ЗСУ під Бахмутом наступають вже 3 дні, "вагнерівці" залізли в місто, як щурі до мишоловки, - Сирський. ВIДЕО
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав захисників на Бахмутському напрямку.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Шановні побратими, шановні герої, ви сьогодні творите новітню історію. Чергова сторінка нашої війни і вона розпочалася буквально 3 дні тому, коли ви перейшли до наступу. Ви своїми діями ввели в стопор всю російську армію, тому що росіяни не знають, де наступ, де наш генеральний наступ, що відбувається під Бахмутом, який вони вже вважали своїм і розказували, що він вже фактично оточений. А зараз ситуація абсолютно інша", - звернувся він до військових.
"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - йдеться в повідомленні.
За словами Сирського, з командирами частин та підрозділів, обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції. Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій.
"Відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр та інших бригад за подвиги на полі бою", - підсумував він.
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Справа Червінського - лише один з тисяч елементів, але відповідати перед судом доведеться за все. До речі, сам Zеленський V.О. продовжує покривати зрадників у своєму оточенні. І судити Червінського, в діях якого відсутній склад злочину, коли досі не арештований навідник рашистських ракет Подоляк, який призвів до вбивства понад 50 новобранців, коли при посаді голова Рівенської ОВА, який навів ворожі ракети на Сарненський полігон, де проходила підготовка бійців і ще тисячі таких справ - це ще один вирок цій владі.
Від себе, як юриста.
1. Перевищення влади та самовільні дії. Ідею підкуповувати ворожих летунів запропонував уряд і підтримав Зеленський. Сума $1 мільйон викликала несприйняття в суспільстві, але тоді ж усе було "неначасі". За командою з Банкової в ЗСУ й спецслужбах на всі боки металися, щоб виконати цю забаганку Зеленського - отримати трофейні літачки. Саме накази, а не власні рішення спаонукали розвідників та спецназівців займатися цією дуже проблемною справою. Без усіх рішень і погоджень по вертикалі учасників операції зупинили б на першому ж етапі, оскільки у вакуумі це не проведеш.
2. Несанкціонована операція... Брехня, санкціонована на всіх рівнях: РНБО, контррозвідка СБУ, ГУР, Генштаб ЗСУ, Повітряні Війська та система ППО, міністр оборони, члени уряду... Як може проводити таку операцію офіцер, а контррозвідка за тривалий час її б не побачила? Учасників операції була певна кількість, а не одна особа, але звинувачують лише особистого ворога Зеленського Червінського. Та й не взнати, що група офіцерів веде тривалий період переговори та радіо-гру неможливо. До початку переговорів ППО і ПС мали дати гарантію пропуску даного літака та його захисту при заході в наш повітряний простір. Міністр оборони анонсував, а уряд підтвердив астрономічну виплату ворожому льотчику за доставку літака. Це все готується на початку операції й надається особі, яку вербували. Далі всі сторони подають свої доповіді. Група ж Червінського могла виконати лише один вузький сектор - прямі переговори і вербування. Для чого нам розповідають ці тупі казочки?
3. Було здано локацію аеропорту та факт перебування там бойових літаків, через що туди прилетіли ракети, були пошкоджені літаки та є загиблий і поранені. Аеропорт і дислокація авіації дійсно були здані, але роком раніше. За це вже засуджений на 14 років конкретний офіцер ще бакановського СБУ. Після того туди були щонайменше три результативні прильоти ще до даної операції. Оскільки наше ППО збиває понад 80% ракет, а над авіабазами й більше, то кількість невдалих атак на аеродром гарантовано більше 10-20. На рашистських картах яндекс цей аеродром демонструють у високій якості з наявними там винищувачами, тож рашисти добре знали й не раз цілилися в об'єкт. Як можна здати те, що вже відоме й атаковане. Це не компактний тренувальний центр на одній з ділянок Яворівського полігону, де Подоляк та Арахамія в присутності Рєзнікова чітко засвітили ворогу локацію розташування навчального центру - про цей об'єкт ворог до того не міг знати. Але ці зелені зрадники на свободі і при владі.
4. З його вини чи небалості ворог взнав про операцію. Червінський автор і організатор численних операцій проти рф, найперше, проти вагнерів. Жодна операція не була злита й здана ворогу, окрім спроби затримати вагнерню. Але й вона провалилася лише після того, як про неї доповіли Зеленському, а він особисто (сам це підтвердив у Трускавці) повідомив про неї лукашенка. Червінський переконаний, що злив інформації ворогу здійснили з будановського ГУР, де прихищені численні зрадники. А ГУР що, також "несанкціоновано" брав участь в операції? До речі в Червінського та в його колі зливів не було, а в оточенні Буданова вже був - це особливо секретна операція в Криму за його особистої участі. ®¥©ня про неї знала наперед. З учасників досі живим залишився тільки Буданов!
5. Провал операції призвів до особливо важких наслідків (пошкодження техніки, загибель, поранення). Знову ж юридична некоректність. Наскільки пригадую, командир (саме він тоді загинув) хотів роззосередити літаки, але їх із 2019 припинили експлуатувати й обслуговувати, а потім ніби й не дали розпорядження про виведення із уже давно засвіченої авіабази. На момент прильоту ракет діяв режим повітряної тривоги, ворожі пуски були зафіксовані своєчасно. І суд та слідство не зацікавило, чому сигнал та вимога укритися не були доведені до особового складу, а також чи не було блоковано надходження сигналу тривоги та чи здійснювалися спроби перехопити ракети, які летіли на авіабазу?
Я погоджуюся з усіма, що цей процес над Червінським - це персональна політична розправа від Зеленського та Єрмака, здійснена в інтересах рф. Але співпадіння ряду фактів викликає питання: чи здавши цю операцію ворогу, наші k®0ти не подбали самі про ті особливо важкі наслідки, щоб зліпити ціною життя людей максимально гучну справу. Скажете, що таке неможливо? Чомусь думаю, що вже надивилися й тепер не скажете...
Нижче пару ілюстрацій, які перші попали під руку.
Пару ілюстрацій до... тексту.
Перше фото - моральне нагадування нам, що ми в боргу перед патріотами, яких судить влада зрадників і колаборантів.
2. Роман Червінський сьогодні в залі київського окупаційного апеляційного суду.
3. Контррозвідник, який насправді ще торік здав авіабазу Канатове, був викритий і вже навіть засуджений за злочин, який зараз хочуть приписати Червінському.
4. Так виглядає "секретність" аеродрому на рашистському яндексі. З 2019 року Зеленський заблокував використання аеропорту та авіації й персоналу, призвів базу до занепаду та втрати військового значення.
За особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького III ступеня
СИРСЬКОГО Олександра Станіславовича - генерал-майора
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ 14 березня 2015 року № 144/2015
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Вос Вох = 0 (без палочки)
роль хенералов будет понятна ПО ИТОГУ сражения, а не ДО
DeepState 16.05.2023 11:28 Ворог захопив https://deepstatemap.live/#14/49.8146/37.6907 Масютівку .