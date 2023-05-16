Безпілотник атакував управління ФСБ у Курській області РФ, поранено 5 російських прикордонників, - Baza

У Курській області РФ після атаки "українського безпілотника" на адмінбудівлю ФСБ поранено 5 російських прикордонників.

Про це пише Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"П'ятьох російських прикордонників поранено після атаки українського безпілотника на адміністративну будівлю прикордонного управління УФСБ по Курській області в селищі Глушково.

За попередніми даними ввечері 15 травня з БПЛА було скинуто 3 боєприпаси. У всіх постраждалих осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Курській області заявили про 5 прильотів "з боку України" по електропідстанції в Тьоткіному