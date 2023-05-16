ЗСУ під Бахмутом наступають вже 3 дні, "вагнерівці" залізли в місто, як щурі до мишоловки, - Сирський. ВIДЕО

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав захисників на Бахмутському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша", - звернувся він до військових.

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - йдеться в повідомленні.

За словами Сирського, з командирами частин та підрозділів, обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.

"Відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр та інших бригад за подвиги на полі бою", - підсумував він.

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