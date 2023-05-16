Китай має почути напряму від України, чому треба поважати її суверенітет, - Держдеп США

Візит спецпредставника Китаю до України й Росії важливий, бо в Пекіні мають знати безпосередню позицію Києва щодо завершення війни, розв’язаної Кремлем.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Для КНР важливо почути напряму від наших українських партнерів, чому необхідно поважати занепокоєння України в плані безпеки, а також її суверенітет і територіальну цілісність", - зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

Читайте: Спецпредставник Китаю відвідає Україну 16-17 травня, - Reuters

Він нагадав про принцип "нічого про Україну без України", пояснивши, що це стосується будь-яких дипломатичних зусиль. Крім того, за словами Патела, результат має відповідати засадам суверенітету й територіальної цілісності.

"Ніхто не прагне завершення цієї війни більше, ніж наші українські партнери", - підкреслив представник Держдепу.

Також читайте: Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, - глава МЗС Японії Хаясі

За його словами, Росія повинна продемонструвати серйозну зацікавленість у припиненні війни. "Насправді вони діють у зовсім протилежний спосіб: у той час як інші - включно з президентом Зеленським, який виклав власний мирний план - зосереджені на пошуку способів покласти цьому край, Росія запускає безпілотники та ракети в сусідню країну, щоб уразити житлові будинки та лікарні, кінотеатри, вбити велику кількість дітей", - констатував Пател.

Також читайте: Сі Цзіньпін пообіцяв, що Китай не допомагатиме зброєю Росії, - Зеленський

У цьому зв’язку він підкреслив: мета США полягатиме в тому, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від атак, а також для проведення контрнаступу, щоб звільнити власні території.

Нагадаємо, спецпредставник Китаю Лі Хуей відвідає Україну 16-17 травня. Також під час турне він побуває в Росії, Польщі, Франції та Німеччині.