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Новини Агресія Росії проти України
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Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував російську агресію, постане перед судом, - СБУ

упц,мп

СБУ повідомила про підозру за виправдовування російської агресії клірику УПЦ (МП), керівнику Черкаської єпархії. Також митрополиту інкримінують розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомили в пресслужбі управління СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме за вказівки керівника єпархії з 2020 року було "модернізовано" відомчий сайт. Його створили за шаблоном РПЦ, з використанням російського програмного забезпечення.

Здійснюючи постійне адміністрування через підпорядкованого представника єпархії, митрополит наповнював сторінки деструктивним контентом з прокремлівських інтернет-ресурсів, де відкрито виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових", - зазначили у спецслужбі. 

Сайт мав відкритий доступ для користувачів, а також можливість переходити за посиланнями на пропагандистські російські сторінки РПЦ.

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За даними розслідування, клірик також у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян, в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки з початку цього року повідомили митрополиту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч.1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  •  ч.2 і ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Автор: 

СБУ (12797) УПЦ МП (1208) Чернігівська область (902)


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16.05.2023 12:54 Відповісти
дати по максимуму у сумі обох статей КК і потім виміняти цього кацапського фсб/кгб поа-3.14дераса на наших захисників !!!
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16.05.2023 12:54 Відповісти
Срок -- до5 лет. С конфискацией. С подальшей высылкой в рф.
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16.05.2023 12:56 Відповісти
Пропоную відразу перед Верховним Судом!
Відкашляє Князєву пару лямів і піде собі з Богом...
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16.05.2023 13:03 Відповісти
А яка мета постання перед українським судом? Якщо український суд і засудить, то точно умовно.
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16.05.2023 13:06 Відповісти
Коли ж вже черкаським мер роздуплиться і винесе на сесію проект рішення про заборону рашенцеркви? Бо сам вата
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16.05.2023 13:17 Відповісти
Як же він роздуплиться... якщо той піп нагороджував його якимось святим орденом чи святим хрестом. Мер ще й на поруки його буде брать.
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16.05.2023 14:54 Відповісти
 
 