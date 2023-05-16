Минулої доби окупанти 80 разів обстріляли територію Херсонщини, 6 осіб зазнали поранень, - ОВА
Російські військові протягом доби випустили понад 400 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 80 обстрілів, випустивши 407 снарядів з важкої артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 14 разів (60 снарядів). Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та заклад освіти у місті Херсоні", - йдеться в повідомленні.
Шестеро осіб, зокрема одна дитина, зазнали поранень.
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