ЄС має обмежити імпорт індійського пального, виготовленого із російської нафти, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що Європейський Союз має обмежити імпорт пального з Індії, виготовленого із російської нафти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо дизельне пальне чи бензин потрапляє в Європу… з Індії та виробляється з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і країни-члени повинні вжити заходів", - сказав Боррель.

Зазначається, що у 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після початку повномасштабної війни росії проти України. Доступ до дешевої російської нафти збільшив виробництво та прибуток на індійських нафтопереробних заводах. Це дало підприємствам змогу експортувати нафтопродукти до Європи та зайняти більшу частку ринку.

Боррель заявив, що порушить це питання під час зустрічі з міністром закордонних справ Індії Субрахманьяном Джайшанкаром у вівторок.

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