Росія витратить майже 2 трлн рублів на "державні органи" на окупованих територіях
Окупанти запланували протягом 2024-2026 років витратити 1,88 млрд рублів на формування та функціонування "державних органів" на захоплених ними українських територіях. Найбільше піде на силовиків.
Такі плани містяться у бюджетних проєктах російського Мінфіну, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
Йдеться про "владу", яку окупанти планують поставити на захоплених територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запорізької області. Росіяни задумали, що до 1 червня цього року "державні органи" будуть вже сформовані, надалі їх розвиватимуть, щороку збільшуючи фінансування.
Серед територіальних "органів влади" найбільше грошей витратять на функціонування МВС (38 млрд), Нацгвардії (34 млрд), МНС (16 млрд) та ФСВП (Федеральна служба відшкодування платежів. - Ред.) (8,8 млрд).
Окупанти планують щороку збільшувати видатки: у 2024 році загальні витрати становитимуть 590 млрд руб., 2025-го - 625,9 млрд, а 2026-го - 666,7 млрд.
Зазначено, що через війну і запроваджені світом санкції у Росії зростає дефіцит федерального бюджету. За перші чотири місяці з початку року він досяг 3,4 трлн руб. На сьогодні дефіцит вже становить 7,9 трлн руб.
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