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Новини Агресія Росії проти України
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Минулої доби окупанти 80 разів обстріляли територію Херсонщини, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА

херсонщина

Російські військові протягом доби випустили понад 400 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Шестеро осіб, зокрема одна дитина, зазнали поранень.

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Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5728)


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