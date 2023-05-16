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Новини Війна
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Зеленський провів засідання Ставки: Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок, скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Перша справа після повернення до Києва – Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту. Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський про контрнаступ: Нам дійсно треба трохи часу, не багато

Автор: 

Зеленський Володимир (23764)


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Топ коментарі
+15
Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.

За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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16.05.2023 12:46
+11
Цей дуремар вже заробив собі на пожиттєве.
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16.05.2023 12:55
+10
Посони, я Напольйон. Слухай сюди.
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16.05.2023 12:42
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Розглянули загальну оперативну обстановку й дані розвідок. ????
Людина на тримала навідь БСЛ-110 як може оцінювати оперативну обстановку ??.
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16.05.2023 12:41 Відповісти
Посони, я Напольйон. Слухай сюди.
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16.05.2023 12:42 Відповісти
Зеленський назавжди увійде в світову історію та літературу, як верховний головнокомандувач, який отримавши розвіддані союзників про підготовку до нападу московією, продовжував руйнувати армію, правоохоронні органи, красти бюджетні грошіна "великому будівництві", переслідувати опозицію і звинувачувати західних партнерів у нагнитанні ситуації.

За три з половиною місяці, що були подаровані долею на підготовку, не було жодного засідання КМ з питань оборони, ВР два місяці перебувала на канікулах, армія не отримала ні копійки додаткових коштів, штат бригад залишився недоукомплектованим.

Дуремар тим часом військовими гелікоптерами літав на відпочинок в Гуту і катався на лижах в Буковелі.

Наслідком цього стала справжня катастрофа: в перші ж дні війни російська армія без спротиву пройшла розмінований Чонгар і швидко оточила Маріуполь, пройшла розмінований міст через Дніпро і захопила Херсон, окупувала 80% Запорізької області та майже всю Херсонську область, суттєво просунулась на сході та півночі країни, без бою захопила Чорнобильску АЕС і підійшла впритул до Києва.

Тисячі загиблих дітей та дорослих, масові зґвалтування, розстріли цивільних, приречені загинути в оточенні українські військові - ріки крові потекли всією Україною...
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16.05.2023 12:46 Відповісти
Цей дуремар вже заробив собі на пожиттєве.
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16.05.2023 12:55 Відповісти
Підтримую на 1000%
Але чи може це дійти до "73%".
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16.05.2023 14:43 Відповісти
Відеоблохєр разбушевалсі...
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16.05.2023 12:49 Відповісти
"провів засідання ставки"... зрозуміло, тобто контрнаступу не буде...
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16.05.2023 12:50 Відповісти
А кротод'єрмак там був, все занотував для ворогів?
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Та там майже всі, на чолі верховного, готують і передають ворогу.
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16.05.2023 14:45 Відповісти
Трудяга! Как трутень трудиться, себя не жалеет! До лета 2022 он значение слова "ставка" знал только как ставка в казино.
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16.05.2023 12:52 Відповісти
Аж тіпає від новин про засідання ставки..відразу уявляється як вся надсекретна інфа пливе до мокш..і у деяких ставочників дзенькає смс про поповнення рахунку..

Єдине, є надія на те, що їм дезу підсовують..
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16.05.2023 12:52 Відповісти
То коли вже тіньовий "президент" дозволить г.командувачу контрнаступ чи може вже передумав.
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16.05.2023 12:53 Відповісти
А в відставку Єрмака не піднімали це питання, ? А воно найголовніше, то му що там ще Татаров є.
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16.05.2023 13:16 Відповісти
Варить воду, відварює каструлю...
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16.05.2023 15:26 Відповісти
 
 