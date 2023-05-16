Залужний нагородив "Золотим хрестом" воїна 92 ОМБр та адвоката Леоніда Маслова, - Бутусов. ФОТО
Розвідника окремої розвідроти при 92 ОМБр Леоніда Маслова нагороджено нагрудним знаком "Золотий хрест".
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Пишаюсь, що мій адвокат та багаторічний друг - Леонід Маслов відзначений дуже шанованою на фронті нагородою - Золотим хрестом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Директор юридичної компанії СЕНС Маслов, який багато років захищає мене у багатьох процесах, після початку вторгнення став солдатом славетної 92-ї механізованої бригади і створив одну з кращих у ЗСУ команд аеророзвідки.
Він став оператором кількох типів дронів і завдяки його корегуванню, зафіксованому на відео, було знищено 3 зенітно-ракетних комплекси Тор, 2 системи РЕБ Житель, 1 РЛС артилерійської розвідки Зоопарк-1, 2 САУ Мста-С, 1 танк, 1 вантажівка Урал та значна кількість живої сили ЗС РФ", - розповів журналіст.
Бутусов зазначив, що Леонід відомий своїми різкими та жорсткими висловами під час своєї роботи він піддається значному тиску з різних боків, але на будь-який тиск відповідає потужно.
"Його незаконно обшукували правоохоронці, йому видаляли акаунти, росіяни бомбили. Але Маслов - це людина, якою рухають принципи. Привітати адвоката-аеророзвідника з заслуженою нагородою можна за новим акаунтом Леонід Клавдійович, на який я усіх запрошую підписатись. Леонід робить усе необхідне для захисту прав громадян України і у судах, і на фронті, він надійний та дієвий. Вітаю з нагородою та дякую за захист!" - підсумував головред Цензор.НЕТ.
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відомчі нагороди це атавізм, анахронізм, як хочте так і називайте.
тим більше що нагорода звучить неймовірно - ЗОЛОТИЙ ХРЕСТ.
там у кожного штата свої закони.
в Україні такого нема, у нас закони однакові що на закарпатті що на харківщині.
тому у нас місцеві князьки це зло а в штатах ні.
відповідно, захоплення кланом влади в окремому штаті це нічого не означає а у нас це біда.
бо такий клан починає підминати під себе відомства і ось тут ВІДОМЧІ НАГОРОДИ починають свою деструктивну роль.
пане, ви якщо чогось не розумієте то вивчайте предмет, нема такої людини що все знає, всі чогось та колись навчалися та вивчали.
у франції є донецькі, дніпропетровські, вінницькі?
нема там такого.
у нас є.
тому нам відомчі нагороди це срака а якщо хтось наполягає що срака це цяця то у нього з кебою не все добре.
ми вже наїлися по саме горло приходу регіональних еліт і їхніх наслідків.
всі перелічені вами французькі регіони НЕ Є НОСІЯМИ того що у нас - регіональних кланів.
тому вся ваша аргументація не свистить ні в дугу.
наші регіональні клани небезпечні своєю регіональністю а тому будь-який інструмент зокрема ВІДОМЧІ НАГОРОДИ є засобом нашкодити Україні і те, що такий інструмент може і не нашкодити втішає мало.