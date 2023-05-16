Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний. ІНФОГРАФІКА
Близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Як зазначається, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").
"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "Supercam".
"Усі – знищені!", - додав Залужний.
Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.
В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.
Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.
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Наука - психологія , говорить про те що людина у відчаї перестає адекватно мислити і може робити нетривіальні вчинки .
Суб'єктивно це була сама масована і потужна повітряна атака на Київ із часів ночі 24 лютого 22. Тоді була приблизно така ж какофонія із пострілів-вибухів як і цієї ночі, хіба що сьогодні було все стиснуто і зосереджено протягом короткого часу і сконцентровано над правобережжям Києва
Передавай привіт своїй подружці - сосці мертведчуківській.
Більше того, хоча на наявних фото все вказує на наданий нам новітній РАС 3, є і свідчення, що ракети були для старого варіанту РАС 2. І якщо такою ракетою збили Кинжал, то це позор для рашки просто безмежний.
Боже допоможи!!!
А шо з єдалом , русня . ??
Всего их было у наРФии 80 штук.
Хотя ранее, я слышал, что их оставалось около 40 шт.
Я благодарен США за Петриот!
Обычно ракета ПВО собой не сбивает другую ракету. она взрывается в направлении наиболее веротного поражения другой ракеты, выпуская облако поражающих элементов в том направлении.
А ведь для баллистики на порядок выше скорости! И попасть ракетой в ракету при этом - это вообще нереально, как по мне.