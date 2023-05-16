Залужний нагородив "Золотим хрестом" воїна 92 ОМБр та адвоката Леоніда Маслова, - Бутусов. ФОТО

Розвідника окремої розвідроти при 92 ОМБр Леоніда Маслова нагороджено нагрудним знаком "Золотий хрест".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пишаюсь, що мій адвокат та багаторічний друг - Леонід Маслов відзначений дуже шанованою на фронті нагородою - Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Директор юридичної компанії СЕНС Маслов, який багато років захищає мене у багатьох процесах, після початку вторгнення став солдатом славетної 92-ї механізованої бригади і створив одну з кращих у ЗСУ команд аеророзвідки.

Він став оператором кількох типів дронів і завдяки його корегуванню, зафіксованому на відео, було знищено 3 зенітно-ракетних комплекси Тор, 2 системи РЕБ Житель, 1 РЛС артилерійської розвідки Зоопарк-1, 2 САУ Мста-С, 1 танк, 1 вантажівка Урал та значна кількість живої сили ЗС РФ", - розповів журналіст.

Бутусов зазначив, що Леонід відомий своїми різкими та жорсткими висловами під час своєї роботи він піддається значному тиску з різних боків, але на будь-який тиск відповідає потужно.

"Його незаконно обшукували правоохоронці, йому видаляли акаунти, росіяни бомбили. Але Маслов - це людина, якою рухають принципи. Привітати адвоката-аеророзвідника з заслуженою нагородою можна за новим акаунтом Леонід Клавдійович, на який я усіх запрошую підписатись. Леонід робить усе необхідне для захисту прав громадян України і у судах, і на фронті, він надійний та дієвий. Вітаю з нагородою та дякую за захист!" - підсумував головред Цензор.НЕТ.

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