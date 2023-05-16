Конфлікт біля ринку в Запоріжжі: невідомі напали на військовослужбовців, є поранений. ФОТО
На стоянці авто біля міського ринку в Запоріжжі стався конфлікт між військовослужбовцями й невідомими. Останні стріляли з автомата та рушниці, а також вдарили військового ножем.
Про це повідомила поліція Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Учора близько 16:00 на стоянці автотранспорту біля міського ринку виник конфлікт між військовослужбовцями та невідомими особами, внаслідок якого останні вчинили стрілянину з мисливської та автоматичної зброї, а також хуліганські дії із застосуванням предметів для нанесення тілесних ушкоджень, після чого невідомі чоловіки зникли з місця події на автомобілях у невідомому напрямку. Один із військових отримав ножові поранення, його було доставлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали на блокпосту двох чоловіків 1976 та 2001 року народження, яких підозрюють в скоєнні нападу. Їх відправили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліція відкрила провадження про хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Покарання за цими статтями - до 7 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по-друге ображають запорожців, які захищають країну в Силах Оборони України (у тому числі й у підрозділах "Азов"). А також їхніх рідних і близьких, які перебувають під практично щоденними рашистьскими обстрілами.
Я ненавиджу сросію і пуйла,але там є закон про дискредетацію армії.Не так щось сказав - зона,і без балачок
А у нас воєнний стан,а ніякого правового захисту у військових.
Тільки життя завчасно застрахуй.
Це була сутичка азовців з бандитами, бандити є у всіх містах. Скоріше за все, причина бійки - зачепилися "на рангу", хто крутіший.
передивіться тут https://www.facebook.com/tita.vampire фоторепортажі датовані початком вторгнення, щось зрозумієте про Запоріжжя.
і так, оцінки сформовані "до 2014" краще не висловлювати, це просто небезпечно.
А хто тут під кращим-ліпшим приводом розкриває пащу на Запоріжжя та інші прифронтові міста та звинувачуває їх в ватності, тим морду треба розбити. Приїздить цуки і встойте краще під обстрілами.
Було, нормального хлопця вбили. Так там жінка в нього ***** його замовила щоб забрати дитину й втекти до московії...
Якщо Запоріжжя ватна клоака - поводитись треба відповідно.
Жодне бандюче збіговисько не могло б не працює без контакту з поліцією.
Жодне!
А може й не взялась би.
А адмінПорушення це перехід вулиці поза пішоходним переходом!
Як от в моєму випадку.
Тиждень тому перейшов вулицю поза переходом, так мєнтовська Тойота розвернулась через 4 смуги, і цілий капітан виписав мені штраф!
Не відповівши нічого на зауваження, що, можливо, новеньку Тойоту, зарплату плюс бронь від мобілізаціі цілий капітан отримав за рахунок таких, як я, не для того, щоб у воєнний час ловити пішоходів, капітан, віддавши мені квитанцію, гордо поїхав разом з мордатою напарницею далі.
Думаєте, ім стрілянина цікава?
Простіше ловити пішоходів!
Аваков був далеко не ангел, та не повне зелене лайно.
Нападники, підручні бандюки «Тайсона» перші відкрили вогонь і поранили бійця «Азова»…
«Азовці» дали гідну відсіч і троє биків 300 поїхали до лікарні…
Для довідки ОЗГ «Тайсона» налічує до 200 бойовиків і є бойовим крилом смотрящого за Запоріжжям від ОП Веміра Давітяна який є особистим другом Давида Арахамії.*