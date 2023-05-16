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Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області РФ, поранено 5 російських прикордонників, - Baza

вибух

У Курській області РФ після атаки "українського безпілотника" на адмінбудівлю ФСБ поранено 5 російських прикордонників.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятьох російських прикордонників поранено після атаки українського безпілотника на адміністративну будівлю прикордонного управління УФСБ по Курській області в селищі Глушково.

За попередніми даними ввечері 15 травня з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси. У всіх постраждалих осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Курській області заявили про 5 прильотів "з боку України" по електропідстанції в Тьоткіному

Автор: 

росія (65052) Курськ (1102)


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Топ коментарі
+10
Більше того. У кожному смартфоні і ноутбуці.
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16.05.2023 10:52
+9
Думаю, що це на кордоні. Якщо не помиляюсь, прикордонні війська ще з радянських часів підпорядковувались КДБ.
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16.05.2023 10:55
+8
Глушко́во - рабочий посёлок в Курской области России. Административный центр Глушковского района
Штаб прикордонного загону
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16.05.2023 10:53
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Ні хера у них там ефесбе у кожному селі сидять чи що?)
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16.05.2023 10:49 Відповісти
Більше того. У кожному смартфоні і ноутбуці.
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16.05.2023 10:52 Відповісти
Глушко́во - рабочий посёлок в Курской области России. Административный центр Глушковского района
Штаб прикордонного загону
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16.05.2023 10:53 Відповісти
Думаю, що це на кордоні. Якщо не помиляюсь, прикордонні війська ще з радянських часів підпорядковувались КДБ.
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16.05.2023 10:55 Відповісти
Так рашка ето режимная страна. У них на каждого гражданского по 5 чекистов и ФСБшников.
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16.05.2023 10:57 Відповісти
Погранцы подчиняются же ФСБ. А это населенный пункт не далеко от границы.
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16.05.2023 11:00 Відповісти
Правильно, щоб не розслаблялись. Але малувато буде
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16.05.2023 10:55 Відповісти
Яка сумна новина
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16.05.2023 10:59 Відповісти
Шараварщина фейк створений кацапами.
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16.05.2023 11:09 Відповісти
Тебе послухай так ******* Україна створена кацапами 😁
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16.05.2023 11:13 Відповісти
Козаки не ходили в шараварах. У них були штани на кшталт ********. Було дослідження істориків.
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16.05.2023 11:26 Відповісти
Повсякденно не ходили, шаровари зявились у 17 - 18 сторіччі, використовувались більш у мирному житті, але дуже хвацько тролять кацапів
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16.05.2023 11:37 Відповісти
Та все він правильно каже. Цапи, їхня пропаганда, завжди намагалась позиціонувати нас як недоумкуватих селюків, які їдять борщ, галушки, танцюють гопак та співають у хорі Верьовки в "Кремлевском дворце съездов".
Глибинні причини цієї агресії саме в тому, що роспропаганді вдалось це зробити - дурненькі молодші брати, які все життя їли галушки та танцювали гопак, зібрались в ЄС і НАТУ! Треба повернути їх в радную говень...
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16.05.2023 11:27 Відповісти
То що галушки тепер вже ні-ні? Сало хоч можна?
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16.05.2023 11:36 Відповісти
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16.05.2023 11:38 Відповісти
Та можна, мова трохи не про те 🙂🙂🙂.
Дійсно "шароварщина" - це породження нквс/кдб. "Хороші українці" з фільму "Вечора на хуторі близ Диканьки"
Приклади з недавнього минулого - Вєрка Сердючка, 95-й квартал... Кремльовскій дворец сьездов. Це можна. Развлєкайте нас, развлєкайте.
В ЄС і НАТУ, ******* модернова нація - ні !!!
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16.05.2023 11:45 Відповісти
Фуххх... Відлягло, а то вже на кабанчика косо подивлятись став, всілякі картини стали вспливати перед очима, ніби захожу зранку в сарайчик а цей наратив з рилом мені так зверхньо "Здастє!" А тут ще в прикордонниках при Совку служив, це ж "гебнявий"...хоч плач.
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16.05.2023 13:01 Відповісти
Ти не вкурив, твій пост у дусі тих самих "шароварників"
Моє питання було з підступом - Так, кацапи хоч і не напряму але завдяки ОКУПАЦІЇ України створили картину ******** України архітектурою (сталінська архітектура), політикою рашизації,
знищенням патріотів і патріотизму, літературою, кіно, царською і радянською творчістю.
Створювати Україну потрібно ледь не з нуля у всіх аспектах і це процес тривалий і не під силу малороській Зе владі.
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16.05.2023 11:44 Відповісти
Так я згоден повністю, що з "0". Але аж ніяк на основі концепції "повертаємось до шароварів".
Просто бачу в певної частини нашої інтелект. еліти таке бажання - повернення до "глибинної" національної самоідентичності (в кацапів аналог - скрєпи). Тому і викладаю свої думки з цього питання.
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Інший аналог - чисельні ортодоксальні громади в ********* Ізраїлі, які прагнуть повернути все буття суспільства у часи Вітхого Заповіту.
Цікаво, як всі ці пейси, капелюшки та дерев'яні фігні на лобі допомогли б їм відбиватись від зовнішніх ворогів, якщо б не модерновий ізраїльський ВПК та ******* ізраїльська армія.
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16.05.2023 11:59 Відповісти
І в чому проблема з хором Вєрьйовкі, танцюють, співають і надалі будуть це робити
Гарно тролять кацапів і норм, це щось 5 Копійок не сподобалось
Як що комусь щось ввижається про "повернення до малоросії", то хай хреститься
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16.05.2023 12:00 Відповісти
Відповідальність за удар взяли на себе сили народно-освободітєльной армії бєлгородськой рєспублікі.
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16.05.2023 11:05 Відповісти
Непотопляемый крейсер москва. Самый крутой мост в мире. Не падающие самолеты СУ-35,34. Не сбиваемые Кинжалы. Не пробиваемое ПВО. Не горящие танки Т-90М Прорыв. Что еще нужно у них ********, что бы они поняли, что руки у них растут из жопы и все что они производят сделано из говна
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16.05.2023 11:18 Відповісти
Остались, смеющиеся Тополя и ужасная Сатана, и потерять пару подводных лодок.
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16.05.2023 11:25 Відповісти
Одну, збудовану у 2021 році, вже пиляють.
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16.05.2023 12:17 Відповісти
Я люблю курское ПВО
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16.05.2023 11:22 Відповісти
Мы все фанаты
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16.05.2023 12:18 Відповісти
В Глушково є школа імені Рига Віталіка. Показана на Google Maps

Риги є всюди
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16.05.2023 11:39 Відповісти
 
 