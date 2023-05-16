Доба на Харківщині: обстріли Дворічної та Вовчанська, 2 особи загинули, - ОВА

Протягом минулої доби російські окупанти масовано з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок артилерійського обстрілу смт Дворічна Куп'янського району, на жаль, загинули 2 цивільних – чоловік і жінка. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований.

Вчора ввечері ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, господарчі споруди, будівля місцевої лікарні, кілька снарядів влучило у відкриту місцевість", - йдеться в повідомленні.

Під ворожим обстрілом опинилося село Тищенківка Куп'янського району. Окупанти вдарили з РСЗВ, пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

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