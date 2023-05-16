Олігарху Фуксу повідомлено про підозру у фінансових махінаціях та ухиленні від сплати податків, - СБУ

Підсанкційного олігарха Павла Фукса викрито на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними Служби безпеки, встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

"За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - йдеться в повідомленні.

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Також в СБУ зазначили, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

"У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн", - зазначили в Службі безпеки.

Так, Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

В рамках кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.

Фукс назвав підозру "безпідставною та пов'язаною виключно із особистою економічною зацікавленістю окремих осіб в керівництві СБУ та інших структур".

"Подібні дії є нічим іншим, ніж наклепом та спробою завдати шкоди моїй діловій репутації з мотивів, що ніяк не пов’язані з захистом інтересів держави та національною безпекою України.



Особливо хочу звернути увагу на те, що СБУ заявила про повідомлення мені про підозру як громадянину України, чим водночас підтвердила відсутність у мене російського громадянства та знівелювала обґрунтування накладених на мене у червні 2021 року санкцій – нібито через те, що я є громадянином РФ", - зазначив він.

За словами Фукса, керівництво СБУ та РНБО "вводить президента та суспільство в оману".

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