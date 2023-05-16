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Новини Хабарники
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Масштабну корупцію у Верховному Суді допомогли виявити детективи під прикриттям. Це - вищий пілотаж, - НАБУ

суд,верховний

До роботи над кримінальним провадженням щодо викриття корупції у Верховному Суді залучалися детективи під прикриттям.

Про це під час брифінгу щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду заявив керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів і прокурорів САП. Це - вищий пілотаж, без перебільшення. Робота була проведена на найвищому рівні. І особливо хочеться відзначити, зокрема, роботу так званих детективів під прикриттям", - сказав глава НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

НАБУ (5066) хабар (4698) Верховний Суд (1188) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+14
Та довбіть вже районні. Там ще бвльше нариєте
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16.05.2023 13:01
+10
Якій ще Вищий Пілотаж....
Та Скрізь в Кожному Суді Таке...
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16.05.2023 13:03
+8
Яйця по 17 і бакси в дивані у банди рєзнікова, то не корупція?
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16.05.2023 13:10
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Та довбіть вже районні. Там ще бвльше нариєте
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16.05.2023 13:01 Відповісти
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16.05.2023 13:50 Відповісти
Якій ще Вищий Пілотаж....
Та Скрізь в Кожному Суді Таке...
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16.05.2023 13:03 Відповісти
пілотаж це добре
ще було би не погано почути - хто і за що і скільки взяв
ну і задокументований факт отримання
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16.05.2023 13:03 Відповісти
Маємо дилему:
- або це правда, тобто дійсно князєв взяв хабаря і його спіймали на цьому;
- або його підставили ті самі набу і сап, які повністю в руках єрмака, тому що князєв вже не задовольняє зєлю, який його пропхав туди в 2021, і потрібно його замінити ще більш своїм.
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16.05.2023 13:05 Відповісти
то у вас тільки дилема.

з хє*ра лі стануть отаке городить проти цілого судді верховного суду якщо там немає факту хабаря.

очевидно що піймали хабарника.

але Україна це не про піймали та посадили, всі наші президенти закривали очі на те що ловили та відпускали, ловили та відпускали.
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16.05.2023 13:12 Відповісти
баригу городили, свинарчуків городили, клістрони городили - чому б і суддю не городити ?
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16.05.2023 13:27 Відповісти
не "треба" мені говорити, що мені "треба"

а писав я до того - що багато різних фабрикацій мали місце не так давно
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16.05.2023 13:53 Відповісти
головне не сумніватися що бачиш брехню - чи не так?
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16.05.2023 13:57 Відповісти
бачити брехню - це суб''єктивний термін. кожен може заявити що він бачить а инші не бачать а ті инші скажуть що то він недобачає і там брехні немає, там тільки свята правда.
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16.05.2023 14:04 Відповісти
добре що Ви це розумієте
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16.05.2023 14:16 Відповісти
ТАК ВІН ЖЕ ВЗЯВ ХАБАРЯ - яка різниця підставили чи ні підставили ?

ОСЬ В ЦЬОМУ І СОБАКА ЗАРИТА - ВЗЯВ ЧИ НЕ ВЗЯВ
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16.05.2023 13:53 Відповісти
так Ви вже вирішили що "ВЗЯВ" чи ще сумніваєтеся?
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Важаю що серед українських чиновників 90% би хабар у 3 млн уе взяли.

щоб це викоренити , потрібно перевіряти кандидатів на детекторі , а детектором мають керувати американці
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16.05.2023 14:04 Відповісти
Наївні у вас уявлення про українських чиновників. Зважаючи як вони потрапляють на "службу", 99.9% чиновників візьмуть хабар навітт у 3тис. дол., не те що 3млн.
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17.05.2023 13:37 Відповісти
гарна робота, нічого не заперечиш..., але, щоб не погоріти на цьому прикритті..., такі "великі люди" наймають собі гарних адвокатів, які будуть верещати про провокацію..., типу чудову чесну людину спровокували й т.п.
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16.05.2023 13:05 Відповісти
Саме так і посадять , як посадили Романа Червінського !
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16.05.2023 13:08 Відповісти
Він хабаря взяв - факт .
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16.05.2023 13:54 Відповісти
звідки взявся цей факт?
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16.05.2023 13:56 Відповісти
Читайте текст 🤣🤣🤣
голова ВС на хабарі у 2,7 млн доларів. Джерело:
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16.05.2023 14:05 Відповісти
Із злочинного умислу цього судді збагатитися неправомірним шляхом, зловживаючи своїми повноваженнями)
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17.05.2023 13:39 Відповісти
Було 3 млн , вже 2, 7 млн .
а 300 тис. вже спи@ дили 🙂
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16.05.2023 13:06 Відповісти
Не здається, що то журналізди закругляли, щоб анонси виглядали більш промовистими?
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16.05.2023 13:24 Відповісти
300 тисяч - то святе!
То звичайний "відкат" в 10% про який вам неодмінно скажуть в кабінеті любого судді, прокурора чи чиновника починаючи з самого низу і до самих верхів!
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16.05.2023 13:51 Відповісти
Так , 300 був відкат . Тоді натуральніше торги виглядають
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16.05.2023 13:55 Відповісти
дуже дякуємо, молодцi 👍

це детективи-патріоти 💛💙

завдяки їм ми сподіваємося, що нам дозволять жити у вільній країні
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16.05.2023 13:06 Відповісти
Ви сильно помиляєтесь у своїх висновках. Це звичайні беніни хлопи, яким поставили задачу зімяти останню гілку влади в Україні, яка не належить бені. Дуже цікаве буде дійство, коли інша сторона викладе свої факти та аргументи. Князев достатньо розумний, щоб його лохи з НАБУ натягнули.
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16.05.2023 13:14 Відповісти
Я так розумію, ви з другої частини назви адвокатського об'єднання "Ільяшев і партнери".
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Ні, я просто нікому не вірю. Щоб зловити Бендерах треба такий самий Бендер. Цей ланцюжок можете продовжити у безкінечність. Я знаю кому це треба і тому не можу вірити у принциповість та непідкупність повій з внутрішніх органів. Як були обслугою.... так і залишаться. Дочекаємося результатів і по Шеремету пресуху я також пам'ятаю добре.
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16.05.2023 13:54 Відповісти
так - дуже цікаво почути точку зору іншої сторони
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16.05.2023 13:28 Відповісти
Шмигаль пілписав новий закон про повірку лічильників пілд час воєнного стану. З людей требують везти свої лічильники, бо погрожують рахувати за кожен куб, наче лічильника геть немає! Що це за х..ня? Повірку треба робити тим, в кого немає боєвих дій, або хто неокупований.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2023-%D0%BF#Text
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16.05.2023 13:07 Відповісти
Зловити "рибку"-лише пів-справи. Підсмажити та подати з пучком петрушки у роті на стіл- оце майстерність!
Шкода, що в Україні з такими "майстрами подачі" не склалося.
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16.05.2023 13:10 Відповісти
зараз багато інших майстрів, яким тільки дай потриматись за живого корупціонера.
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16.05.2023 13:17 Відповісти
Яйця по 17 і бакси в дивані у банди рєзнікова, то не корупція?
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16.05.2023 13:10 Відповісти
вісший пилотаж про что знает каждій!)))
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16.05.2023 13:11 Відповісти
В Україні за останні 350+ років підкацапності повністю реплікована система "правосуддя" кацапії, успадкована кацапами від орди.
Не має жодного значення, хто правий, і хто неправий. Правий той, хто занесе до суду відповідну кількість (бобрових шкірок, срібних зливків, рублів, доларів, біткойнів). Якщо у судді немає відповідних доказів "правоти" того, хто заніс, він (за відповідну суму) підкаже, як правильно підробити ті докази так, щоб він виніс "правильний" вирок.
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16.05.2023 13:14 Відповісти
Доповнюю: зрозуміло, що якщо в "справі" зацікавлений хан (цар, генсек кпсс, президент, єрмак), то занось, не занось, вже без значення.
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16.05.2023 13:20 Відповісти
Часом НАБУ не порушує П. 2 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.У Европі, куди ми так сильно прагнемо не прийнято називати людину злочинцем до вироку суду...доводьте справу до суду та отрумайте вирок.Потім можно називати це "вищим пілотажем". Ні в коїм разі не захищаю суддю.Якщо винен,має понести покарання згідно чинного законодавства України..
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16.05.2023 13:16 Відповісти
пропоную називати Князєва толерантно особа-мільйоно-хабароотримувач, поки немає рішення суду.
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16.05.2023 13:19 Відповісти
давайте ще почекаємо поки факт отримання доведуть
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16.05.2023 13:30 Відповісти
"Вищий пілотаж" це коли цей суддя та всі інші судді будуть за гратами.
Таке кіно ми вже бачили, потім йому повернуть гроші, вибачаться і залишиться він на своїй посаді.
В Україні судової системи нема, всіх суддів потрібно посадити, є за що , повністю поміняти на нових. Судді, як і всі інші громадяни повинні відповідати за свої злочини по закону інакше Україна зникне і без війни.
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16.05.2023 13:17 Відповісти
"вищий пілотаж" - це коли хтось з цих осіб сяде хоч на 2 роки, а якщо ще з конфіскацією то буде взагалі топ.
А то вже висували підозри керівниці київської податкової що записочки писала під Новий рік - "хачу лєксус", "хачу музчіну маєй мєчти"..і що??? кажуть знову працює і ще вимагає компенсації через суд.
А по факту буде черговий пшик. Поки буде підозра та суд з вибранням запобіжного заходу - ці хабарники будуть в Монако чи в Відні як мінімум
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16.05.2023 13:27 Відповісти
НАэБУ косить під дурників . Детективи під прикриттям . В конкретному випадку судді - уникають відповідальності через так звану "провокацію хабаря " . Але осільки народ хоче видовищ - то зеленні блазні проодовжують шоу.
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16.05.2023 13:32 Відповісти
провокація хабаря ? Це мабудь бредні РЕФОРМОВАНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ і викривленой коммуняками свідомості суспільства

У цивільному світі е поняття « ВЗЯВ ЧИ НЕ ВЗЯВ ЗАБАРЯ» не дивлячись на обставини
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16.05.2023 14:00 Відповісти
Перед тим як писати гнівні коментарі про "комуняцькі викривлення" варто вивчити хоча б питання , як до цього ставляться в цивілізованому світі.
Для прикладу ЄСПЛ розглядає скарги про провокацію хабаря в контексті прав, передбачених статтею 6 «Право на справедливий судовий розгляд» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Європейська конвенція з прав людини, Конвенція), та вважає, що наявність доведеної провокації злочину позбавляє особу з самого початку провадження справедливого судового розгляду.

І саме "кгбісти " займалися провокаціями та фабрикацією доказів.
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16.05.2023 14:11 Відповісти
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2009_10_22 Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.

https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2009_10_22&an=1986 Статтею 370 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за:

- провокацію хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара (обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від 4250 до 8500 гривень);

- вищезазначене діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів (позбавлення волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від 8500 до 12750 гривень).
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16.05.2023 14:12 Відповісти
А хто ці закони писав ? Реформовані судді? Ті, що потім приймають рішення за гроши ?

Е МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН - взяв чи не взяв , убив чи не убив, вкрав чи не вкрав.

Сьогодні він не взяв від провокатора, а завтра візьме від Клиента .

чомусь ви не піддайте сумніву перевірку на детекторі - ну це ж такаже провокація.
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16.05.2023 14:22 Відповісти
Я вам навів приклад Європейського суду з прав людини, стосовно "провокації хабаря" . Де більш менш нормально з написанням і дотриманням законів.

Стосовно МОРАЛЬНОГО закону - а хто їх встановлює ? В канібалів морально зїсти іншу людину . Де чіткі норми . Хто визначає , що морально , що ні?


Перевірка на детекорі брехні має теж свої правила і обмеження.

І для прикладу - якщо завтра вам поліція підкине - 200 грам наркоти - і по вашому принципу - вас потрібно буде посадити на років 10. бо по факту - наркота була у вас.
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16.05.2023 14:31 Відповісти
Моральні закони читайте у Біблії. Наркота і хабар грошей- це різні речі . Не робить вінегрет
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16.05.2023 14:34 Відповісти
Саме тому лжесвідчення в Бібілії на одному рівні з вбивствомі і злодійством
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16.05.2023 14:37 Відповісти
Поліція може підкинути вам гроші ,як хабар. Це теж в Україні трапляється
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16.05.2023 14:39 Відповісти
Ви мабудь сам у судовій системі працюете , що так захищаете. А я стикалась з праціею прокурорів і судів , і скажу Вам що жаліти там НИКОГО , бо всі у карман заглядають та ще телефоне право виконують.

вся ця судова влада ( реформована 🤣) наскрізь прогнила
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16.05.2023 15:04 Відповісти
Я захищаю Справедливість. Кожене має дано право на справедливий суд - і злодії теж.
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16.05.2023 15:07 Відповісти
Який справедливий суд ? Судді усі хабарники
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16.05.2023 15:37 Відповісти
Я наводила учора приклад - у СЛОВАЧЧІНІ НЕЛЬЗЯ лікарю дати гроши як подяку - одразу визивають ПОЛИЦІЮ
і нихто там у казуїстиці не ковиряется- провокація чи не провокація - ПРОТЯГНУЛИ ГРОШИ , значить йдить у ПОЛИЦІЮ
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16.05.2023 14:26 Відповісти
Правильно - у поліцію тягнуть того ХТО ХОТІВ ДАТИ хабар , а не того кому давали хабар. Бо там діє закон , а не поняття
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16.05.2023 14:33 Відповісти
Він узяв хабар . І любой суддя би взяв хабар у 3 млн евро.

такі в Україні судді і суди . Такщо н5 займайтесь демагогіей. В Китаї би розстріляли , а в УКРАІНЕ випустять під залог ( теж уе судді рефлрмованого суду написали) і він звалить з України.
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16.05.2023 14:55 Відповісти
По всім Божим і людським законам - що людина взяла хабар можна казати лише після рішення суду.
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16.05.2023 15:05 Відповісти
Якого суду? ТОго, що сам себе захищати буде ?
треба зробити військовий трибунал і нехайвійськові судять , а не судді с мерседесами і будинками в марбельі
А ще мене дивувало, як після 2014 усі швидко судді з Криму і Лугандону ставали суддями в Україні. Явно Портнов з Киваловим робили їм зелену дорогу , щоб потім судити патріотів Судять малороси українців і ще хабарі беруть
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16.05.2023 15:11 Відповісти
В історії вже були такі трибунали . Чекісти наприклад . Розстірлюввали згідно моральних законів любітєлей комунізму . Спочатку чиновників, потім священників, а потім всіх на кого написали донос , і в тому числі таких любітєлєй трибуналів як ви.
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Так, я би подивилась на Ваши погляди , щоб ви стикнулись з праціею суддів особисто . 🤣🤣🤣 я би військовим, більше довіряла ніж коррупціонерам
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16.05.2023 15:39 Відповісти
Добре ,що такі як ви не керують державою)))
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16.05.2023 16:02 Відповісти
Угу, за 30 рокіВ розкрали Україну - докерувалися
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16.05.2023 19:52 Відповісти
Усе це звичайно дуже цікаво, але що далі?
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16.05.2023 13:38 Відповісти
 
 