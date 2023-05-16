Окупанти скасували в Криму урочистості на завершення навчального року: "з міркувань безпеки"

Окупаційна "влада" Криму вирішила не проводити цьогоріч у школах урочисті лінійки під час останнього дзвоника. Виняток зроблять лише для випускників 9-х та 11-х класів.

Про це заявив очільник окупантів у Криму Сергій Аксьонов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рішення ухвалили з метою безпеки.

"Заходи відбуватимуться у приміщеннях навчальних закладів. Цю важливу подію у житті кожного школяра зможуть відвідати й батьки. Інші учні відзначать закінчення навчального року у своїх класах", - повідомив Аксьонов.

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Від серпня 2022 року в окупованому Криму чи не щодня чути вибухи. Росіяни пояснюють це стріляниною по "українських безпілотниках" та "роботою ППО".