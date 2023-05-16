Росія вночі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, сумарний залп "Калібрів" наразі становить 15 ракет, - ОК "Південь"
Угруповання російських кораблів в Чорному й Азовському морях протягом ночі зменшилось, хоча ворог водночас збільшив кількість ракетоносіїв. Рівень загрози наразі військові оцінюють як досить високий.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".
"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", - йдеться в повідомленні.
При цьому, як зазначають військові, рівень ракетної загрози залишається досить високим.
"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, орієнтуйтесь на достовірні джерела інформації", - попереджають в ОК "Південь".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому воно продовжує безкарно обстрілювати Україну крилатими ракетами? Чи не дешевше і ефективніше послати його до крейсера Москва? Бо йому вже мабуть набридло одному на дні моря іржавіти. Агов, партнери, може підкажете як це скоріше зробити?
Здійснюють терористичні акти, до яких сомалійським піратам далеко...
І ніякого спротиву терористам з боку великих морських держав?