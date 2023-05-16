Слідчі з Франції прибули в Україну для розслідування загибелі журналіста AFP Сольдена

Французькі слідчі вже прибули в Україну для розслідування загибелі журналіста інформагентства AFP Армана Сольдена під час російського ракетного обстрілу поблизу Часового Яру на Донеччині.

Про це повідомила керівниця офісу міжнародної правозахисної організації "Репортери без кордонів" у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Вона нагадала, що прокуратура Франції розпочала розслідування загибелі Армана Сольдена на війні в Україні, і відзначила, що справа просувається доволі швидко.

"Ми на зв’язку із французькою стороною. Вони співпрацюють з Офісом генпрокурора України. Ми знаємо, що вчора (14 травня. - Ред.) четверо слідчих прибули з Франції і почали збирати свідчення", - сказала Кавельє.

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Керівниця офісу додала, що "Репортери без кордонів" приділяють багато уваги цій справі, адже вбивство журналіста - це не лише воєнний злочин проти цивільної людини.

"Журналісти виконують соціальну функцію - надавати достовірну інформацію для суспільства, і Арман Сольден робив це професійно" , - зазначила вона.

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Нагадаємо, 32-річний Арман Сольден загинув 9 травня. Він разом з колегами потрапив під обстріл з "Градів" на позиціях ЗСУ поблизу Часового Яру. 10 травня стало відомо, що його загибель розслідує прокуратура Франції.