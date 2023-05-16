На Київщині працювала ППО, влучань не зафіксовано. Уламками пошкоджено дах будинку, - ОВА про нічну атаку
Сьогодні ворог вчергове завдав ракетного удару по Київщині. Тривога оголошувалася двічі.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у регіоні працювало ППО. Завдяки точній та професійній роботі військових ворожі цілі були знищені.
"Фактів влучань не зафіксовано. Постраждалих немає. В одній із громад внаслідок падіння уламків пошкоджено дах приватного будинку. Ще в одній - виявлені незначні пошкодження паркану біля будинку. Сприятимемо оперативному відновленню пошкодженого майна", - додає очільник регіону.
Як зазначалося, минулої ночі російські злочинці в черговий раз намагалися атакувати Україну з використанням ракет та дронів. Як згодом повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, знищено 18 з 18 ворожих ракет, зокрема 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 9 "Калібрів" та 3 балістичні ракети. Всі запущені дрони теж знищені.
В ніч на 16 травня в Києві пролунала серія гучних вибухів. уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах. За даними КМВА, переважна більшість ворожих цілей у повітряному просторі Києва була виявлена і знищена.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, в Соломʼянському районі троє потерпілих. За інформацією Кличка, на територію столичного зоопарку також впали уламки ракети.
Також повідомлялося, що силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито чотири російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", випущених окупантами з акваторії Чорного моря.
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І велике прохання захистити не тільки столицю та область, але і інші населені пункти, міста і села України, які потерпають від ударів рашистів з повітря.
Крім того, вже наявними ресурсами ППО можна і потрібно маневрувати для підвищення ефективності їх використання не тільки в межах Київа та області.
Для столиці це вдається, а для інших міст, у яких через повітряні атаки рашистів живуть, щоденно отримують поранення та вмирають громадяни України ,поки що, очевидно ні.