Надання Storm Shadow Україні не вплинуло на позицію США щодо далекобійної зброї, - Пентагон

Рішення Великої Британії передати Україні ракети Storm Shadow не вплинуло на позицію США щодо надання Києву далекобійної зброї.

Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ні, не впливають...Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі", - зазначив він.

Райдер додав, що США надали України широкий спектр озброєння, в тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку і боєприпаси. За його словами, Вашингтон продовжить це робити і надалі.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

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