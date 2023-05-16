Україна хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16, - радник міністра оборони Сак
Київ сподівається отримати від союзників від 40 до 50 літаків F-16 і сформувати з них три або чотири ескадрильї.
Про це радник міністра оборони Юрій Сак сказав виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Сак повідомив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.
У Києві наголошують: потреба в сучасних літаках стала більш гострою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять, сказав Сак.
"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів - це дуже багатообіцяючий знак", - сказав Сак.
"Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - додав він.
За словами Сака, президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі і на саміті НАТО в Литві в липні. Президент України отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями.
Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.
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надіюсь, що у партнерів хвати клепки давати літаки "під пілотів"
Индия отказалась покупать Су‐35 и MиГ‐35
А у Су-35+А-50 в два раза больше. А у F-16+АВАКС- около 650+ километров для самолётов и почти 300 км. для крылатых ракет. Так что лучше, "спец"?
Почитал бы что, перед тем, как позориться.
И по словам того-же Игната у орков реально на сушке есть ракета В-В с дальностью до 200 км, которую они уже успешно применяли против наших бортов. Поэтому меньше тут сказок.