Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений. ФОТО

На стоянці авто біля міського ринку в Запоріжжі стався конфлікт між військовослужбовцями й невідомими. Останні стріляли з автомата та рушниці, а також вдарили військового ножем.

Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими особами, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї, а також хуліганські дії із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень, після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Поліцейські затримали на блокпосту двох чоловіків 1976 та 2001 року народження, яких підозрюють в скоєнні нападу. Їх відправили до ізолятора тимчасового тримання.

Поліція відкрила провадження про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.

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