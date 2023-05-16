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Новини Окуповані території
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Окупанти скасували в Криму урочистості на завершення навчального року: "з міркувань безпеки"

школа,крим

Окупаційна "влада" Криму вирішила не проводити цьогоріч у школах урочисті лінійки під час останнього дзвоника. Виняток зроблять лише для випускників 9-х та 11-х класів.

Про це заявив очільник окупантів у Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення ухвалили з метою безпеки.

"Заходи відбуватимуться у приміщеннях навчальних закладів. Цю важливу подію у житті кожного школяра зможуть відвідати й батьки. Інші учні відзначать закінчення навчального року у своїх класах", - повідомив Аксьонов.

Також читайте: "Ситуація катастрофічна": Окупований Крим залишився без російських туристів через війну

Від серпня 2022 року в окупованому Криму чи не щодня чути вибухи. Росіяни пояснюють це стріляниною по "українських безпілотниках" та "роботою ППО".

Автор: 

Крим (14138) школа (2206) Аксьонов Сергій (225)


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Топ коментарі
+3
Починає доходити по-маленьку
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16.05.2023 12:53
+2
Завтра все одно в окопи.
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16.05.2023 12:57
+1
Баяцца болотяники.
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16.05.2023 12:48
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Баяцца болотяники.
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16.05.2023 12:48 Відповісти
Планируешь захватить Киев через 3 дня, а через год по московии на крышах зданий дополнительную ПВО устанавливаешь, а в Крыму ведешь усиленную подготовку к обороне. И типа "СВО идет по плану"? Это какой же дар предвидения нужно иметь!
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Випустників не жалко ?.
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16.05.2023 12:51 Відповісти
Завтра все одно в окопи.
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16.05.2023 12:57 Відповісти
А 9 і 11 класам можна. Їх не шкода.
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16.05.2023 12:52 Відповісти
Тю..9 до пту - тачать що ніть для армії, а 11 відразу чумудан вокзал фронт..все як у савєцкіх фільмах про війну, все за кацапським феншуєм
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16.05.2023 12:57 Відповісти
Починає доходити по-маленьку
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16.05.2023 12:53 Відповісти
Українців це гівно ще називає не так як треба. Не дійшло поки що.
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16.05.2023 12:56 Відповісти
Так хоч почало доходити..
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16.05.2023 12:59 Відповісти
Який там,нах дзвоник? Дєтішкі можуть починати палити кацапські книжки. З 1 вересня навчання за українською програмою.)
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16.05.2023 12:54 Відповісти
Останній дзвін по РФії... реквієм...
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16.05.2023 13:01 Відповісти
 
 