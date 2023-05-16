Минулої доби росіяни вбили 6 цивільних, ще 29 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.
Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, крилаті ракети та авіація) здійснено обстріли 125 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Попередньо 6 осіб загинуло та 29 поранено.
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