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Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений. ФОТО

напад,запоріжжя

На стоянці авто біля міського ринку в Запоріжжі стався конфлікт між військовослужбовцями й невідомими. Останні стріляли з автомата та рушниці, а також вдарили військового ножем.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими особами, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї, а також хуліганські дії із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень, після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Батько й син продавали зброю через інтернет. У них вилучили цілий арсенал, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали на блокпосту двох чоловіків 1976 та 2001 року народження, яких підозрюють в скоєнні нападу. Їх відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція відкрила провадження про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.

Також читайте: Понад 75 тисяч кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів вже розпочато Нацполіцією. ІНФОГРАФІКА

Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений 01
Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений 02
Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений 03

Автор: 

Запоріжжя (2263) Нацполіція (15151) військовослужбовці (4733)


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Топ коментарі
+46
Тобто коли в тебе стріляють з автомату і рушниці, то це "***********"? Нічого собі "***********". А що ж тоді таке замах на вбивство?
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16.05.2023 11:51
+45
Запоріжжя ватне місто. Нажаль...
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16.05.2023 11:50
+32
в Києві те саме. І впевнений конфлікт виник чисто на "побутовій" основі. Бикуваті молодики мабудь вирішили показати хто тут головний. Сите вгодоване бидло розкрадають гуманітарку та сидять на "потоках" а остальні повинні воювати за них.
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16.05.2023 11:58
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Кажуть в Запоріжжі багато колаборантів,хто звідти напишіть будь ласка!
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16.05.2023 11:48 Відповісти
Запоріжжя ватне місто. Нажаль...
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16.05.2023 11:50 Відповісти
А як же у 14-му - "Запоріжжя - місто з яйцями". Це з приводу того, що тоді містяни просто закидали яйцями прихильників рускага міра і ті, прикриваючись парасольками, ганебно рєтіровалісь васваясі. А тепер що, вийшли зі зброєю отримати реванш? А військові були беззбройні, чи що? ********* південно-східний регіон, скільки там ще треба вичищати
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16.05.2023 12:09 Відповісти
Я не сказав, що усі люди там ватні. Я мав на увазі, що в місті дуже багато ватанів. Можу привести безліч прикладів з власних знайомих з якими я перестав спілкуватись за їхню прокацапську позицію ще в 2014-му, а були й такі, що підтримували та мабуть і зараз підтримують кацапсчу навалу та при останньому спілкуванні, на початку повномаштабного вторгнення кацапів іронічно радили мені з родиною 3,14здувати в Польщу, бо через тиждень буде нам 3,14зда. Знаю ще таких молодих людей, які поїхали навчатись до Запоріжжя, а після проживання там кардинально змінили своє ставлення до держави Україна. Так, що не все так однозначно, як ********** говорити деякі пропагандони з мордору.
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16.05.2023 12:17 Відповісти
Перш ніж писати свої надцінні висновки, не завадило б подумати, що вони, по-перше, співзвучні кремлівським пропагандистським наративам і вносять роздрай в країні.
А по-друге ображають запорожців, які захищають країну в Силах Оборони України (у тому числі й у підрозділах "Азов"). А також їхніх рідних і близьких, які перебувають під практично щоденними рашистьскими обстрілами.
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16.05.2023 14:12 Відповісти
Розумію, що правда очі колить. А мене не ображало, що південний схід з Кримом завжди голосували за прокацаплених депудятлів та президента зека? І не без допомоги цих прокацаплених руззьгогаваряшшіх які звали ***** зі своєю сворою він прийшов на нашу землю, а тепер щоб їх вигнати гинуть кращі сини і дочки України.
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16.05.2023 14:33 Відповісти
Поділяти під час війни Україну на Схід та Захід, сіяти раздрай між іі громадянами за місцем іх мешкання, може лише інфантильний ідіот, або кремлівський пропа...дон.
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16.05.2023 14:42 Відповісти
Не перекручуй, я не поділяю Україну. Сіяли розбрат якраз ті хто виходив та звав ***** на нашу землю.
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16.05.2023 14:46 Відповісти
"клієнт заплутався у показаннях" (с). Несіть нового.
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16.05.2023 14:51 Відповісти
А хто клієнт?
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16.05.2023 14:55 Відповісти
По нашим законам військові,якби вистрілили,ще.б і винні були.
Я ненавиджу сросію і пуйла,але там є закон про дискредетацію армії.Не так щось сказав - зона,і без балачок
А у нас воєнний стан,а ніякого правового захисту у військових.
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16.05.2023 13:00 Відповісти
7 років за військового під час военного стану? Серйозно? 15 і це замало. І це окопи рити у штраф бат. Сукі ватні.
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16.05.2023 14:32 Відповісти
"Запоріжжя - місто з яйцями" - це про шкідливість невиправданих узагальнень.
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16.05.2023 13:49 Відповісти
так, один МоторШиш чого вартий! отара баранів з Богуслаем на чолі
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16.05.2023 13:35 Відповісти
Вийди в Запоріжжі на вулицю і повтори це вголос.
Тільки життя завчасно застрахуй.

Це була сутичка азовців з бандитами, бандити є у всіх містах. Скоріше за все, причина бійки - зачепилися "на рангу", хто крутіший.
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16.05.2023 14:36 Відповісти
Ну зараз може й так. Я мав наувазі Запоріжжя до 2014-го. Більше я там не був. Може війна змінила ситуацію... Якщо це так, то добре...
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16.05.2023 14:44 Відповісти
ситуація змінилась всюди. В Запоріжжі - тим більше.
передивіться тут https://www.facebook.com/tita.vampire фоторепортажі датовані початком вторгнення, щось зрозумієте про Запоріжжя.

і так, оцінки сформовані "до 2014" краще не висловлювати, це просто небезпечно.
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16.05.2023 14:53 Відповісти
Чув як біженка (стара пердуха) із Запоріжжя казала: "путєн запарожьє бамбіть нє будєт - он знаєт что там всє за нєго".
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16.05.2023 11:58 Відповісти
в Києві те саме. І впевнений конфлікт виник чисто на "побутовій" основі. Бикуваті молодики мабудь вирішили показати хто тут головний. Сите вгодоване бидло розкрадають гуманітарку та сидять на "потоках" а остальні повинні воювати за них.
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Та ні#уя собі побутова основа з рушницями та автоматами
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16.05.2023 12:10 Відповісти
а що зараз зброї мало на руках??? Її і до війни було немало
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16.05.2023 12:16 Відповісти
Коли говориш дільничному , що поряд живе сусід і кричить на всю вулицю , що він "русскій і єтим гардітся ", тобі поліція відповідає, що то у вас побутовий конфлікт і треба всим жити дружно! ??????
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16.05.2023 14:04 Відповісти
так і є. Азовці круті, і бандити "круті", ось вам і бійка.

А хто тут під кращим-ліпшим приводом розкриває пащу на Запоріжжя та інші прифронтові міста та звинувачуває їх в ватності, тим морду треба розбити. Приїздить цуки і встойте краще під обстрілами.
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16.05.2023 14:39 Відповісти
Не більше, ніж в інших містах України
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16.05.2023 12:06 Відповісти
Та ні. У м. Суми, хоча воно російськомовне, ватників дуже мало.
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16.05.2023 12:08 Відповісти
Ага, якби орки не тільки катались по Харківській, Курській а заняли би місто то вати вилізло б немєряно.
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16.05.2023 13:01 Відповісти
Охтирка - місто Герой. І в Сумах наваляли тим що потнулись у місто. І по лісах селяни трохи поганяли кацапів. Звісно, що вилізли б ті шо є. Сказано було що вати небагато. (на мою думку - може тому що я спілкуюсь з нормальними)
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16.05.2023 15:04 Відповісти
На виборах 2019 в Сумах за оп, опзж і шарія було 11 тисяч тих що прийшли при тому що населення за останні років 15 значно зменшилось.
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16.05.2023 16:57 Відповісти
А чому тоді провладна місцева банда що займається контрабандою, перед вторгненням вбила молодого патріота з правого сектора в Сумах?
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16.05.2023 13:28 Відповісти
про кого ти?
Було, нормального хлопця вбили. Так там жінка в нього ***** його замовила щоб забрати дитину й втекти до московії...
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16.05.2023 14:53 Відповісти
Весь південний схід ватний.Наприклад Кам'янське ще більш ватне,ніж Запоріжжя.І таких кацапських клоак тисячі в тих місцях нажаль.А взагалі помітив чим більш індустріальне місто,тим бідніше там живуть люди,і тим більше серед тих жебраків прихильників вати.
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16.05.2023 12:08 Відповісти
І воно логічно - за парєбріком пенсії вищі і жізнь лучше, і це з усіх прасок. А більшість тих регіонів окучувалась ким? Регіоналами. Вуа-ля, вони за рускій мір і у труні вони бачили ту Україну. Тим ьільше, що частина з тих граждан ктнічні кацапи, аредками яких засрав ті території сралін
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16.05.2023 12:15 Відповісти
Ні. Рівно стільки, скільки по всій Вкраїні.
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16.05.2023 12:25 Відповісти
т.з. запоріжців не меньше 50% які ******* "братцкий народ"
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16.05.2023 12:26 Відповісти
Ні *** собі, ****! Знайти підарасів і стиха знищити.
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16.05.2023 11:48 Відповісти
хто буде нищити?! Хіба що ЗСУ-шники коли повернуться... і то так щоб поліція не знала, бо піймають - засадять! Закони в нас такі: тебе б"ють - підставляй другу щоку!
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16.05.2023 14:07 Відповісти
За "групове" 8 років? ЩО ВИ ЧЕШЕТЕ? Це вже була 10-12, а зараз негласна команда - максималка
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16.05.2023 11:49 Відповісти
В этой новости прекрасно все : неизвестные на неизвестном авто исчезли в неизвестном направлении. Ну когда же совецька милиция станет украинской полицией?
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16.05.2023 11:50 Відповісти
все же "совецька милиция" работала вполне прилично за зарплату, следаки + надзор + обучение + участковые лазили + алкашевытрезвители и т.п., потому как их делали с конкретной целью, а не "чтобы были" и "крутились как могли". так что того нет, нового (адекватного) - тоже и маєм те шо маєм. и так в принципе во всем.
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16.05.2023 14:31 Відповісти
Тобто коли в тебе стріляють з автомату і рушниці, то це "***********"? Нічого собі "***********". А що ж тоді таке замах на вбивство?
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16.05.2023 11:51 Відповісти
замах на вбивство, це коли на тебе кидаються і намагаються вбити, а ти боронишся. або коли до тебе лізуть якісь невідомі на подвір'я, а ти їх з дробовика...оце за українськими законами замах на вбивство.
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Якщо стріляв в повіря, але божиться, що вбивати не хотів, лише налякати, то ***********.
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16.05.2023 12:02 Відповісти
Замах на убийство ето когда у нас один показал судье фигу когда судья его подрезал на машине. Так чуть десятку не впаяли если бы не откупился и за него не заступились влиятельные знакомые.
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16.05.2023 12:03 Відповісти
Синки прокурів і суддів.
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16.05.2023 13:17 Відповісти
Пишуть, що бандюки з угрупування "Тайсона" напали на "Азовців"...
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16.05.2023 11:52 Відповісти
Якраз добра нагода віддати наказ військовим мати при собі табельну зброю.
Якщо Запоріжжя ватна клоака - поводитись треба відповідно.
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16.05.2023 11:54 Відповісти
Таисон в Запоріжжі живе і процвітає а де міліція -- поліція .
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16.05.2023 11:56 Відповісти
Поліція там же, і теж процвітає. Не вся, звичайно, але частина точно процвітає.
Жодне бандюче збіговисько не могло б не працює без контакту з поліцією.
Жодне!
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16.05.2023 12:05 Відповісти
Да -- вони або в курсі або кришують бандюків казіно проститутки базари .
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16.05.2023 12:13 Відповісти
Якась мусорянська озу,по коментарям поліції до події,все зрозуміло-невідомі,на невідомому,постріли на ринку під час военного стану по військовим-то *********** блд,ппц!!!!!
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16.05.2023 11:57 Відповісти
Гільзи 7,62 і 12 кал. *********** якесь.
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16.05.2023 11:58 Відповісти
Дійсно... Якби були гільзи .50го - за таке поліція взялась би серйозно.
А може й не взялась би.
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16.05.2023 12:04 Відповісти
А як це, що військові під час війни ходять без зброї, я послав би нах і гавнокомандувача і залужного разом з ним, дебіли ***.
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16.05.2023 12:00 Відповісти
В военное положение нападение на военных. Ето пожизненное тварям должно быть, а не мелкое хулиганство. Что за страна такая
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16.05.2023 12:01 Відповісти
а що як це адмінпорушення ?
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16.05.2023 12:02 Відповісти
Ну ви й загнули! Це дрібниця!
А адмінПорушення це перехід вулиці поза пішоходним переходом!
Як от в моєму випадку.
Тиждень тому перейшов вулицю поза переходом, так мєнтовська Тойота розвернулась через 4 смуги, і цілий капітан виписав мені штраф!
Не відповівши нічого на зауваження, що, можливо, новеньку Тойоту, зарплату плюс бронь від мобілізаціі цілий капітан отримав за рахунок таких, як я, не для того, щоб у воєнний час ловити пішоходів, капітан, віддавши мені квитанцію, гордо поїхав разом з мордатою напарницею далі.
Думаєте, ім стрілянина цікава?
Простіше ловити пішоходів!
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16.05.2023 12:23 Відповісти
Ніфігасє. А Авакова точно звільнили?!
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16.05.2023 12:02 Відповісти
Ото ж що "мудрий нарід" гонить на Авакова - а тепер все "ржьот".
Аваков був далеко не ангел, та не повне зелене лайно.
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16.05.2023 12:12 Відповісти
Знайти *********, віддати побратимам військового якого ці мразоти поранили і списати, як безвісти зникли
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16.05.2023 12:07 Відповісти
Саме час відстріляти весь крімінал, а не панькатися з ним. Але поліція в нас бездіяльна.
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16.05.2023 12:10 Відповісти
Поліція годується з криміналітету та є його частиною, навіщо їм його стріляти?
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16.05.2023 13:07 Відповісти
Я шось не зрозумів, у нас війна, а військові не мають зброї?
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16.05.2023 12:11 Відповісти
жлобское пещерное правосудие "наших мальчиков в трусиках" в обиду не даст - "работа" такая у этих тыловых крыс, мальчиков-жлобов-какбезразницы-путенвведи....
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16.05.2023 12:12 Відповісти
Ото таких скоро самі люди будуть пи..ти...єдине що ці тварюки зброю мають,а просто громадянину держава каже-"зась"...військовим надати повноваження прямо з місця їх на фронт...хай ********** підносять...
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16.05.2023 12:38 Відповісти
завезли гребаных беженцев
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16.05.2023 12:13 Відповісти
Отих га...ів що чіпляли військових- на фронт...хай там ця козлота "перевиховується"...бо в тилу цих тварюк явно "відмажуть"...
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16.05.2023 12:36 Відповісти
Просто віддайте їх військовим.
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16.05.2023 12:42 Відповісти
По-вашому, на фронті треба гніди, які стріляють в наших військових, грабують та тероризують цивілів? Там такі вже є. Орки називаються. То ви просите ще більше орків на фронт, я вас правильно зрозумів?
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16.05.2023 12:42 Відповісти
Видимо не сошлись во мнении )(yйл0 путин или нет...
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16.05.2023 12:39 Відповісти
Вы, Виктор лисенко, провокатор. И два ваших подплечника. Харе беженцев оскорблять. У вас дом или квартира целы? Здесь совсем другой перпендикуляр. Как же вы, в.лисенко, и ваши , подплечники, ненавидите украинцев, беженцев. А вдруг , завтра, и вы...?
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16.05.2023 12:41 Відповісти
Треба на суді в них спитати, за кого вони голосували...
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16.05.2023 12:41 Відповісти
В Запорожье есть так называемые отвалы (свалки) больших металлургических комбинатов, где еще с совка много отходов металла. Для завода это как бы мусор. Вот на этих отвалах работают люди, которых контролируют несколько ОПГ у которых вполне возможно есть даже автоматы. Менты тоже с них кормятся. Это длиться уже много десятков лет.
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16.05.2023 12:43 Відповісти
Точно в ціль!! тут треба щоб в МВС другий Буданов працював!!
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16.05.2023 14:19 Відповісти
Чому військові без зброї ходять? Що це за війсьвий стан такиий?
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16.05.2023 12:49 Відповісти
Ігор Мосійчук на своєму телеграм каналі пише: *Сьогодні серед білого дня в центрі Запоріжжя озброєні бойовики ОЗГ «Тайсон» напали на воїнів штурмової бригади «Азов».
Нападники, підручні бандюки «Тайсона» перші відкрили вогонь і поранили бійця «Азова»…
«Азовці» дали гідну відсіч і троє биків 300 поїхали до лікарні…
Для довідки ОЗГ «Тайсона» налічує до 200 бойовиків і є бойовим крилом смотрящого за Запоріжжям від ОП Веміра Давітяна який є особистим другом Давида Арахамії.*
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16.05.2023 12:51 Відповісти
А напали з якої причини?
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16.05.2023 12:56 Відповісти
Усех атправить уместе с хламидией на разминирование.
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Я щось не розумiю стрiльба за автомату та ножеве пораненя це ***********? Звичайнi пустуни?
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16.05.2023 12:52 Відповісти
А якщо сусіди колоборанти , пишаються цим і чекають " росію, щоб та навела порядок і перевиховала нас"??!! А поліція робить вигляд, що нічого не відбувається " ? на Запоріжжі, - їх тут як грибів на Волині!!!
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Зброю пильнують лише в військових.А то дивишся,візьмуть зброю і наведуть лад....
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16.05.2023 13:29 Відповісти
А может там военные быковали....Давайте начнем с того,бо обратной стороны медали никто не видит.Им и так...типа все можно.Знакомые сняли квартиру где то в районе Мукачево...Забилась канализация.Поднялись к соседям сверху,попросили не спускать воду,пока не приедут сантехники....Вечером пришло оно...Работник военкомата...воевавший..Начал кричать что он воевал и кидаться в драку на 75 летнего деда...Это как назвать?? И это лишь один пример из жизни...Поэтому,допускаю....что там было все гораздо запутаннее и сложнее...
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16.05.2023 13:54 Відповісти
Ті, хто дійсно воював бикувати не будуть!
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16.05.2023 14:13 Відповісти
на жаль, будуть, просто по законах великих чисел
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16.05.2023 14:41 Відповісти
стрельба из оружия и ножевое (против безоружных?) никакое "быкование" не оправдывает.
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16.05.2023 14:37 Відповісти
 
 