Буданов: У Путіна проблеми з наркотиками. Може бути "табакерка" і новий тиран

Російській диктатор Володимир Путін має "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що у Путіна є "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", - зазначив Буданов.

Він додав, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії.

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Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана начальник ГУР сказав "так".