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Новини Війна
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Найближчим часом буде більше новин про бойові літаки для України, триває інтенсивна дипломатія, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що найближчим часом з’явиться більше новин щодо надання Україні західних винищувачів.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікуваному у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всі, я думаю, чули новину з Великої Британії про те, що Велика Британія починає навчання українських пілотів. А ви пам'ятаєте, я казав, що західні винищувачі будуть. І я вам казав, що я в цьому абсолютно впевнений і те, що ви сьогодні почули, це ще не є фінальним та остаточним рішення про надання нам літаків, але це вже початок рішення, яке робить його ще більш неминучим, ніж тоді, коли я почав говорити про те, що це рішення неминуче. Все буде, ми все отримаємо. 

Чекайте на новини. Найближчим часом їх буде ще більше - саме в частині літаків. Зараз відбувається дуже інтенсивна дипломатія на всіх рівнях, яка наближає нас до того, що ми ефективно закриємо українське небо, що ми суттєво посилимо наші Збройні Сили з повітря, що ми отримаємо принципово нові потужності", - сказав міністр.

За його словами, закордонний візит президента Зеленського має вирішальне значення у питанні формування авіаційної коаліції.

"Паралельно є трек спілкування зі США, ми спілкуємося по всіх каналах з Америкою. ... Зі своїм колегою - держсекретарем Ентоні Блінкеном значною частиною розмови говорили саме про F-16 та про літаки. Збираємо зброю", - додав Кулеба.

Читайте: Кулеба обговорив постачання боєприпасів з міністрами країн ЄС

Автор: 

авіація (4116) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
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Стаціонарні IP - відеокамери і не тільки на вулицях українських міст треба негайно взяти під контроль контррозвідки. Хто власник, розпорядник, хто обслуговує, хто оплачує? Очевидно, що канали та інформація використовуються ворогом. Це ж військовий час, обстріли...
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16.05.2023 10:21
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16.05.2023 09:53
+2
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16.05.2023 09:57
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16.05.2023 09:53 Відповісти
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16.05.2023 09:54 Відповісти
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16.05.2023 09:57 Відповісти
Думаю рашисты и без местных видеокамер, а со спутников срисовывают пуски ППО. Да и наше ППО не стоит на месте и не стреляет два раза с одного места
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16.05.2023 10:08 Відповісти
Jesli i vydet PVo,tak vopros s kem ix oni mozet sbyvat?.PVO meniajet dislokaciju,no glavnoje netu s kem kacapam ix sbit.Samolioti nedoletit,raketi takze
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16.05.2023 10:25 Відповісти
канешна канешна
вся шобла працює на благо України...
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16.05.2023 10:25 Відповісти
Зездець, вибачте.
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16.05.2023 10:32 Відповісти
Докажіть,що вебкамери не відключили спеціально.
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16.05.2023 10:10 Відповісти
Стаціонарні IP - відеокамери і не тільки на вулицях українських міст треба негайно взяти під контроль контррозвідки. Хто власник, розпорядник, хто обслуговує, хто оплачує? Очевидно, що канали та інформація використовуються ворогом. Це ж військовий час, обстріли...
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16.05.2023 10:21 Відповісти
На Єрмака та ФСБ.
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16.05.2023 12:01 Відповісти
Нашим Героям ЗСУ повага, ворогам смерть, нашим балаболам і "кєровнікам" тюрьма!
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16.05.2023 10:03 Відповісти
Язики б вам кульобам хто прикоротив би.....
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16.05.2023 10:06 Відповісти
Потім будуть розповідати що хтось новини перегріває
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16.05.2023 10:14 Відповісти
а про контрнаступ чому не перднув?..
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16.05.2023 10:27 Відповісти
Він вже не плануэться.
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16.05.2023 12:00 Відповісти
Це ти в турне по Латинській Америці домовилось?
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16.05.2023 11:19 Відповісти
Так ! Гондурас щось нам підкіне !
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16.05.2023 17:28 Відповісти
Мені,та й усім,новин про літаки не треба.
Треба такі новини:ворог вивів у море 5 кораблів.Після атаки 2 кораблі затонуло,3 пошкоджено.
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16.05.2023 13:08 Відповісти
 
 