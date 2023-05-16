Росія вночі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, сумарний залп "Калібрів" наразі становить 15 ракет, - ОК "Південь"

Угруповання російських кораблів в Чорному й Азовському морях протягом ночі зменшилось, хоча ворог водночас збільшив кількість ракетоносіїв. Рівень загрози наразі військові оцінюють як досить високий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають військові, рівень ракетної загрози залишається досить високим.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, орієнтуйтесь на достовірні джерела інформації", - попереджають в ОК "Південь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА