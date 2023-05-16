Масштабну корупцію у Верховному Суді допомогли виявити детективи під прикриттям. Це - вищий пілотаж, - НАБУ

До роботи над кримінальним провадженням щодо викриття корупції у Верховному Суді залучалися детективи під прикриттям.

Про це під час брифінгу щодо викритої схеми одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду заявив керівник НАБУ Семен Кривонос, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу відзначити надзвичайно професійну роботу детективів і прокурорів САП. Це - вищий пілотаж, без перебільшення. Робота була проведена на найвищому рівні. І особливо хочеться відзначити, зокрема, роботу так званих детективів під прикриттям", - сказав глава НАБУ.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

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