Надання Storm Shadow Україні не вплинуло на позицію США щодо далекобійної зброї, - Пентагон
Рішення Великої Британії передати Україні ракети Storm Shadow не вплинуло на позицію США щодо надання Києву далекобійної зброї.
Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ні, не впливають...Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі", - зазначив він.
Райдер додав, що США надали України широкий спектр озброєння, в тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку і боєприпаси. За його словами, Вашингтон продовжить це робити і надалі.
Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
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+7 Danger Zone
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+7 Yaroslav Volokhov
показати весь коментар16.05.2023 11:46
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Шоб не клянчіти треба було свою ракетну програму не знищувати. Тоді шось не дуже це хомячків хвилювало.
І це таки зрушило процес надання танків з мертвої точки, за що їм величезна подяка!
Але все ж - в них дійсно мало танків на озброєнні (227 Challenger 2 станом на 2022 рік), тому тепер справа за іншими союзниками.
Після контрнаступу до "рейнметала" черга за танками буде стояти. Нахіба вони резину тягнули - не зрозуміло...
Отже - справа таки в політиках. Тому я не вважаю, що наш посол зробив так вже неправільно, коли сказав про ліверну ковбасу. Так - дещо перебрав з емоціями, але ж війна, і йдеться про загибель тисяч, десятків тисяч людей!
Коли США допомагали зброєю (до речі, а де лендліз-22, який дозволив Конгрес?) СРСР під час другої світової війни, хіба США тоді обмежували застосування наданої зброї кордонами СРСР?
Гітлерівську Германію в її кордонах не можна було бомбити та обстрілювати американською зброєю?
А може хтось в Держдепі заборонив рашистам застосовувати проти України іранські Шахеди, ракети з комплектуючими, виробленими, серед інших і на підприємствах США?
Рашисти заганяють інфраструктуру України (а це не тільки Київ, де розташовані амбасади і потужна ППО) у "кам'яний вік", в той час, як неушкоджені ВПК, інфраструктура рашистів продовжують 7/24/365 виготовляти, обслуговувати, постачати терористам далекобійну зброю.
Всі ці дитячі пояснення, що вони не бажають спровокувати конфлікт з Росією, абсолютно не переконливі. Якби США дійсно боялись спровокувати Росію, Фінляндія ніколи б не стала членом НАТО.
В мене така підозра, що вони свідомо не хотять надто легкої перемоги України. Чому саме - незрозуміло?