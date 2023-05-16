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Новини
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ЄС має обмежити імпорт індійського пального, виготовленого із російської нафти, - Боррель

нафта

Високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз має обмежити імпорт пального з Індії, виготовленого із російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дизельне пальне чи бензин потрапляє в Європу… з Індії та виробляється з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів", - сказав Боррель.

Зазначається, що у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після початку повномасштабної війни росії проти України. Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток на індійських нафтопереробних заводах. Це дало підприємствам змогу експортувати нафтопродукти до Європи та зайняти більшу частку ринку.

Боррель заявив, що порушить це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманьяном Джайшанкаром у вівторок.

Також читайте: В Індії почалися проблеми через купівлю російської нафти за ціною вище встановленої стелі, - Bloomberg

Автор: 

Індія (667) нафта (5499) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
так пора індусів давно уїбати за спонсорство терроризму
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16.05.2023 11:29
+2
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16.05.2023 11:46
+1
Походу вони росії не платять. Дають якісь рупії, непотрібні
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16.05.2023 12:13
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так пора індусів давно уїбати за спонсорство терроризму
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16.05.2023 11:29 Відповісти
Походу вони росії не платять. Дають якісь рупії, непотрібні
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16.05.2023 12:13 Відповісти
то ви так українцям допомагаєте, кончені західні глитаї.

понапридумували санкцій таких щоб їх можна було легко обійти і втираєте нам що ви з Україною стоїте.

брехливі виродки - ви з росією втихаря продовжуєте торгувати.

всі знають що товарооббіг з казахстаном, грузією та вірменією з боку греції та кіпру зріс у десятки разів. невже ми не розуміємо що то за товарооббіг?
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16.05.2023 11:32 Відповісти
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16.05.2023 11:46 Відповісти
ТАК!!!
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16.05.2023 12:22 Відповісти
правильніше було би не обмежити, а взагалі заборонити.
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16.05.2023 11:42 Відповісти
Паливо потрібне. Але ціну треба збити
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16.05.2023 12:23 Відповісти
Кажуть, тим пальним наші танки заправляють.
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16.05.2023 12:14 Відповісти
Це ринок! А кацапам так, Таки смерть у Мученнях
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16.05.2023 12:25 Відповісти
Индии и производить не надо. Она тупо покупает у параши дизель по цене выше ограничения ( 100 баксов за баррель) и перепродает его, в том числе и в Европу, где цена порядка 1,70 евро за литр.
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16.05.2023 15:16 Відповісти
 
 