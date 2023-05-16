На фронті загинув ветеран і учасник "Ігор Нескорених" Олег Кравець

Унаслідок мінометного обстрілу російських окупантів загинув боєць 28-ї бригади, постійний учасник змагань "Ігри Нескорених", один зі стовпів ветеранського спорту в Миколаєві Олег Кравець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у понеділок, 15 травня, повідомили на фейсбук-сторінці Invictus Games: Team Ukraine.

Відомо, що ще два тижні тому на змагання у Львові він приїхав прямо з війни, з-під Бахмуту, а вже 15 травня стало відомо, що Олег загинув.

"Мене на змагання відпустив величезний колектив бригади, тому виступаю я лише із прапором рідної бригади. Ігри Нескорених – наш щасливий квиток у світ здоров’я та спорту. Це світ де гартується воля, що сильніша за тіло. І його кордони поза межами уяви, поза межами всього можливого. Бо ми робимо неможливе!" – казав Олег.

Свою участь присвячував побратимам із миколаївської команди "ГАРД", які загинули у 2022 році – Дмитру Олійнику і Вові Мотельчуку: "За кожного нашого полеглого маємо жити 2 життя!", – говорив Олег.

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Олег Кравець – боєць 28-ї бригади. Після поранення у Пісках Донецької області втратив ногу, але не здався. Відомий у Миколаєві правозахисник, активно бореться за права ветеранів та намагався покращити екологічну ситуацію у Миколаївській області.

Так, зокрема, Олег активно виступав проти затоплення Бузького Гарда, який має статус Національного природного парку.