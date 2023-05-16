Росія витратить майже 2 трлн рублів на "державні органи" на окупованих територіях

Окупанти запланували протягом 2024-2026 років витратити 1,88 млрд рублів на формування та функціонування "державних органів" на захоплених ними українських територіях. Найбільше піде на силовиків.

Такі плани містяться у бюджетних проєктах російського Мінфіну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

Йдеться про "владу", яку окупанти планують поставити на захоплених територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області. Росіяни задумали, що до 1 червня цього року "державні органи" будуть вже сформовані, надалі їх розвиватимуть, щороку збільшуючи фінансування.

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Серед територіальних "органів влади" найбільше грошей витратять на функціонування МВС (38 млрд), Нацгвардії (34 млрд), МНС (16 млрд) та ФСВП (Федеральна служба відшкодування платежів. - Ред.) (8,8 млрд).

Окупанти планують щороку збільшувати видатки: у 2024 році загальні витрати становитимуть 590 млрд руб., 2025-го - 625,9 млрд, а 2026-го - 666,7 млрд.

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Зазначено, що через війну і запроваджені світом санкції у Росії зростає дефіцит федерального бюджету. За перші чотири місяці з початку року він досяг 3,4 трлн руб. На сьогодні дефіцит вже становить 7,9 трлн руб.