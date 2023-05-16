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Залужний нагородив "Золотим хрестом" воїна 92 ОМБр та адвоката Леоніда Маслова, - Бутусов. ФОТО

Розвідника окремої розвідроти при 92 ОМБр Леоніда Маслова нагороджено нагрудним знаком "Золотий хрест".

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Пишаюсь, що мій адвокат та багаторічний друг - Леонід Маслов відзначений дуже шанованою на фронті нагородою - Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Директор юридичної компанії СЕНС Маслов, який багато років захищає мене у багатьох процесах, після початку вторгнення став солдатом славетної 92-ї механізованої бригади і створив одну з кращих у ЗСУ команд аеророзвідки.

Він став оператором кількох типів дронів і завдяки його корегуванню, зафіксованому на відео, було знищено 3 зенітно-ракетних комплекси Тор, 2 системи РЕБ Житель, 1 РЛС артилерійської розвідки Зоопарк-1, 2 САУ Мста-С, 1 танк, 1 вантажівка Урал та значна кількість живої сили ЗС РФ", - розповів журналіст.

Залужний нагородив Золотим хрестом воїна 92 ОМБр та адвоката Леоніда Маслова, - Бутусов 01

Бутусов зазначив, що Леонід відомий своїми різкими та жорсткими висловами під час своєї роботи він піддається значному тиску з різних боків, але на будь-який тиск відповідає потужно.

"Його незаконно обшукували правоохоронці, йому видаляли акаунти, росіяни бомбили. Але Маслов - це людина, якою рухають принципи. Привітати адвоката-аеророзвідника з заслуженою нагородою можна за новим акаунтом Леонід Клавдійович, на який я усіх запрошую підписатись. Леонід робить усе необхідне для захисту прав громадян України і у судах, і на фронті, він надійний та дієвий. Вітаю з нагородою та дякую за захист!" - підсумував головред Цензор.НЕТ.

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Залужний нагородив Золотим хрестом воїна 92 ОМБр та адвоката Леоніда Маслова, - Бутусов 02

Автор: 

Бутусов Юрій (3584) Маслов Леонід (56)


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Топ коментарі
+17
Вот такие юристы должны быть в Верховном суде Украины,только те ,кто доказали свой патриотизм на фронте,а не вся та нечисть,которая там тусуется типа Князева
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16.05.2023 10:16
+16
Вітаємо!
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16.05.2023 09:56
+16
Вангую, щоу недалекому майбутньому, а особливо - у далекому бойова нагорода "Золотий Хрест" від Залужного цвнуватиметься вище від "Золотої Зірки" (зірки, сер!!!) від Зєлєнского. Нагородженнями своїх корєшів Зєдєнскій дискедитував державні нагороди.
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16.05.2023 10:03
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Вітаємо!
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16.05.2023 09:56 Відповісти
усі нагороди повинні бути ВІД ДЕРЖАВИ а не від людей в державі.

відомчі нагороди це атавізм, анахронізм, як хочте так і називайте.

тим більше що нагорода звучить неймовірно - ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.
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16.05.2023 10:02 Відповісти
Блііін! А Штати цього не знають! 😲 Про атавізм. Тому у них більшість нагород - відомчі. Треба ваш пост нередрукувати у америкчнській пресі. Ай-яй-яй! Атавізми вирощують!
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16.05.2023 11:55 Відповісти
штати того і називаються штатами що вони НЕ Є УНІТАРНОЮ ДЕРЖАВОЮ.

там у кожного штата свої закони.

в Україні такого нема, у нас закони однакові що на закарпатті що на харківщині.

тому у нас місцеві князьки це зло а в штатах ні.

відповідно, захоплення кланом влади в окремому штаті це нічого не означає а у нас це біда.

бо такий клан починає підминати під себе відомства і ось тут ВІДОМЧІ НАГОРОДИ починають свою деструктивну роль.

пане, ви якщо чогось не розумієте то вивчайте предмет, нема такої людини що все знає, всі чогось та колись навчалися та вивчали.
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16.05.2023 12:19 Відповісти
Відмазка не зараховується. 😊 Бо така ситуацвя є і у Франції, як приклад. Тому вам краще визнати свою помилку. Хоча думаю, для себе самого ви розумієте це.
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16.05.2023 12:32 Відповісти
яка ситуація є у франції?

у франції є донецькі, дніпропетровські, вінницькі?

нема там такого.

у нас є.

тому нам відомчі нагороди це срака а якщо хтось наполягає що срака це цяця то у нього з кебою не все добре.

ми вже наїлися по саме горло приходу регіональних еліт і їхніх наслідків.
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16.05.2023 13:08 Відповісти
Олним словом, продовжуємо далі звиватися, як вкюуж? У Франції є Гампань, Гасконь, Овернь, Бургунлія, Нормандія, Лотарінгія... Ці складові теперішньої Франції довгий час були під іншими державами: Нормандія, Гасконь - під Англією, Лотарінгія і Ельзас - під Німеччиною, Бургундія взагалі сама по собі дуже непогано почувалася... Тому розповідати тут про "донецьких", "дніпропетровських" і інших якось... ммм.. недоречно. Але все однонапишіть і у французькі змі про те, що відомчі нагороди - атавізм. Заодно і полякам напішіиь, бо вони цьго не знабть.
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16.05.2023 13:55 Відповісти
пане, перестаньте тупити.

всі перелічені вами французькі регіони НЕ Є НОСІЯМИ того що у нас - регіональних кланів.

тому вся ваша аргументація не свистить ні в дугу.

наші регіональні клани небезпечні своєю регіональністю а тому будь-який інструмент зокрема ВІДОМЧІ НАГОРОДИ є засобом нашкодити Україні і те, що такий інструмент може і не нашкодити втішає мало.
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16.05.2023 14:02 Відповісти
Серйозно? 😲 Ви бували у Франції? Я наприклад знаю, що там досить непогано почувабть себе земляцтва. І ще одне. Для мене виявилося одкровенням, що ЗСУ складаються з кланів. 😲
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16.05.2023 14:05 Відповісти
То чому ви приплели клани до відомчої нагорди "Золотий Хрест", яким Залужний нагородив Маселка? І ще одне - бараболя, картопля, бульба - це не різні овочі, а різні назви одного. Регіональні клани = земляцтва. До 18 століття в Уераїні не було регіонів (англійське погодження), а були землі. 😊
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16.05.2023 14:13 Відповісти
Ви стверджуєте, що ЗСУ - не державна структура? 😲 У вас є дані, що в Україні зароджується військова хунта? 😳 Шановний, вас або заносить, або вам треба бігом у СБУ. Це вже серйозно.
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16.05.2023 14:32 Відповісти
Вангую, щоу недалекому майбутньому, а особливо - у далекому бойова нагорода "Золотий Хрест" від Залужного цвнуватиметься вище від "Золотої Зірки" (зірки, сер!!!) від Зєлєнского. Нагородженнями своїх корєшів Зєдєнскій дискедитував державні нагороди.
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16.05.2023 10:03 Відповісти
Він дискредитує все, до чого торкається і до чого доходять руки.
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16.05.2023 10:40 Відповісти
ВІтаю пана Леоніда Маслова! Надалі більше!
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16.05.2023 10:07 Відповісти
Вот такие юристы должны быть в Верховном суде Украины,только те ,кто доказали свой патриотизм на фронте,а не вся та нечисть,которая там тусуется типа Князева
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16.05.2023 10:16 Відповісти
Вітаю, братику! Обшуки Собакова вже позаду, і де він? Погнали? Маю надію, що окупанти повиздихають теж. А пан Леонід очолить Верховний суд.
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16.05.2023 10:25 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!, СЛАВА ЗСУ!
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16.05.2023 10:32 Відповісти
Достойна кандидатура на голову верховного суду України замість хабарника Князева. Але мабуть не при зеленій владі
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16.05.2023 10:36 Відповісти
Кращі люди на фронті. Процентний вміст г**на в тилу значно збільшився.
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16.05.2023 10:40 Відповісти
Vitaemo ! ✊
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16.05.2023 11:25 Відповісти
 
 