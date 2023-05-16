УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6375 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
483 0

Минулої доби росіяни вбили 6 цивільних, ще 29 зазнали поранень. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Про це повідомляє Military Media Center із посиланням на Ситуаційний центр Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА, крилаті ракети та авіація) здійснено обстріли 125 населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Попередньо 6 осіб загинуло та 29 поранено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог обстріляв Дворічну на Харківщині, двоє людей загинули, - ОВА

Минулої доби росіяни вбили 6 цивільних, ще 29 зазнали поранень 01

Автор: 

обстріл (28365) смерть (6744) жертви (1791)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 