Україна хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16, - радник міністра оборони Сак

Київ сподівається отримати від союзників від 40 до 50 літаків F-16 і сформувати з них три або чотири ескадрильї.

Про це радник міністра оборони Юрій Сак сказав виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Сак повідомив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.

У Києві наголошують: потреба в сучасних літаках стала більш гострою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять, сказав Сак.

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"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів - це дуже багатообіцяючий знак", - сказав Сак.

"Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - додав він.

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За словами Сака, президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі і на саміті НАТО в Литві в липні. Президент України отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.