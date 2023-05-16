974 дитини зазнали поранень в Україні внаслідок збройної агресії РФ. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 16 травня 2023 року більше ніж 1454 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 481 дитина загинула та понад 974 дістали поранення різного ступеня тяжкості. 15 травня внаслідок обстрілу ворогом м. Нікополь Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 97, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 398 дітей вважаються зниклими в Україні. ІНФОГРАФІКА