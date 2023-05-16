Масштабну корупцію у Верховному Суді допомогли виявити детективи під прикриттям. Це - вищий пілотаж, - НАБУ
До роботи над кримінальним провадженням щодо викриття корупції у Верховному Суді залучалися детективи під прикриттям.
Про це під час брифінгу щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду заявив керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів і прокурорів САП. Це - вищий пілотаж, без перебільшення. Робота була проведена на найвищому рівні. І особливо хочеться відзначити, зокрема, роботу так званих детективів під прикриттям", - сказав глава НАБУ.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
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Та Скрізь в Кожному Суді Таке...
ще було би не погано почути - хто і за що і скільки взяв
ну і задокументований факт отримання
- або це правда, тобто дійсно князєв взяв хабаря і його спіймали на цьому;
- або його підставили ті самі набу і сап, які повністю в руках єрмака, тому що князєв вже не задовольняє зєлю, який його пропхав туди в 2021, і потрібно його замінити ще більш своїм.
з хє*ра лі стануть отаке городить проти цілого судді верховного суду якщо там немає факту хабаря.
очевидно що піймали хабарника.
але Україна це не про піймали та посадили, всі наші президенти закривали очі на те що ловили та відпускали, ловили та відпускали.
а писав я до того - що багато різних фабрикацій мали місце не так давно
ОСЬ В ЦЬОМУ І СОБАКА ЗАРИТА - ВЗЯВ ЧИ НЕ ВЗЯВ
щоб це викоренити , потрібно перевіряти кандидатів на детекторі , а детектором мають керувати американці
голова ВС на хабарі у 2,7 млн доларів. Джерело:
а 300 тис. вже спи@ дили 🙂
То звичайний "відкат" в 10% про який вам неодмінно скажуть в кабінеті любого судді, прокурора чи чиновника починаючи з самого низу і до самих верхів!
це детективи-патріоти 💛💙
завдяки їм ми сподіваємося, що нам дозволять жити у вільній країні
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2023-%D0%BF#Text
Шкода, що в Україні з такими "майстрами подачі" не склалося.
Не має жодного значення, хто правий, і хто неправий. Правий той, хто занесе до суду відповідну кількість (бобрових шкірок, срібних зливків, рублів, доларів, біткойнів). Якщо у судді немає відповідних доказів "правоти" того, хто заніс, він (за відповідну суму) підкаже, як правильно підробити ті докази так, щоб він виніс "правильний" вирок.
Таке кіно ми вже бачили, потім йому повернуть гроші, вибачаться і залишиться він на своїй посаді.
В Україні судової системи нема, всіх суддів потрібно посадити, є за що , повністю поміняти на нових. Судді, як і всі інші громадяни повинні відповідати за свої злочини по закону інакше Україна зникне і без війни.
А то вже висували підозри керівниці київської податкової що записочки писала під Новий рік - "хачу лєксус", "хачу музчіну маєй мєчти"..і що??? кажуть знову працює і ще вимагає компенсації через суд.
А по факту буде черговий пшик. Поки буде підозра та суд з вибранням запобіжного заходу - ці хабарники будуть в Монако чи в Відні як мінімум
У цивільному світі е поняття « ВЗЯВ ЧИ НЕ ВЗЯВ ЗАБАРЯ» не дивлячись на обставини
Для прикладу ЄСПЛ розглядає скарги про провокацію хабаря в контексті прав, передбачених статтею 6 «Право на справедливий судовий розгляд» Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Європейська конвенція з прав людини, Конвенція), та вважає, що наявність доведеної провокації злочину позбавляє особу з самого початку провадження справедливого судового розгляду.
І саме "кгбісти " займалися провокаціями та фабрикацією доказів.
https://ips.ligazakon.net/document/view/t012341?ed=2009_10_22&an=1986 Статтею 370 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за:
- провокацію хабара, тобто свідоме створення службовою особою обставин і умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара (обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, та зі штрафом від 4250 до 8500 гривень);
- вищезазначене діяння, вчинене службовою особою правоохоронних органів (позбавлення волі на строк від трьох до семи років та зі штрафом від 8500 до 12750 гривень).
Е МОРАЛЬНИЙ ЗАКОН - взяв чи не взяв , убив чи не убив, вкрав чи не вкрав.
Сьогодні він не взяв від провокатора, а завтра візьме від Клиента .
чомусь ви не піддайте сумніву перевірку на детекторі - ну це ж такаже провокація.
Стосовно МОРАЛЬНОГО закону - а хто їх встановлює ? В канібалів морально зїсти іншу людину . Де чіткі норми . Хто визначає , що морально , що ні?
Перевірка на детекорі брехні має теж свої правила і обмеження.
І для прикладу - якщо завтра вам поліція підкине - 200 грам наркоти - і по вашому принципу - вас потрібно буде посадити на років 10. бо по факту - наркота була у вас.
вся ця судова влада ( реформована 🤣) наскрізь прогнила
і нихто там у казуїстиці не ковиряется- провокація чи не провокація - ПРОТЯГНУЛИ ГРОШИ , значить йдить у ПОЛИЦІЮ
такі в Україні судді і суди . Такщо н5 займайтесь демагогіей. В Китаї би розстріляли , а в УКРАІНЕ випустять під залог ( теж уе судді рефлрмованого суду написали) і він звалить з України.
треба зробити військовий трибунал і нехайвійськові судять , а не судді с мерседесами і будинками в марбельі
А ще мене дивувало, як після 2014 усі швидко судді з Криму і Лугандону ставали суддями в Україні. Явно Портнов з Киваловим робили їм зелену дорогу , щоб потім судити патріотів Судять малороси українців і ще хабарі беруть