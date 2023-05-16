Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області РФ, поранено 5 російських прикордонників, - Baza
У Курській області РФ після атаки "українського безпілотника" на адмінбудівлю ФСБ поранено 5 російських прикордонників.
Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"П'ятьох російських прикордонників поранено після атаки українського безпілотника на адміністративну будівлю прикордонного управління УФСБ по Курській області в селищі Глушково.
За попередніми даними ввечері 15 травня з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси. У всіх постраждалих осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Сергей Хитушко #551363
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+9 IgorYakovlevich
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+8 Яр Холодний
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Штаб прикордонного загону
Глибинні причини цієї агресії саме в тому, що роспропаганді вдалось це зробити - дурненькі молодші брати, які все життя їли галушки та танцювали гопак, зібрались в ЄС і НАТУ! Треба повернути їх в радную говень...
Дійсно "шароварщина" - це породження нквс/кдб. "Хороші українці" з фільму "Вечора на хуторі близ Диканьки"
Приклади з недавнього минулого - Вєрка Сердючка, 95-й квартал... Кремльовскій дворец сьездов. Це можна. Развлєкайте нас, развлєкайте.
В ЄС і НАТУ, ******* модернова нація - ні !!!
Моє питання було з підступом - Так, кацапи хоч і не напряму але завдяки ОКУПАЦІЇ України створили картину ******** України архітектурою (сталінська архітектура), політикою рашизації,
знищенням патріотів і патріотизму, літературою, кіно, царською і радянською творчістю.
Створювати Україну потрібно ледь не з нуля у всіх аспектах і це процес тривалий і не під силу малороській Зе владі.
Просто бачу в певної частини нашої інтелект. еліти таке бажання - повернення до "глибинної" національної самоідентичності (в кацапів аналог - скрєпи). Тому і викладаю свої думки з цього питання.
Цікаво, як всі ці пейси, капелюшки та дерев'яні фігні на лобі допомогли б їм відбиватись від зовнішніх ворогів, якщо б не модерновий ізраїльський ВПК та ******* ізраїльська армія.
Гарно тролять кацапів і норм, це щось 5 Копійок не сподобалось
Як що комусь щось ввижається про "повернення до малоросії", то хай хреститься
Риги є всюди