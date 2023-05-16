Одному з керівників 501 батальйону морпіхів, через якого 277 воїнів опинились у полоні, повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР
ДБР повідомило про підозру у державній зраді одному з керівників 501 Окремого батальйону морських піхотинців Збройних сил України, через якого 277 військових цього батальйону опинились у полоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Бюро.
Зазначається, що з кінця лютого 2022 року військовослужбовці батальйону здійснювали оборону міста Маріуполь.
"У квітні цього ж року пропагандистські засоби масової інформації рф розповсюдили інформацію, що начебто морпіхи 501 батальйону добровільно здалися у полон в оточеному Маріуполі.
Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 ОБМП зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися. Користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі, зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. 277 військовослужбовцям батальйону був відданий наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до "днр". Військових ввели в оману, й тому вони не усвідомлювали й не могли усвідомлювати протиправного характеру наказу чи розпорядження про здачу в полон", - йдеться в повідомленні.
Водночас ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень відносно 277 військовослужбовців 501 ОБМП за підозрою у дезертирстві. Це дає підстави уповноваженим органам відновити порушені права полонених морпіхів щодо виплат їх родичам.
"Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501 ОБМП продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії в Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська, Запорізької області він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року", - додали в Бюро.
Начальнику речової служби тилу 501 ОБМП ВМС Збройних Сил України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про Костянтина Безсмертного.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
міністр оборони в ті дні казав, що був якийсь наказ для гарнізону в маріуполі, для азова і таким чином маріуполь відволік ворога від захоплення києва...
от би й розслідували по цій заяві міністра хто, що та як...
а цей начвєщ просто зрадник, але ж не такого масштабу...
Тому питання ставити потрібно, чому вони опинились в оточенні?
генштаб з ОП ГОТУВАЛИСЬ ! ФОТКІ В БУКОВЕЛІ ПАМ'ятаете ? Зе на одному поверсі з Каламойшей А+Дерьмак +Демченко обсуждают « нову реальність «!
...а до тих, хто в зоні досяжності і хто "розмінував чонгари", у дермаково-портновського ДБР руки досі не доходять?
Так підозру лише тому, хто вмовив, чи тому, хто піддався на вмовляння і віддав злочинний наказ?
Крім того коли українські войни здаються у полон, це значить страти, згвалтування і рабство цивільних українців, смерті інших український войнів.
А чого їхні речники підтримують владу?
Купили їх чи що
Коли Зе влада за це відповість, чи скине відповідальність на своїх виборців
НЕОДНОКРАТНО сдавал наших ребят в плен в 2022 году!!!
https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/291001