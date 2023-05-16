Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

Близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як зазначається, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "Supercam".

"Усі – знищені!", - додав Залужний.

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Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.

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В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.