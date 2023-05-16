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Новини
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Олігарху Фуксу повідомлено про підозру у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків, - СБУ

фукс

Підсанкційного олігарха Павла Фукса викрито на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

"За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - йдеться в повідомленні.

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Також в СБУ зазначили, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

"У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн", - зазначили в Службі безпеки.

Так, Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

В рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.

Фукс назвав підозру "безпідставною та пов'язаною виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур".

"Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов’язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України.

Особливо хочу звернути увагу на те, що СБУ заявила про повідомлення мені про підозру як громадянину України, чим водночас підтвердила відсутність у мене російського громадянства та знівелювала обґрунтування накладених на мене у червні 2021 року санкцій – нібито через те, що я є громадянином РФ", - зазначив він.

За словами Фукса, керівництво СБУ та РНБО "вводить президента та суспільство в оману".

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Автор: 

СБУ (12797) Фукс Павло (105)


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Топ коментарі
+5
Коли цю почвару закриють? Санкції вводять проти них і вони продовжують грабувати країну...
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16.05.2023 10:19
+4
А чи не повинна СБУ займатись своєю справою?
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16.05.2023 10:21
+4
СБУ решает свои проблемы. Финансовые. Они считают, что единственное, чем они должны заниматься
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16.05.2023 10:34
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виживе лише ахметов і то тільки наполовину
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16.05.2023 10:08 Відповісти
І пан Ко...поки Зе при владі...
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16.05.2023 10:49 Відповісти
Це той Фукс через якого фінансувалась Свобода?
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16.05.2023 10:12 Відповісти
якби було ватне було б як в Мелітополі
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16.05.2023 18:32 Відповісти
Коли цю почвару закриють? Санкції вводять проти них і вони продовжують грабувати країну...
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16.05.2023 10:19 Відповісти
А чи не повинна СБУ займатись своєю справою?
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16.05.2023 10:21 Відповісти
СБУ решает свои проблемы. Финансовые. Они считают, что единственное, чем они должны заниматься
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16.05.2023 10:34 Відповісти
У Феміди хтось пов'язау з очей с3,14здив?
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16.05.2023 10:31 Відповісти
З цим типом уже кілька років воював пан Бродський,власник "Обозревателя"...
Він ще тоді говорив що це злодій та рашистський посіпака...але влада лише зараз " проснулася".. а чим ближче до Перемоги то таких "викриттів" ставатиме більше...)
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16.05.2023 10:48 Відповісти
Зато Труха-Харьков пиарит Фонд Фукса каждый день(!).
Фукс - ФСБешная крыса, гнать/сажать. Без вариантов.
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16.05.2023 10:51 Відповісти
Кого, труханова чи обох?
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16.05.2023 11:50 Відповісти
Эти дебилы решили парк имени главного ******** назвать похоже! Главного вора Харькова, Кернеса. Потом ещё его зама всппомнят Терехова
Это просто писец. Город не пуганых идиотов!
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16.05.2023 18:19 Відповісти
От, до речі, нє#уй роздавати громадянство направо-наліво - усі, хто його отримав, або харошіє, або у тюрячці
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16.05.2023 11:52 Відповісти
/« .. только дураки платят налоги и отдают долги.» /И.Коломойский
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16.05.2023 12:51 Відповісти
А я знаю ще одного великого махінатора в Україні І в Америці про нього також знають.
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Знает кошка чье сало ела--- этот дружок гепуция ещё с зимы горячую еду в Харькове раздает каждый день. В трех- четырех местах обычно. ОчередЯ конечно, мелкие свары, совки халяву наминают с кайфом. А через час уже домашним доганяются. Будущие избиратели для уголовников и пройдох. Не перемрут такие.
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16.05.2023 14:40 Відповісти
Сколько человек сделал выездов в Москву с 2014 года! Вот и весь ответ
Всем бывшим и нынешним чиновникам нужен детектор Лжи. Ми-6 с этим прекрасно справиться
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16.05.2023 18:17 Відповісти
СБУ робить бізнес ... Звісно під правильними гаслами..
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16.05.2023 18:42 Відповісти
А олігарху Коломойше, що, досі нічого не повідомили?
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16.05.2023 22:30 Відповісти
Це добре, коли казнокради гризуться між собою і підкидають правоохоронцям компромат на конкурентів.
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17.05.2023 02:55 Відповісти
фуксу повідомлено, фірташу сказали.. Вони самі знають, що є топ-злодії. Питання, що робить сбу по факту.
Ці звіти служб інфантильні і одразу ж говорять про майбутню 100%-ву бездіяльність..
зеленському повідомили, що він чмо..
резнікову сказали, що він краде провізію..
народу сказали, що воно бидломаса..
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17.05.2023 08:46 Відповісти
Тепер зрозуміло для чого було організовано масовий банкопад за папєрєднікаф.
А з Фуксом мабуть не поділили солоденькі плюшки і сказали фас для фсебеу
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22.05.2023 11:53 Відповісти
 
 