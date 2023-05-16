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Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

ракета

Близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Як зазначається, з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

"Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу "Shahed-136/131", а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – "Орлан-10", "Supercam".

"Усі – знищені!", - додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО

Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал. Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний 01

Знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 Кинджал. Всі запущені дрони теж знищені, - Залужний 02

Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів.

Також читайте: Ліквідація наслідків ворожої атаки на Київ. ФОТОрепортаж

В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих.

Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.

Автор: 

обстріл (28365) ракети (4020) знищення (7194) Залужний Валерій (724) дрони (4662)


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Топ коментарі
+84
Patriot рулит!
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16.05.2023 08:44
+81
Титани!
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16.05.2023 08:43
+69
Дуже дуже гарна новина...
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16.05.2023 08:43
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Це кацапська істерика.
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16.05.2023 09:05 Відповісти
З відчаю ..
Наука - психологія , говорить про те що людина у відчаї перестає адекватно мислити і може робити нетривіальні вчинки .
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16.05.2023 09:08 Відповісти
Вірите балаканині зелених?
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16.05.2023 09:10 Відповісти
Ні всі тут вірять тільки тобі та путіну
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16.05.2023 17:44 Відповісти
Вабанк. Сподівались мабуть що хоч один пройде щоб показати "пабєду". Ніпалучілось )
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16.05.2023 09:22 Відповісти
***** хотел сделать в Киеве кровавый вторник перед приездом из китая жолтомордого китайского переговорщика который вез нам *предложение* от которого мы не должны были отказаться. Думаю сегодняшний обстрел Киева ето спланированная акция совместно с Китаем. Как говорится, для Украины готовилась схема *плохой и хороший полицейский*

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16.05.2023 09:36 Відповісти
Дослідять уламки, проаналізують дані про атаку, буде зрозуміло, чи не було серед балістичних ракет імпортних виробів іранського, або іншого виробництва?
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16.05.2023 10:00 Відповісти
От перед приїздом китайця, знайшли б китайські вироби і носом потикали цьому переговорщику.
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16.05.2023 10:21 Відповісти
Величезна кількість пострілів ППО.
Суб'єктивно це була сама масована і потужна повітряна атака на Київ із часів ночі 24 лютого 22. Тоді була приблизно така ж какофонія із пострілів-вибухів як і цієї ночі, хіба що сьогодні було все стиснуто і зосереджено протягом короткого часу і сконцентровано над правобережжям Києва
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16.05.2023 09:06 Відповісти
100%. Стільки пострілів ******** ППО у різних напрямках я бачив вперше. Ніяких фоток не робив, як та дура блогерша із силіконовими частинами тіла.
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16.05.2023 13:14 Відповісти
Так тримати!!! Молодці!!!!!
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16.05.2023 09:06 Відповісти
Дуже вражаючий результат, але постає питання. Як так сталося, що пачками збиваємо навіть "кінджали", а напередодні 4 "шахеди" безперешкодно пролетіли тисячи кілометрів Україною і вразили цілі на Хмельніччині та Тернопільщині? У зведенні є інформація, що були ще запуски "іскандерів" та "С400", інформаціїї по їх збиттю чомусь немає, тобто не все так райдужно як я розумію.
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16.05.2023 09:08 Відповісти
Того що це Київ, і тут посольства і т.п розумієшь чи пояснювати
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16.05.2023 09:12 Відповісти
Це дуже крутий результат, але з такими прикриттям решти України скоро всі переїдуть жити в Київ
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16.05.2023 09:18 Відповісти
А, тобто захист складів *********** та військових аеродромів то не на часі, головне посольства та ресторани де під російську попсу відпочивають "уставшиє ат вайни". Ясно, понятно.
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16.05.2023 09:47 Відповісти
Не дійшло, в Київі Основні державні органи, ген.штаб, і посольства країн які дають нам ЗРК, і вони як мінімум бажають щоб їхні громадяни були захищені, хто плате той заказує, а щоб Україна була закрита треба свої ракети робити які є де робити наприклад Корал, але бабло крадеться при закупках і грошей не вистача на все, це до Зермаків
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16.05.2023 10:14 Відповісти
А ні трішечки не зашкварна фраза наприкінці.

Передавай привіт своїй подружці - сосці мертведчуківській.
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16.05.2023 10:34 Відповісти
Прийми ліки та хутко у палату, тебе вже лікарі там зачекались.
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16.05.2023 10:56 Відповісти
Ого, які "серйозні аргументи" на користь твого вкиду.
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16.05.2023 12:45 Відповісти
Знову комусь кияни під двері нагадили. Хто вам сказав, що ті об'єкти не прикривалися ППО? А коли прилітало по кацапських аеродромах, там не було ППО? Ефективність не 100%. Як мед, то ложкою, їй-Богу.
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16.05.2023 11:19 Відповісти
На таблиці ж вказано - знищено 3 балістичні/зенітні ракети ( уточнюється ) .
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16.05.2023 09:13 Відповісти
****** пад.л!0, обідився на Зе за то що той його назвав невміняєвим, який висновок, воно саме всим управля, все летіло по Київу це ж і посольства міг зацепити, казиться що нам Європа допомага, а корейці мовчать і японці, хоть би ********** в яких срок виходе віддали а то все жаліють))
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16.05.2023 09:10 Відповісти
І зверніть увагу, сам по собі MIM 104 Patriot, вважається досить застарілим комплексом ППО. і незважаючи на його переробку до РАС 3, на Заході давно вже думали про його заміну (просто не поспішали, аж до нашої війни, вважалось що до 2040 року його вистачить). Так що Кинжали показали себе "чудово".
Більше того, хоча на наявних фото все вказує на наданий нам новітній РАС 3, є і свідчення, що ракети були для старого варіанту РАС 2. І якщо такою ракетою збили Кинжал, то це позор для рашки просто безмежний.
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16.05.2023 09:10 Відповісти
ну розробка 80-х років, але там йде постійна модернізація, і ПЗ і локаторів да й самих ракет
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16.05.2023 09:24 Відповісти
В умілих руках і РАС 2 добре працює!
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16.05.2023 16:58 Відповісти
Вот это круть!
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16.05.2023 09:12 Відповісти
Салютик бил с мандражом)
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16.05.2023 09:14 Відповісти
...а ***** "дырчиками" с крыльями бьют прямо по кумполу Кре-мля, а их ПВО тільки очима блимкають безпомічно
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16.05.2023 09:15 Відповісти
Мабуть самий дорогий пердь в калюжу від кацапні.
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16.05.2023 09:15 Відповісти
Надо памятник ставить петриоту
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16.05.2023 09:16 Відповісти
Будет вам памятник из говна и граненій стакан с сухариком
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16.05.2023 11:06 Відповісти
Це мав би сказати Зеленський
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16.05.2023 09:31 Відповісти
Він вчора в потягу із тамбура хрипів угашений, ну як завжди: "потужно і вперше". Видко відходить від коматозу.
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16.05.2023 11:09 Відповісти
В общем, кинули путинские ВПК-шники пупкина через х@й. Выкачали триллионы из бюджета на "гиперзвук", а вышел гиперпук. God bless America! Сколько людей живыми остались!
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16.05.2023 09:31 Відповісти
Якщо хтось дійсно думає, що в кацапів пердаки розірвуться, то ні, бо вони казатимуть стандартне "ви всьо врьотє, не било там кинджалом" і покажуть відео, де щось горить біля установки Петріот, після чого скажуть, що знищили установку.
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16.05.2023 09:37 Відповісти
ШІСТЬ «кинджалів»!!!!
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16.05.2023 09:39 Відповісти
Сьогодні був дуже гучний звук вибуху ракети в небі. Відчувалось,що щось немаленьке збили. Наші ЗСУ - найкращі. І партнерам подяка.
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16.05.2023 09:43 Відповісти
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16.05.2023 09:54 Відповісти
+ велика подяка НАТО.
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16.05.2023 11:01 Відповісти
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16.05.2023 09:56 Відповісти
Хіба так можливо...америкоси і НАТО самі в шоці. Про москалів навіть не говорю. Уявляю їбальники на шоу пропагандонів.
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16.05.2023 10:08 Відповісти
пропагандони про це жодного слова не скажуть, але їбальники сто відсотків будуть як зморщена дупа бункерного підораса
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16.05.2023 12:35 Відповісти
Это просто какой-то позор!)) Позавчера авиагруппу, сегодня 6 Кинжалов! Байден, не жлобись, грузи Патриоты бочками!
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16.05.2023 10:14 Відповісти
Найкраща реклама для систем ППО західного виробництва (у першу чергу Patriot від США).
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16.05.2023 10:20 Відповісти
А який фурор буде, якщо наша ЗСУ почне використовувати F-16?
Боже допоможи!!!
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16.05.2023 10:24 Відповісти
Ф16 сразу з0акончат войну. Сделают ее полностью безсмысленной для русских оккупантов
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16.05.2023 10:35 Відповісти
Потужно!
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16.05.2023 10:28 Відповісти
Так Ігнат та Г+Г казали що ракет вже нема?
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16.05.2023 10:31 Відповісти
Кацапи після першого збитого мультяшного кінжалу - не повірили і вирішили наступити ще раз на ті самі граблі.
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16.05.2023 10:32 Відповісти
Patriot - патріот України!) ... та свободи і демократії в усьому світі)
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16.05.2023 10:38 Відповісти
Эта война доказала шо у СССР не было ни шанса на конвециональрую войну без ЯО.....абсолютное превосходство США во всех видах вооружений.
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16.05.2023 10:54 Відповісти
А у Российской ********* шансы есть?
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16.05.2023 11:18 Відповісти
Ну если только в их влажных мечтах.
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16.05.2023 11:33 Відповісти
Педірація жалюгідна тінь совку. А США стали лише потужніші з тих часів і у рази.
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16.05.2023 12:42 Відповісти
Дякуєм НАТО та ППО ЗСУ!
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16.05.2023 10:59 Відповісти
"Кінжал" - анало говно єсть.
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16.05.2023 11:13 Відповісти
Кенжал - це то що аналоговнет?
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16.05.2023 11:19 Відповісти
Полюбе после всех неудач последних хотели разхерачить админздания в центре Киева и получить красивую картинку для пропаганды ну типа горящего здания Верховной Рады ...а тут очередной просер и позор ..КИНДЖАЛЫ сбивают шо деется!!
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16.05.2023 11:31 Відповісти
Дайте Украине ядерные баллистические ракеты дальностью 5000 км.
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16.05.2023 11:32 Відповісти
Головне щоб вони ці кінжали по якомусь іншому місту не запустили
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Це чудово, відмінна робота ППО, але, нажаль і чергове підтвердження того, що м. Хмельницький абсолютно не прикрите жодним ППО що і призвело до трагічних наслідків.
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16.05.2023 12:18 Відповісти
Уламок Кінжала. Подивіться на плату і компоненти цієї "аналоговнет" це 70-ті чи вже 80-ті?
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16.05.2023 12:35 Відповісти
Навпаки це дуже потужна і ******* зброя.
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16.05.2023 18:36 Відповісти
.. А кацапи як в рот води понабирали .. В більшості ЗМІ ні слова про нічну ракетну атаку ,, лише деякі пропагандони виклали фотки палаючих автобусів ..
А шо з єдалом , русня . ??
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16.05.2023 12:47 Відповісти
Ну вони там "унічтожилі пусковиє петріота" і ще "скоплєнія западново вооружєнія"
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16.05.2023 14:22 Відповісти
Токо что Резников заявил, что сбили уже 7 аналогвнетных кинжалов.
Всего их было у наРФии 80 штук.
Хотя ранее, я слышал, что их оставалось около 40 шт.
Я благодарен США за Петриот!
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16.05.2023 12:54 Відповісти
Может он имел в виду сегодняшних 6 и 1 от 4 мая?
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16.05.2023 12:57 Відповісти
Ось що святий Патріот робить)
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16.05.2023 13:06 Відповісти
Кацапи смокчуть
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16.05.2023 13:24 Відповісти
Хз конечно сколько там чего реально было сбито, но если бы хотя бы половина из заявленного прилетело, то это точно было бы сложно скрыть. Я бы точно увидел. Мне с левого берега пол правого видно, от оболони до холмов. Каких-то прям ******* прилетов в большом количестве точно небыло. Но пво ******* на ура. По виду как израильский железный купол.
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16.05.2023 14:22 Відповісти
А що не можна їб.нути по маскальських кораблях у чорному морі?
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16.05.2023 16:49 Відповісти
Далеко. Після від'ємного виринання корита "маааасква", рашистські ублюдки більше не заходять своїми надводними суднами в радіус потенційного ураження "Нептунами".
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16.05.2023 17:54 Відповісти
нужна приманка
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16.05.2023 18:46 Відповісти
Гарні новини про роботу нашої ППО! Слава ЗСУ!
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16.05.2023 16:52 Відповісти
А тим часом на болотах заявили "про унічтоженіє сістєми Петріот Кінжалом".
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16.05.2023 18:18 Відповісти
така потужна атака була спеціально під час відсутності зеленського в столиці??? м0сКАЛі бережуть свого агента??
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16.05.2023 18:45 Відповісти
где-то отсутствовал, а где-то был... они любят стрелять во время важных встреч... ну и обосрались как всегда
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16.05.2023 18:48 Відповісти
Есть у меня вопрос. Свитан сказал, что Кинжал сбивается чуть ли не простым контактом. Одна ракета попадает непосредственно в другую! Именно этот момент меня смущает.
Обычно ракета ПВО собой не сбивает другую ракету. она взрывается в направлении наиболее веротного поражения другой ракеты, выпуская облако поражающих элементов в том направлении.
А ведь для баллистики на порядок выше скорости! И попасть ракетой в ракету при этом - это вообще нереально, как по мне.
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16.05.2023 18:49 Відповісти
При большой скорости - сильный нагрев - соответственно очень толстая оболочка головной части ракеты - соответственно для гарантированного сбития осколков или готовых поражающих элементов противоракеты недостаточно - не пробьют - нужен "лом" - боевая часть схожая с подкалиберным бронебойным снарядом - соответственно "кинетическое поражение" - нкжно прямое попадание.
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16.05.2023 22:19 Відповісти
І ця мерзота запускає ракети ночами коли люди сплять,щоб не було шансів сховатися в бомбосховища, а там є і діти та кажуть що українці нацисти і без них - вони перемогли Другу Світову війну , так ще-б сказали без американців і британців . Да вони точно такіж нацисти-сталіністи, а може і гірше тому що фашизм вже був засуджений як злочин проти людяності , а вони його реанімували.
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16.05.2023 19:11 Відповісти
Слава нашим захисникам !
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16.05.2023 20:21 Відповісти
Над Киевом сбивают все а остальные города?
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16.05.2023 20:29 Відповісти
Это как короткое одеяло - либо ноги мерзнут, либо плечи. Даже в разгар холодной войны и в США и в СССР ПВО прикривало "гарантировано" только по одному объекту на всю страну.
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16.05.2023 22:22 Відповісти
От этого не легче. Что, всем в Киев перебраться?
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17.05.2023 04:09 Відповісти
Я з Вами згоден, потрібно Харків, Запоріжжя, Херосн та Миколаїв в першу чергу прикривати ППО по мірі надходження нових комплексів...
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17.05.2023 09:42 Відповісти
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