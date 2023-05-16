Керівник Черкаської єпархії УПЦ МП, який виправдовував російську агресію, постане перед судом, - СБУ

СБУ повідомила про підозру за виправдовування російської агресії клірику УПЦ (МП), керівнику Черкаської єпархії. Також митрополиту інкримінують розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Про це повідомили в пресслужбі управління СБУ в Черкаській області, інформує Цензор.НЕТ.

"Саме за вказівки керівника єпархії з 2020 року було "модернізовано" відомчий сайт. Його створили за шаблоном РПЦ, з використанням російського програмного забезпечення.

Здійснюючи постійне адміністрування через підпорядкованого представника єпархії, митрополит наповнював сторінки деструктивним контентом з прокремлівських інтернет-ресурсів, де відкрито виправдовують збройну агресію РФ та воєнні злочини російських військових", - зазначили у спецслужбі.

Сайт мав відкритий доступ для користувачів, а також можливість переходити за посиланнями на пропагандистські російські сторінки РПЦ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні вперше винесли вирок митрополиту УПЦ МП - екскерівнику Кіровоградської єпархії Іосафу, - СБУ

За даними розслідування, клірик також у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян, в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності та переконань.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки з початку цього року повідомили митрополиту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: