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Росія має відповідати в МКС за злочини проти енергетичної інфраструктури України, - Галущенко

галущенко

За атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру України Росія  має відповідати у Міжнародному кримінальному суді та понести відповідальність за скоєні злочини.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час зустрічі зі старшим юрисконсультом Офісу прокурора МКС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили підготовку матеріалів для позову проти Росії та притягнення її до відповідальності за злочини проти української цивільної енергетичної інфраструктури.

Галущенко наголосив, що військова агресія Росії проти України є безпрецедентною у світовій історії з погляду масштабів руйнувань цивільних об’єктів енергетики та порушення міжнародного права.

Міністр підкреслив, що, окрім свідомого знищення цивільної енергетичної інфраструктури, Росія наражає весь світ ще й на ядерну катастрофу. Зокрема, одна з масованих ракетних атак призвела до блекауту на АЕС: енергоблоки аварійно відключилися та перейшли на дизель-генератори – живлення останньої надії.

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"Це була реальна загроза повторення сценарію Фукусіми і ядерної катастрофи, яка б торкнулася усього людства. Це не що інше, як ядерний тероризм. росіяни роблять це свідомо, вони порушують усі існуючі правила ведення війни, вчиняють злочини проти людяності й людства. російська федерація повинна за це відповісти та понести справедливе покарання. Загроза для всього світу залишатиметься, поки ЗАЕС не повернеться під управління українського оператора", - заявив Галущенко.

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А те що чверть країни розбомблено і заміновано галущенків-шмигалів не сильно турбує?! Бачу, що їм сильно болять, прямо печуть наслідки руйнування завдані інфраструктурі, що знаходиться у власності алігархів! Звичайно олігархів в нашій країні наш уряд вважає найважливішими громадянами і найбільш вразливою групою населення, яка на переконання уряду потребує 100% першочергової компенсації.
До речі 5 українських обленерго Рівненське, Чернівецьке, Херсонське, Кіровоградське, Житомирське до цього дня належать російським олігархам Бабакову, Воєводіну і Гінеру
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16.05.2023 08:09 Відповісти
Лише за це? А за десятки тисяч вбитих людей?
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16.05.2023 08:13 Відповісти
Та рашисти ложили на МКС. Їхня мета - знищення України й українців!
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16.05.2023 08:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.blinoucki?ref=embed_comment

https://www.facebook.com/oleg.blinoucki?ref=embed_comment Gulenko Oleg

Україна мусить дзеркально відповідати обстрілюючи російські інфраструктурні об'єкти вже зараз...!Бо інакше їх не зупиниш...!!! " Око за око , зуб за зуб"-біблійна формула закону помсти, що неодноразово зустрічається в Старому Заповіті, наприклад: «А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
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27.09.2023 09:46 Відповісти
 
 