Рашисти усю ніч та ранок обстрілювали громади Херсонщини, 9 разів били по зруйнованому мосту, - ОВА
Росіяни усю ніч і ранок росіяни обстрілювали Херсонщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Два "прильоти" керованих авіабомб у Кізомис Білозерської громади. Один зі снарядів пошкодив майно, інший - влучив у берегову лінію. Також під вогнем була Токарівка Дар'ївської тергромади, – зруйновано два будинки", - йдеться в повідомленні.
За даними обладміністрації, також рашисти 9 разів обстріляли вже зруйнований міст у Дар'ївській громаді.
Внаслідок обстрілів люди не постраждали.
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