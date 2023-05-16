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Новини Війна
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Одному з керівників 501 батальйону морпіхів, через якого 277 воїнів опинились у полоні, повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР

маріуполь,морпіхи

ДБР повідомило про підозру у державній зраді одному з керівників 501 Окремого батальйону морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились у полоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.

Зазначається, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь.

"У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації рф розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі. 

Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "днр". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Довічне ув’язнення загрожує експоліцейському-зраднику, який "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів, - ДБР

Водночас ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.

"Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року", - додали в Бюро.

Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про Костянтина Безсмертного.

Також дивіться: "Три человека с "Азова" окольными путями вылезли с Мариуполя": СБУ опублікувала докази співпраці голови Полтавського райсуду Богомолової з ФСБ РФ. АУДIО

Автор: 

Маріуполь (3226) державна зрада (1681) ДБР (3483)


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Топ коментарі
+23
А тому, кто сдал 2500 воинов, когда объявите?

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16.05.2023 10:30
+21
Так, тут следствие разберётся. А вот когда подозрение выдвинут одному поцу и по совместительству руководителю из-за которого сотни оказались в плену, тысячи погибли, миллионы стали беженцами? Не всё же ему разные премии, пистолеты и т.д. за это получать.
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16.05.2023 10:31
+20
Там вопросы по всему югу. По разминированию мостов, дорог и акватории морпорта. По отводу войск с укрепрайонов. Понимающие местные выходили с плакатами еще с конца 2019 года. Эти же вопросы задают и в "Азове".

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16.05.2023 10:45
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найперший кандидат на ліквідацію! бажано - разом з родиною! щоб інші головою почали думати
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16.05.2023 10:29 Відповісти
Рашист?
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16.05.2023 10:32 Відповісти
Як така людина могла обіймати командну посаду в військовій частині? Потрібно позбавити військового завання та посадити в тюрму всіх хто давав йому рекомендації і призначав на посаду! Призначення ж у нас в армії відбуваються по блату і хтось блатний завів цього зрадника на блатну посаду! Тепер всі вони мають сісти в тюрму! Командир морпіхів приймав рішення особисто і тому має нести відповідальність разом зі своїм заступником! Здача в полон без наказу Генштабу це злочин який має бути покараний!
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16.05.2023 10:35 Відповісти
він не займав командну посаду - він був завгоспом - тобто аналогом д'єрмака в ОПП
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16.05.2023 11:13 Відповісти
Шо за ху*ню ты несешь? Ты вообще к армии каким-нибудь боком имеешь отношение?
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16.05.2023 13:36 Відповісти
А чи не занадто ви поспішаєте хлопці й дівчата з висновками?! Бо ці "звинувачення" висуває те саме ДБР яке висувало звинувачення й патріотам України по справах яки розсипалися у судах та були визнані фейковими!!! То чи слід довіряти усьому що вони кажуть???!!! Не кажіть ГОП поки не перестрибнули!!!
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16.05.2023 11:20 Відповісти
поверь зам по тылу самый осведомлённый человек в бригаде
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16.05.2023 11:21 Відповісти
Самый осведомленный чел в любом подразделении, начиная от батальона и выше - это начштаба.
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16.05.2023 13:37 Відповісти
тому й питання мало би бути до тих, хто зрадив і допустив швидке просування ворога півднем країни, що привело до оточення маріуполя і того ж бердянська...
міністр оборони в ті дні казав, що був якийсь наказ для гарнізону в маріуполі, для азова і таким чином маріуполь відволік ворога від захоплення києва...
от би й розслідували по цій заяві міністра хто, що та як...
а цей начвєщ просто зрадник, але ж не такого масштабу...
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16.05.2023 12:05 Відповісти
Троль, вимкни ЖПТ.
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16.05.2023 11:14 Відповісти
Ігорьонь, ти проспав все. Командир потрапив у полон раніше, під час спроби прорватися до наших. Частина тих, хто залишився, із новим командиром відійшла на Азовсталь до Прокопенка. Інші із цим чмом здалися.
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16.05.2023 11:24 Відповісти
https://mipl.org.ua/kudy-znyk-501-bataljon-morpihiv-nevidomi-obstavyny-polonu/ Куди зник 501 батальйон морпіхів: невідомі обставини полону


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16.05.2023 10:50 Відповісти
От же ж падло(((
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16.05.2023 10:30 Відповісти
А тому, кто сдал 2500 воинов, когда объявите?

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16.05.2023 10:30 Відповісти
обміняли вже більше тисячи
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16.05.2023 10:33 Відповісти
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16.05.2023 10:39 Відповісти
"Эвакуация через третью страну" - врал тогда один поц.
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16.05.2023 10:41 Відповісти
"Фактичний полон в Туреччині" і справжній полон в росії - це два суттєво різних полони. На перемовинах сторони домовилися, що оці командири перебуватимуть в Туреччині - то це куди ліпше, ніж яби їх замордували до смерті чи вбили б в Оленівці. Витягайте хоч до Туреччини, хоч ще якось тих, що в полоні - цих вже витягли. Не так, як хотілось би, але зробили теж непогано, ну то нахера це взагалі розганяти? Подяка цим захисникам, стануть на службу після війни - це теж добре.
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16.05.2023 18:09 Відповісти
Это про 700 бойцов "Азова". Если всего - в Мариуполе попало в плен около 3500 человек. Только с Азовстали был приказ "эвакуировать" около 2500.
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16.05.2023 10:40 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/yKfCgnuJoo4 https://www.youtube.com/shorts/yKfCgnuJoo4

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16.05.2023 10:40 Відповісти
По факту який шанс був вижити під фабами, адже москалі останні дні фактично не штурмували піхотою, а лише бомбили.
Тому питання ставити потрібно, чому вони опинились в оточенні?
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16.05.2023 10:39 Відповісти
Там вопросы по всему югу. По разминированию мостов, дорог и акватории морпорта. По отводу войск с укрепрайонов. Понимающие местные выходили с плакатами еще с конца 2019 года. Эти же вопросы задают и в "Азове".

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16.05.2023 10:45 Відповісти
Так це й є першопричиною, точніше Державною зрадою.
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16.05.2023 10:50 Відповісти
Те що вони не могли вижити означає що вони мають право зраджувати країну ?
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16.05.2023 11:02 Відповісти
Тому , що гарно до шашликів і дня ПАААБЕДИ Верховний , та

генштаб з ОП ГОТУВАЛИСЬ ! ФОТКІ В БУКОВЕЛІ ПАМ'ятаете ? Зе на одному поверсі з Каламойшей А+Дерьмак +Демченко обсуждают « нову реальність «!
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16.05.2023 11:17 Відповісти
Судячи з твого допису,то вони всі мали загинути під руїнами "азовсталі"? Не виставляй себе невігласом.Доречі!Щось ніде не чув,від бувших полонених " азовців" щоб вони робили пред'яви з приводу наказу здатися в полон.
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16.05.2023 11:51 Відповісти
Судя с моих постов - они вообще не должны были попасть в ситуацию с окружением. Это если внимательно читать, а не пистеть. И "Азовцы" именно по этому поводу делали кучу "предьяв". Как и по тому, что прямой приказ Зели на сдачу бойцов в рашистский плен, дебилы назвали "эвакуацией через третьи страны". Больше года уже прошло, ну и где эта гребанная "эвакуация" героев?
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16.05.2023 12:01 Відповісти
Так, тут следствие разберётся. А вот когда подозрение выдвинут одному поцу и по совместительству руководителю из-за которого сотни оказались в плену, тысячи погибли, миллионы стали беженцами? Не всё же ему разные премии, пистолеты и т.д. за это получать.
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16.05.2023 10:31 Відповісти
Неначасі.
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16.05.2023 10:33 Відповісти
Ага, дивиться шоб запіздно не було.
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16.05.2023 10:36 Відповісти
Так у чора Лерос давав коментарі по йього запросу до дбр по цьому питанні - відповідь - Ми нічого про зраду зеленского та ко не маємо. Все.
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16.05.2023 10:51 Відповісти
Дивився я десь по це. Мова дійсно про безсмертного. Лайно собаче. А командир чим кращий? Замість заарештувати покидька повівся на його балачки.
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16.05.2023 10:32 Відповісти
А в цьому я вас підтримаю, бо звернення від іменно командира морпіхів таки було в інтернеті. Ця історія знайома,але краще повернути додому цих морпіхів чим вважати їх зрадниками.
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16.05.2023 12:04 Відповісти
якщо ця с.ка вже під вартою
...а до тих, хто в зоні досяжності і хто "розмінував чонгари", у дермаково-портновського ДБР руки досі не доходять?
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16.05.2023 10:32 Відповісти
фактично вмовив командира здатися Джерело:
Так підозру лише тому, хто вмовив, чи тому, хто піддався на вмовляння і віддав злочинний наказ?
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16.05.2023 10:35 Відповісти
Шановний «цензор»! 501 це не бригада, а батальйон морської піхоти у складі 36 Ї бригади.
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16.05.2023 10:39 Відповісти
З манкуртами потрібно "вчиняти", як славетний Іван Сірко в Чорній Долині, інакше вони та їх нащадки будуть знищувати нас. Розумію, що "вчиняти" максимально до діючого законодавства.
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16.05.2023 10:39 Відповісти
Я не збираюсь захищати цю людину, але чи так вже фантастично виглядає теорія про даремні звинувачення задля переслідування кимось незручного та непокірно службовця?! Бо надто багато я бачив прикладів того що СБУ, ГПУ та ДБР висували брехливі звинувачення задля переслідування власних або замовних інтересів проти чесних людей!!!
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16.05.2023 10:55 Відповісти
Там цей хмирь мутив з якоюсь військовою у частині і вона теж йому допомогала вмовляти виконувати його накази і пропозиції...
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16.05.2023 10:40 Відповісти
Медик.
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16.05.2023 11:02 Відповісти
Я щось не побачив у статті інформації про затримання цієї особи. То він перебуває на волі чи знаходиться під вартою?! Можливо надати більш зрозумілу інформацію заодно пояснивши хто саме надав інформацію про саме такі дії цього військовослужбовця, бо це можуть бути об'єктивні дані, а можуть бути й оговором?!
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16.05.2023 10:50 Відповісти
https://mipl.org.ua/kudy-znyk-501-bataljon-morpihiv-nevidomi-obstavyny-polonu/ Куди зник 501 батальйон морпіхів: невідомі обставини полону
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16.05.2023 10:52 Відповісти
Я кажу НЕ про те, що відбулось з батальйоном, а про те які дії ставлять у вину цій людині! Інформація від того хто давав наказ бійцям, чи це розповіли самі бійці повернені з полону?! Ми ж вже чули від рашистів як вони "не бажали нападати на Україну", а були "вимушені" до "превентивних" дій "спровокованих Заходом та Україною". То чому б командиру, який видав злочинний наказ, не перекласти звинувачення з хворої голови на здорову, на того, хто його "примусив" наприклад, аби не нести самому відповідальність?!
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16.05.2023 11:00 Відповісти
В ютюбе є відео Стерненка, де він розклав все по полочкам про цього комбата. Він зараз у Бердянську, там де і розтошовувася цей батальон. Є фото йього у якомусь кафе. В Бердянську - рашисти.
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16.05.2023 10:54 Відповісти
У цій статті йдеться про те, що комбат "ні до чого", а в "усьому винний" керівник речової служби який "вмовив" його віддати злочинний наказ! То може й наказ Зеленського про здачу у полон є злочинним та треба покарати Єрмака який його вмовив, а може не завадить обом нести відповідальність?! Щось викладене у статті виглядає якось надто мутно. Не заперечує що все може бути правдою, але настільки ж ймовірно і те, що нам вкладають у вуха відверту брехню!!!
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16.05.2023 11:07 Відповісти
Можливо. А маючи останні події з полковником розвідки - це виростає ще більше.
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16.05.2023 11:11 Відповісти
Як на мою думку то військові на 90% здогадувались, що їх здають в полон і "...усвідомлювала суспільно небезпечний характер своєї дії або бездіяльності, передбачала її суспільно небезпечні наслідки і бажала їх або свідомо припускала настання цих наслідків." Здайте зброю ми йдемо на підмогу, що за маячня.
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16.05.2023 10:59 Відповісти
На мою думку ті хто здаються в полон коли є можливість воювати це покидьки і зрадники України їх жаліти не треба
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16.05.2023 11:03 Відповісти
Тоді здивую тебе тим, що військовослужбовцям, наприклад, Ізраїлю та НАТО не тільки не ставлять у вину здачу у полон, але й рекомендують у разі попадання у полон не приховувати наявну в них іеформацію аби запобігти тортур заради збереження життя!!! Ти "Деньків" нагадуєш мені ту похабну дівчину яка була ну дуже незадоволена тим, що наш хлопець "непатриотично" кричав коли йому рашисти відрізали голову, бо на її думку треба при цьому "героїчно" мовчати! Тож я рекомендую й тобі, як у свій час їй, замість базікання довести щось ВЛАСНИМ ПРИКЛАДОМ а не нести казна що!!!
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16.05.2023 11:14 Відповісти
Це маячня, попадання в полон і добровільна здача різні речі.

Крім того коли українські войни здаються у полон, це значить страти, згвалтування і рабство цивільних українців, смерті інших український войнів.
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16.05.2023 17:14 Відповісти
Ті хто задаються в полон себе обрікабть на смерть і тортури свідомо замість того щоб загинути в бою, в США під час другої світової війни на тих хто здавався в полон до них потім ставились як до сміття насамперед свої
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16.05.2023 17:28 Відповісти
А коли зеленському предявлять підозру за тещо послав військове підкріплення в Маріупіль, знаючи що його захоплять кацапи через декілька днів ? Схоже на домовленість.
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16.05.2023 11:07 Відповісти
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16.05.2023 11:09 Відповісти
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16.05.2023 11:10 Відповісти
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16.05.2023 11:11 Відповісти
Головні державні зрадники спокійно сидять в ОП та після 24.02.22. грають "затятих патріотів", саме вони й помстилися Азову за те, що Редіс на параді в 2019 "найвеличнішому лідору" не салютував. Тепер вони ж мстяться Червінському за те, що офіцер розповів народу правду про те, хто насправді має сидіти за державну зраду за злив москалям операції по вагнерівцям. Помилку 2019 року треба негайно виправляти. Бо неможна перемогти ворога, коли головують його слуги...
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16.05.2023 11:17 Відповісти
Азову помстились?
А чого їхні речники підтримують владу?
Купили їх чи що
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16.05.2023 11:29 Відповісти
Все это понятно ,НО ПОЧЕМУ МОЛЧАТ ГЕНЕРАЛЫ БОЕВЫЕ ? Как они могут выполнять преступные приказы мрази Ермака , татарова, смирнова и других КРОТОв , ГНИД И ТРОЯНСКИХ ШАКАЛОВ ⁉️⁉️⁉️Кто-то же из ВОЕННЫХ РАЗМИНИРОВАЛ ,ПЕРЕД САМЫМ ВТОРЖЕНИЕМ Юг ОТВОДИЛ ТАНКОВЫЙ ПОЛК ИЗ ПОД КИЕВА? …………………За изъятие КЛИСТРОНОВ , кто ответил ! Филиал ФСБ Баканова. ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ ОТКРЫТО РАБОТАЛИ НА РУССКИХ НАЦИСТОВ ! Почему молчат ГЕНЕРАЛЫ, Офицеры или они боятся гнидок жОПы ?Вчера ни один не пришёл заступиться за Романа Червинского ! Ганьба где ваша офицерская честь?
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16.05.2023 11:32 Відповісти
Не бути тепер Безсмертному безсмертним!
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16.05.2023 11:32 Відповісти
Якщо уважно послухати начштабу Азову "Тавр", який після повернення з полону давав інтерв"ю, то він, як раз чітко розповів, як вони будучи ще в неоточеному Маріуполі, чули, як командирам інших підрозділів (не азовцям) хтось з Києва давав по телефону, усно, накази виходити з Маріуполя. Він же сказав, що впевнений, що такі самі усні вказівки від когось з Києва, давали і тим частинам, які залишали наші південні міста в прші дні війни. Тож це не підтримка влади, а навпаки її звинувачення.
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16.05.2023 11:40 Відповісти
ОХОРОНЯТИ ТРЕБА БУЛО НЕ МАРІУПІЛЬ А КРИМСЬКИЙ ПЕРЕШИЙОК

Коли Зе влада за це відповість, чи скине відповідальність на своїх виборців
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16.05.2023 11:51 Відповісти
йшли не знаючи куди?
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16.05.2023 12:12 Відповісти
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291001 Вот нашел в просторах инета ДЕТАЛИ, того как Начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП ВМС Вооруженных Сил Украины Константине Бессмертно

НЕОДНОКРАТНО сдавал наших ребят в плен в 2022 году!!!

https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291001
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16.05.2023 13:38 Відповісти
 
 