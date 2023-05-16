Минулої доби окупанти вбили 4 жителів Донеччини, ще 4 людини дістали поранення, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Унаслідок обстрілів території Донецької області російськими окупантами протягом минулої доби загинуло 4 мирних мешканців.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 15 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини - в Авдіївці. Крім того, у Богородичному було ексгумовано тіло людини, загиблої під час окупації.
Ще 4 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
З початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули 1514 осіб. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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