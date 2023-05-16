Білорусь заборонила виїзд з країни для вищих чиновників, силовиків та переслідуваних з політичних мотивів

В Білорусі змінили закон про порядок виїзду з країни, обмеживши можливість покинути її межі для деяких категорій осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням видання "Зеркало".

Тепер з країни можуть не випускати громадян, "виїзд яких суперечить інтересам національної безпеки". Рішення щодо них ухвалюватиме КДБ. Яких саме громадян та на яких підставах не випустять із таким формулюванням, у законі не вказано.

Також з Білорусі не випустять тих, проти кого відкриті адміністративні справи, в тому числі за участь в акціях протесту.

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Вищі чиновники та силовики - голови КДБ, МВС, МЗС, Міноборони, МНС, СК, Держприкордонслужби, а також голови обласних виконавчих комітетів та Мінського міськвиконкому - зможуть виїхати за кордон лише за дозволом Олександра Лукашенка.

Також під заборону потрапляють керівники державних органів та держслужбовці, які мають доступ до держтаємниці: їхній виїзд за кордон узгоджуватиметься з урядом країни.

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Окремо порядок виїзду за кордон прописаний для військовослужбовців, співробітників, працівників та осіб цивільного персоналу військових формувань та воєнізованих організацій Білорусі. Дозвіл на поїздку за кордон для цієї категорії громадян країни "визначатиметься локальним правовим актом" відповідних відомств. При цьому в законі також зазначено, що їм може бути відмовлено у виїзді з Білорусі "з метою забезпечення інтересів національної безпеки до припинення обставин, що перешкоджають їхньому виїзду".

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Для вищих чиновників та для силовиків заборона починає діяти від сьогодні, а для переслідуваних за політичними мотивами - з грудня 2023 року.