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Новини Війна
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Україна хоче отримати від союзників 40-50 винищувачів F-16, - радник міністра оборони Сак

f-16

Київ сподівається отримати від союзників від 40 до 50 літаків F-16 і сформувати з них три або чотири ескадрильї.

Про це радник міністра оборони Юрій Сак сказав виданню Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Сак повідомив, що Україна хоче отримати від 40 до 50 F-16 в цілому, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту свого неба від російських бомбардувань.

У Києві наголошують: потреба в сучасних літаках стала більш гострою після того, як у березні російські ВПС почали широко використовувати керовані плануючі бомби. Наразі Україна не має "нічого, щоб зупинити" російські літаки, які їх переносять, сказав Сак.

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"Всі розуміють, що ця тема назріла для обговорення. Ніхто не говорив, що це неможливо. Якщо порівняти з тим, що було три місяці тому, коли ми ще боролися за танки, то сьогодні всі говорять про коаліцію винищувачів - це дуже багатообіцяючий знак", - сказав Сак.

"Ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона не буде повною без винищувачів, F-16", - додав він.

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За словами Сака, президент Володимир Зеленський хоче, аби питання бойових літаків було головним на порядку денному саміту G7 в Хіросімі і на саміті НАТО в Литві в липні. Президент України отримав "запевнення" від західних лідерів під час свого останнього європейського турне, що вони обговорять це питання найближчими днями.

Хоча Британія, Італія, Франція і Німеччина не можуть запропонувати F-16, Сак сказав, що "вони мають важливий голос у міжнародній коаліції", і Україна хотіла б, аби вони заохочували таких союзників, як США і Туреччина.

Автор: 

авіація (4116) допомога (8328) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+3
Готовить. Программы подготовки новых - 2 года, переподготовки существующих - 9 месяцев. Можно пригласить на контракт иностранных уже готовых. Больше вариантов нет. Там больше вопросов по подготовке обслуживающего и ремонтного персонала, и офицеров управления. Но про это упорно молчат всякие "ура-патриоты".
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16.05.2023 12:47
+1
Берите больше - про звездные крейсеры и звезду смерти.
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16.05.2023 11:06
+1
Они об этом и говорят. И о том, что нет смысла давать небольшое число бортов. Минимально допустимое число подсчитали американцы - 128 штук истребителей + летающие танкеры и самолёты АВАКС.
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16.05.2023 12:54
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Є ссиль на ці домовленності.
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16.05.2023 11:04 Відповісти
Берите больше - про звездные крейсеры и звезду смерти.
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16.05.2023 11:06 Відповісти
Я б не відмовився. Один легкий крейсер ''Арквітенс'' чи зоряний фрегат ''Вікторі'' з орбіти, або навіть з стратосфери, зависнувши над будь-яким містом, легко зачистить турболазерним вогнем усю русню, де б вони не ховалися. Хоча що, навіть одного винищувача такого класу будь то A, B, H, U, X, Y-wing, чи ТІЕ-файтер просто поховають їх там. Але я аж ніяк не відмовився б від ''Венатора''.
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16.05.2023 12:36 Відповісти
де взяти стільки пілотів?
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Готовить. Программы подготовки новых - 2 года, переподготовки существующих - 9 месяцев. Можно пригласить на контракт иностранных уже готовых. Больше вариантов нет. Там больше вопросов по подготовке обслуживающего и ремонтного персонала, и офицеров управления. Но про это упорно молчат всякие "ура-патриоты".
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16.05.2023 12:47 Відповісти
та да - за те і мова
надіюсь, що у партнерів хвати клепки давати літаки "під пілотів"
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16.05.2023 12:50 Відповісти
Они об этом и говорят. И о том, что нет смысла давать небольшое число бортов. Минимально допустимое число подсчитали американцы - 128 штук истребителей + летающие танкеры и самолёты АВАКС.
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16.05.2023 12:54 Відповісти
Нахер для истребительной авиации летающие танкеры? А аваксы есть в Европе на дежурстве. Ты еще приплюсуй сюда штук 5 специально запущенных для нас спутников.
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16.05.2023 13:26 Відповісти
з огляду на невеликий бойовий радіус F16 - танкери не лишні
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16.05.2023 13:32 Відповісти
Площадь Украины и расстояние от границы до границы? Дальность видимости АВАКСА?
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16.05.2023 14:06 Відповісти
На сушках и мигах воюют без аваксов, а на эФках - кровь из носа нужны.
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16.05.2023 14:31 Відповісти
А если сравнить нынешние Су-35+А-50 и F-16?
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16.05.2023 14:36 Відповісти
По-моему пользы от ихних А-50 - ноль целых х*р десятых, типа - кнопку нажал, бревно на плечо и пошел.
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16.05.2023 15:23 Відповісти
"Спец" однако.
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16.05.2023 15:28 Відповісти
А ихние су-35 чаще падают, чем летают. Даже задрот Индия и та отказалась от этих вафель
Индия отказалась покупать Су‐35 и MиГ‐35
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16.05.2023 15:29 Відповісти
Индонезия отказалась от Су-35 в пользу французских «Рафалей»
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16.05.2023 15:30 Відповісти
Ну и что? Это все как-то мешает новым сушкам и мигам с помощью А-50 увидеть противника намного раньше чистого F-16? Чукча "спец" однако
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16.05.2023 16:08 Відповісти
Есть разница между видеть и "потрогать" А дальность видимости РЛС ф16 - 280 км (дальность ракет В-В - 180 км, в то время, как дальность РЛС сушки 35 - 140км, а о их дальности поражения вообще трудно сказать точно, точнее найти правдивую информацию.
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16.05.2023 19:06 Відповісти
Я к тому, что дальность обнаружения цели у эфки на сто км чем дальность поражения.
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16.05.2023 19:09 Відповісти
Т.е. видеть далеко не обязательно? Вот амеры дебилы, для чего-то всякие АВАКСы придумали. "Спец" однако.

А у Су-35+А-50 в два раза больше. А у F-16+АВАКС- около 650+ километров для самолётов и почти 300 км. для крылатых ракет. Так что лучше, "спец"?

Почитал бы что, перед тем, как позориться.
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16.05.2023 20:28 Відповісти
Амеры еще и спутники пачками запускают, так нах без аваксов и спутников продолжать это все дохлое дело? Все, *****, штыки в землю и пока аваксы не дадут замириться! ************* профи. И потом то, что видит А-50 неймет зуб су35. От того, что видит А50 сушке не легче - стреляет он по захвату цели своим РЛС.
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16.05.2023 21:03 Відповісти
Та ты шо? Так нахрена же тогда амеры АВАКСы постоянно в Польше поднимают на дежурство если спутников дохрена висит и F-16 ходят вдоль границы? А, "эксперд"?

И по словам того-же Игната у орков реально на сушке есть ракета В-В с дальностью до 200 км, которую они уже успешно применяли против наших бортов. Поэтому меньше тут сказок.
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16.05.2023 21:54 Відповісти
тут залежно які цілі ставити - мінімальним крилом в 10-12 бортів також можна дечого досягти
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16.05.2023 13:31 Відповісти
Неоправданно большие расходы на поддержку зоопарка.
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16.05.2023 14:04 Відповісти
тут немає доброго рішення - стягувати старезні і немічні міги це вихід
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16.05.2023 14:12 Відповісти
 
 