росії та притягнення її до відповідальності за злочини проти української цивільної енергетичної інфраструктури.

Галущенко наголосив, що військова агресія Росії проти України є безпрецедентною у світовій історії з погляду масштабів руйнувань цивільних об’єктів енергетики та порушення міжнародного права.

Міністр підкреслив, що, окрім свідомого знищення цивільної енергетичної інфраструктури, Росія наражає весь світ ще й на ядерну катастрофу. Зокрема, одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на АЕС: енергоблоки аварійно відключилися та перейшли на дизель-генератори – живлення останньої надії.

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"Це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства. Це не що інше, як ядерний тероризм. росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності й людства. російська федерація повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора", - заявив Галущенко.