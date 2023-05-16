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Росія вночі збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, сумарний залп "Калібрів" наразі становить 15 ракет, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

Угруповання російських кораблів в Чорному й Азовському морях протягом ночі зменшилось, хоча ворог водночас збільшив кількість ракетоносіїв. Рівень загрози наразі військові оцінюють як досить високий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Корабельне угруповання в Чорному і Азовському морях ворог протягом ночі зменшив до 9 одиниць, водночас наростивши кількість ракетоносіїв", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають військові, рівень ракетної загрози залишається досить високим.

"Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, орієнтуйтесь на достовірні джерела інформації", - попереджають в ОК "Південь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 6 російських кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

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ракети (4020) Чорноморський флот рф (624) Чорне море (1666)


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А який рівень загрози цьому угрупуванню?
Чому воно продовжує безкарно обстрілювати Україну крилатими ракетами? Чи не дешевше і ефективніше послати його до крейсера Москва? Бо йому вже мабуть набридло одному на дні моря іржавіти. Агов, партнери, може підкажете як це скоріше зробити?
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16.05.2023 10:30 Відповісти
Потрібно відкривати сезон полювання на російські лоханки!
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16.05.2023 10:40 Відповісти
Бойові кораблі - ракетоносії РФ у міжнародних водах займаються пусками крилатих ракет по суверенній державі Україні?
Здійснюють терористичні акти, до яких сомалійським піратам далеко...
І ніякого спротиву терористам з боку великих морських держав?
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16.05.2023 10:54 Відповісти
 
 