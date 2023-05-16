Зеленський провів засідання Ставки: Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок, скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський про контрнаступ: Нам дійсно треба трохи часу, не багато