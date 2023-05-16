Найближчим часом буде більше новин про бойові літаки для України, триває інтенсивна дипломатія, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що найближчим часом з’явиться більше новин щодо надання Україні західних винищувачів.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікуваному у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі, я думаю, чули новину з Великої Британії про те, що Велика Британія починає навчання українських пілотів. А ви пам'ятаєте, я казав, що західні винищувачі будуть. І я вам казав, що я в цьому абсолютно впевнений і те, що ви сьогодні почули, це ще не є фінальним та остаточним рішення про надання нам літаків, але це вже початок рішення, яке робить його ще більш неминучим, ніж тоді, коли я почав говорити про те, що це рішення неминуче. Все буде, ми все отримаємо.

Чекайте на новини. Найближчим часом їх буде ще більше - саме в частині літаків. Зараз відбувається дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає нас до того, що ми ефективно закриємо українське небо, що ми суттєво посилимо наші Збройні Сили з повітря, що ми отримаємо принципово нові потужності", - сказав міністр.

За його словами, закордонний візит президента Зеленського має вирішальне значення у питанні формування авіаційної коаліції.

"Паралельно є трек спілкування зі США, ми спілкуємося по всіх каналах з Америкою. ... Зі своїм колегою - держсекретарем Ентоні Блінкеном значною частиною розмови говорили саме про F-16 та про літаки. Збираємо зброю", - додав Кулеба.

Читайте: Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС