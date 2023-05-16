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Новини Війна
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Надання Storm Shadow Україні не вплинуло на позицію США щодо далекобійної зброї, - Пентагон

пентагон

Рішення Великої Британії передати Україні ракети Storm Shadow не вплинуло на позицію США щодо надання Києву далекобійної зброї.

Про це заявив речник Пентагону Пат Райдер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ні, не впливають...Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі", - зазначив він.

Райдер додав, що США надали України широкий спектр озброєння, в тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку і боєприпаси. За його словами, Вашингтон продовжить це робити і надалі.

Як повідомлялося, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні крилатих ракет великої дальності Storm Shadow.

Читайте: Далекобійні ракети, які передали Україні, дозволять вражати аеродроми та місця дислокації армії РФ,  що раніше вважалися безпечними, - ISW

Автор: 

Пентагон (1417) ракети (4020) США (22685)


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Топ коментарі
+9
Ну так це відноситься до хитрозадих з ЄС. До Британії це навряд чи відноситься.
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16.05.2023 11:19
+7
Не зовсім так. Америкоси хочуть шоб і Европа приймала більш активну участь, а не тільки стурбованність та занепокоєність. Це нормально. У них грошей не меньше ніж у Америки.
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16.05.2023 11:15
+7
США взагалі ведуть себе досить дивно. З одного боку нам досить сильно допомагають, з іншого відчувається певний холодок і відчуження. Чого варті лише 30 шерманів, які обіцяють передати до кінця року, хоча США прямо зараз мають тисячі шерманів. Частина з них морально застаріла і просто припадає пилом на складах.

Всі ці дитячі пояснення, що вони не бажають спровокувати конфлікт з Росією, абсолютно не переконливі. Якби США дійсно боялись спровокувати Росію, Фінляндія ніколи б не стала членом НАТО.

В мене така підозра, що вони свідомо не хотять надто легкої перемоги України. Чому саме - незрозуміло?
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16.05.2023 11:46
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Бувша метрополія рєшаєт. Бувша колонія жує соплі.
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16.05.2023 11:09 Відповісти
Не зовсім так. Америкоси хочуть шоб і Европа приймала більш активну участь, а не тільки стурбованність та занепокоєність. Це нормально. У них грошей не меньше ніж у Америки.
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16.05.2023 11:15 Відповісти
Ну так це відноситься до хитрозадих з ЄС. До Британії це навряд чи відноситься.
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16.05.2023 11:19 Відповісти
А я про кого. Так.
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16.05.2023 11:22 Відповісти
жОПа ЕЩЁ ХУЖЕ В ТЫСЯЧИ РАЗ , д'ерьмак и его пособник Кулибаев ЗАРАБАТЫВАЮТ НА КАЖДОМ ПАТРОНЕ
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16.05.2023 11:36 Відповісти
Дуже сумнівне ствердження… яка европейська країна на вашу думку може хоча б спробувати конкурувати з економікою Америки??
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16.05.2023 11:40 Відповісти
тут мабуть малося на увазі не окрему якусь конкретну європейську країну, а загалом весь ЄС.
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16.05.2023 11:45 Відповісти
В цьому питанні, як не дивись, все одно в США набагато сильніша економіка, аніж в ЄС загалом чи окремо взятих країнах ЄС. Подивіться економічні показники за останні роки і самі все побачите. На сьогодні американська допомога на ~20 млрд перевищує допомогу від ЄС (фінансово, гуманітарно та військово разом), що з урахуванням стан економіки на сьогодні не є значною перевагою. Тому говорити, що ЄС робить набагато менше, - це маячня. Треба тоді конкретизувати, що наприклад «військовий внесок» повинен бути вище від ЄС, але тоді треба буде готуватись до обмеження гуманітарної допомоги чи фінансової підтримки.
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16.05.2023 12:04 Відповісти
Штати постійно консультуються з кацапами, у них свої з ними домовленості. Чи у них танків немає щоб нам дати, а не дають. На консервації в США 9000 М60А4, які були на озброєні на 1990 рік, які не гірше Т-72 чи Леопард А2, а не дають. Те ж саме з Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Це про те що це їм майже нічого не коштувало. У них на нас свої плани.
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16.05.2023 13:22 Відповісти
Не зрозуміло, яка конкретно позиція.
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16.05.2023 11:13 Відповісти
Робити, а не балакати...
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16.05.2023 11:27 Відповісти
Що саме робити?
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16.05.2023 11:32 Відповісти
Так Вам все и рассказали. Термин "военная тайна" слышали?
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16.05.2023 11:36 Відповісти
Все далі бояться ескалації.
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16.05.2023 11:16 Відповісти
У ракети чудові характеристики. До неї ще політичну волю завдати удару у відповідь, але Зяма скаже атопутіннападе.
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16.05.2023 11:17 Відповісти
У системі управління далекобійними ракетами та літаками виробництва США є такий новий елемент - "політична воля". Він ще,схоже, недопрацьований. Вимагає багфіксингу.
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16.05.2023 12:03 Відповісти
Україна може застосовувати британські далекобійні ракети Storm Shadow з літаків СУ-24, які є на озброєнні Повітряних сил ЗСУ.
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16.05.2023 12:10 Відповісти
Якшо США буде постачати **********, бмп, ппо та купу всього іншого, а ВБ - танки і далекобійні ракети (а також купу всього іншого), то це не так вже і погано.
Шоб не клянчіти треба було свою ракетну програму не знищувати. Тоді шось не дуже це хомячків хвилювало.
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16.05.2023 11:19 Відповісти
В Британії мало танків - це острів.
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16.05.2023 14:09 Відповісти
І тим не менш вони першими згодилися передати свої "Челенджери".
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16.05.2023 16:00 Відповісти
Так! Бо зрозуміли, що якщо не вони, то хто?

І це таки зрушило процес надання танків з мертвої точки, за що їм величезна подяка!

Але все ж - в них дійсно мало танків на озброєнні (227 Challenger 2 станом на 2022 рік), тому тепер справа за іншими союзниками.
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16.05.2023 16:20 Відповісти
Трохи відведу розмову в сторону. Я реально не розумію німців. СЕО "рейнметалу" разом з акціонерами повинні були при перших запросах танків все гімно з Шольца і компанії вибити. Бо це ж 1) огроменне бабло, 2) реклама, 3) завоювання ринків, 4) поток замовлень, 5) постачання запчастин і обслуговування і все разом знову п.1 цього списку.
Після контрнаступу до "рейнметала" черга за танками буде стояти. Нахіба вони резину тягнули - не зрозуміло...
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16.05.2023 16:39 Відповісти
Так керівництво концерну неодноразово заявляло і про можливість випуску додаткових танків, і про можливість ремонту, відновлення, і модернізації старих, та й не тільки про танки йшлось, і - думаю - що були і непублічні розмови з політиками країни, але зрушилось з мертвої точки досить пізно, а на повну запрацювало лише останнім часом.

Отже - справа таки в політиках. Тому я не вважаю, що наш посол зробив так вже неправільно, коли сказав про ліверну ковбасу. Так - дещо перебрав з емоціями, але ж війна, і йдеться про загибель тисяч, десятків тисяч людей!
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16.05.2023 17:46 Відповісти
Якшо ви про Мєльніка, то він - гавно а не посол. Я вже десятки разів це пояснював. Зауважте, що допомога з Німеччини пішла тільки тоді, коли його звідти прибрали.
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16.05.2023 23:35 Відповісти
Допомога пішла тоді, коли в Шольца настільки впав рейтинг, що його почали критикувати навіть в його партії, у тому числі і за недостатню допомогу Україні, на тлі суттевої зміни настроїв населення щодо постачання танків Україні (https://www.spiegel.de/politik/deutschland/spiegel-umfrage-mehrheit-der-deutschen-befuerwortet-kampfpanzer-lieferungen-an-kiew-klare-absage-an-kampfjets-a-3c0aea36-33f8-424b-a4cc-3587bfa01673?fbclid=IwAR0CI72ZDP3hQaQHZ2GYqbOpDD5Os3rFyAjE1wNabTR-_tfs1EDocqQxK88 За опитуванням Spiegel, у кінці січня 2023 року рішення про відправку танків та іншої зброї в Україну підтримували 54% опитаних проти 37% тих, хто проти поставок), і після перевиборів на земельних виборах в Берлині, на яких його партія СДПГ розгромно програла ХДС.
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17.05.2023 00:22 Відповісти
Американцы оставляют для себя возможность быть главным арбитром в процессе грядущих российско-украинских переговоров.
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16.05.2023 11:24 Відповісти
Може вже досить у питанні обмеження постачання Україні далекобійної зброї фактично підігрувати рашистам?

Коли США допомагали зброєю (до речі, а де лендліз-22, який дозволив Конгрес?) СРСР під час другої світової війни, хіба США тоді обмежували застосування наданої зброї кордонами СРСР?

Гітлерівську Германію в її кордонах не можна було бомбити та обстрілювати американською зброєю?

А може хтось в Держдепі заборонив рашистам застосовувати проти України іранські Шахеди, ракети з комплектуючими, виробленими, серед інших і на підприємствах США?

Рашисти заганяють інфраструктуру України (а це не тільки Київ, де розташовані амбасади і потужна ППО) у "кам'яний вік", в той час, як неушкоджені ВПК, інфраструктура рашистів продовжують 7/24/365 виготовляти, обслуговувати, постачати терористам далекобійну зброю.
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16.05.2023 14:14 Відповісти
Чесно кажучи формулювання відповіді таке, що воне не заперечує надання далекобійної зброї й від США, бо фраза "Ми продовжуватимемо активні дискусії з Україною, з нашими союзниками і партнерами щодо їхніх найнагальніших потреб у безпековій допомозі." не має ніяких протирічь додавання її до переліку іншого озброєння про які йде дискусія і це теж дискусійне питання. А дискусії на то й потрібні, щоб починати допомагати "Джавелінами" і на сьогодні вже допомогати "ХАйМАРСами", "Абрамсами" й т.ін., а завтра чимось далекобійним та F-16!!! Якщо рашисти не схаменуться й після повного вигнання з території України, то будуть задоволені прохання й у тому, що стріляє на тисячі км, аби завадити роССійським нацистам використовувати далекобійну зброю шляхом знешкодження її носіїв, а поки йде мова лише про звільнення України від рашистських окупантів!!!
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16.05.2023 11:29 Відповісти
Іран забезпечує кацапів всім необхідним без дискусій...
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16.05.2023 11:34 Відповісти
Шановний, я ж вже радив вам: вчить матчастину, а не вчитуйтеся в неправильний або неточний переклад, видивляючись там те, чого нема. А щоби зекономити вам час, поясню: дєдушка Жо суворо дотримується обіціянки, яку він дав пуйлу: далекобійної зброї, літаків і танків Україні не давати. **********?
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16.05.2023 11:43 Відповісти
А я вам говорю, шо не утопился, а повесился!))) Если и давал обещание, то Си.
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16.05.2023 15:10 Відповісти
Америці, велике спасибі і на тому що дає своє - коли ми усе своє проср@ли!
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16.05.2023 11:31 Відповісти
В обмін на підписаний ними ж нікчемний папірець...
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16.05.2023 11:36 Відповісти
США це прекрасно розуміють. І їх це, схоже, цілком влаштовує. Бо США імпортує з рашки ядерне паливо, титан, алюміній і ще багато чого. Всього більш, ніж на 700 мільйонів доларів щомісячно. А який обсяг торгівлі США з нами? Чим ми для них корисні?
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16.05.2023 11:42 Відповісти
Сцыкуны
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16.05.2023 11:37 Відповісти
...і бздуни.
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16.05.2023 11:45 Відповісти
Ето еще один повод нам задуматься и создавать свои ракетные комплексы возможно совместно с европейскими государствами, чтобы не клянчить годами у США.
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16.05.2023 11:43 Відповісти
Тільки не з шольцами і макронами. Чехи, поляки, британці так.
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17.05.2023 00:19 Відповісти
США взагалі ведуть себе досить дивно. З одного боку нам досить сильно допомагають, з іншого відчувається певний холодок і відчуження. Чого варті лише 30 шерманів, які обіцяють передати до кінця року, хоча США прямо зараз мають тисячі шерманів. Частина з них морально застаріла і просто припадає пилом на складах.

Всі ці дитячі пояснення, що вони не бажають спровокувати конфлікт з Росією, абсолютно не переконливі. Якби США дійсно боялись спровокувати Росію, Фінляндія ніколи б не стала членом НАТО.

В мене така підозра, що вони свідомо не хотять надто легкої перемоги України. Чому саме - незрозуміло?
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16.05.2023 11:46 Відповісти
Відтягують час до своїх виборів президента. Іншого пояснення не знаходжу.
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16.05.2023 12:58 Відповісти
як же їх залякав кремль, сцять на ходу.
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16.05.2023 12:07 Відповісти
А позиція така: не порушити договірняк із ***лом.
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16.05.2023 12:36 Відповісти
Дело салливана живет и процветает.
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16.05.2023 13:21 Відповісти
я думаю, в історії ще не бувало прикладів "керування війною за рахунок притримування *********** для союзників", тут американці перші в книзі рекордів Гіннеса
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16.05.2023 13:25 Відповісти
зря
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16.05.2023 13:38 Відповісти
Тобто Британія і Франція дають в США ні, бачу треьа пояснити нашим так званим партнерам з США щоб нам це необхідно гинуть наші люди кожен день а ці виродки ніби цього не бачать
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16.05.2023 17:40 Відповісти
 
 