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Китай має почути напряму від України, чому треба поважати її суверенітет, - Держдеп США

ведант,патель

Візит спецпредставника Китаю до України й Росії важливий, бо в Пекіні мають знати безпосередню позицію Києва щодо завершення війни, розв’язаної Кремлем.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для КНР важливо почути напряму від наших українських партнерів, чому необхідно поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

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Він нагадав про принцип "нічого про Україну без України", пояснивши, що це стосується будь-яких дипломатичних зусиль. Крім того, за словами Патела, результат має відповідати засадам суверенітету й територіальної цілісності.

"Ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери", - підкреслив представник Держдепу.

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За його словами, Росія повинна продемонструвати серйозну зацікавленість у припиненні війни. "Насправді вони діють у зовсім протилежний спосіб: у той час як інші - включно з президентом Зеленським, який виклав власний мирний план - зосереджені на пошуку способів покласти цьому край, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", - констатував Пател.

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У цьому зв’язку він підкреслив: мета США полягатиме в тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від атак, а також для проведення контрнаступу, щоб звільнити власні території.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Також під час турне він побуває в Росії, Польщі, Франції та Німеччині.

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Шо, черговий раз "пасматрєть в глаза" - тепер уже представнику сци-бздипізда?
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16.05.2023 08:42 Відповісти
Та оскільки війна продовжується, то кєтаю ця війна вигідна.
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16.05.2023 08:43 Відповісти
Може без тумака до них не доходить .
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16.05.2023 08:44 Відповісти
спецпредставник Сі багато років працював у Москві, знайомий з Пуйлом, після китайської йорго мозок працює на московській хвилі,
не бачу ніякої користі для України від цього призначення,
що з того, що йому доведуть українське бачення, дивитися на розпочату Пуйлом війну українськими очима він все одно не буде
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16.05.2023 08:47 Відповісти
С китаезами так говорить все равно что с рашистами. Они только силу уважают а не суверенитет.
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16.05.2023 08:52 Відповісти
Всі розмови з китайцями - до ср@ки. В ході "культурної революції" вони повбивали кілька десятків мілйонів своїх людей, щоб примусити решту до безумовного підкорення. Вони поза всяким міжнародним правом захопили Тібет. Тобто, вони тотожні з кацапами, і будуть підтримувати їх, тому що тепер кацапія - то їх вассал.
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16.05.2023 09:07 Відповісти
Так уже говорили почему, не услышали?
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16.05.2023 10:36 Відповісти
частина китаю була завойована монголами,
то хай віддають частину китаю,
якщо так патякають про історичний аспект війни в Україні на користь параші
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16.05.2023 20:55 Відповісти
 
 