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Буданов: У Путіна проблеми з наркотиками. Може бути "табакерка" і новий тиран

путін

Російській диктатор Володимир Путін має "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що у Путіна є "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".

"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", - зазначив Буданов.

Він додав, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії.

Читайте: Посередництва з Путіним не може бути, він убивця, - Зеленський 

Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана начальник ГУР сказав "так".

Автор: 

Буданов Кирило (492) наркотики (1447) путін володимир (23785) росія (65052)


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Топ коментарі
+33
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16.05.2023 13:12
+22
Коли ж він, бідолашний , роботою займається все ******* і ******* інтерв'ю дає і дає
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16.05.2023 13:15
+12
Вже не рак, вже наркотики?)
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16.05.2023 13:15
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16.05.2023 13:12 Відповісти
Ні у путіна , ні в Буданова - не має проблем з наркотиками...
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16.05.2023 13:18 Відповісти
Буданов за двійників недавно казав.
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16.05.2023 13:13 Відповісти
Про це ще 10 років назад казали, ще до Буданова)
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16.05.2023 13:13 Відповісти
Ідіоти казали і ідіоти підхопили.
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16.05.2023 13:18 Відповісти
не факт. якщо проаналізувати той факт, що ху йло тримає відвідувачів на відстані у кілька десятків метрів і тільки в крайньому, надважливому випадку наважується зблизитись (як це було з міністром з Китаю, а потім із самим Сі), а також той факт, що ходить ху йло покульгуючи з майже недієвою правою рукою, то коли бачиш інші відео, де він стрибаючи з танка чи з бтра, ручкається зі звичайними військовими, їздить у джипі по Маріуполю і поблизу керченського моста (знаючи який він насправді сцикун), то такий аналіз схиляє до думки, що двійники у нього таки є.
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16.05.2023 13:32 Відповісти
Він їх тримає відвідувачів бо боїться,щоб на нього хтось навіть дихнув.Хіба що якийсь двійник може бути дуже з далеку,щоб навіть камери,чітко не показали.
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16.05.2023 13:38 Відповісти
так отож. боїться, щоб на нього зайвий раз не дихнули і тут стрибає з танка і братається з військовими. До нього щоб потрапити на аудієнцію, то "глава"линири пасічник 3 тижні на карантині сидів. )
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16.05.2023 13:44 Відповісти
Стрибає з танка вимушено і там немає біля нього закордонних відвідувачів.Тільки свої агенти безпеки.
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16.05.2023 13:50 Відповісти
ну хто його може змусити з танка стрибати? )) з танка якраз таки і двійники стрибають.
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16.05.2023 14:10 Відповісти
Якщо тільки з дуже далеку, то двійники.
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16.05.2023 14:16 Відповісти
За двійників може бути правдою. А от про наркотики, то вже на маячню ******. ху йло ліки постійно приймає під наглядом лікарів. хоча в тих ліках і можуть бути якісь наркотичні чи знеболюючі речовини. Проте це ж не означає, що він спецом приймає наркоту, щоб кайфонути.
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16.05.2023 13:19 Відповісти
Буланова не казав про "кайфанути".
Наркотики мають багато застосувань, в тому числі знеболююче та заспокійливе.
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16.05.2023 13:28 Відповісти
Чиста правда.
У трійника Путіна рак жопи,через надмірне вживання наркотиків.
Табакерка башен крємля.😱
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16.05.2023 14:06 Відповісти
Та ну нах -- одні наркоші -- світ котиться в тартарари .
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16.05.2023 13:13 Відповісти
новий пахан буде вбитий так само як і всі наступні пахани російських територіальних утворень на місці колишнього СРСР
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16.05.2023 13:13 Відповісти
Вже не рак, вже наркотики?)
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16.05.2023 13:15 Відповісти
Одне іншому не заважає.
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16.05.2023 13:57 Відповісти
Коли ж він, бідолашний , роботою займається все ******* і ******* інтерв'ю дає і дає
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16.05.2023 13:15 Відповісти

От він, сарако, і працює в поті чола: ротом говорить. Робота в нього така.
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16.05.2023 13:45 Відповісти
канделябром, только канделябром. или кувалдом. табакерка - это удел царей, а не ******.
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16.05.2023 13:15 Відповісти
якщо є наркота, то це знеболювальне для потвори..і табакерка була зі срібла...
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16.05.2023 13:18 Відповісти
Саме так, максимум знеболювальне.
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16.05.2023 13:21 Відповісти
Блогер Сергій Іванов знаний пи₴добол. Бере інтерв'ю у того,хто не поступається в цьому мистецтві.
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16.05.2023 13:18 Відповісти
"Блогер Сергій Іванов"
Авжеж, "блогєр". Штатний "блогєр". В нього, напевно і ксіва "блогєра" є, видана відповідний держдепартаментом.
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16.05.2023 13:41 Відповісти
ivanov-POZITIVniy "bloger",brexun,intrigan🤮
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16.05.2023 13:50 Відповісти
как ремиссии в опе и околопе протекает? состояния стабильные или рецидивы присутствуют?
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16.05.2023 13:19 Відповісти
Це марення собаче. По-перше по пуйлу не видно, в нього хоч і дуже перелякані очі, але ясний погляд, на відміну від тогож Бубочки, який більше схожий на наркомана. Ще ще Буданов вигадає?
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16.05.2023 13:19 Відповісти
Ясний погляд? Ти ще розкажи усім, що він про гумову попу нічого не розповідав. Його поведінка викликає підозру, можливо є інформація, що він зловживає. А ти бачу у захваті від його очей
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16.05.2023 15:25 Відповісти
Як сказав Залужний, треба поважати ворога, заради перемоги. Не треба його недооцінювати. ще можеш звернути ,як чотко вимовляє слова пуйло, навіть про резинову, і як белькоче величайший, коли без бумажки.
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16.05.2023 19:47 Відповісти
Я вас вітаю, дно пробите.
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16.05.2023 13:20 Відповісти
Зачем далеко ходить, у нас свой кровь так и не сдал.
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16.05.2023 13:20 Відповісти
А чем сидит сожитель буданова- гогилашвили ?
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16.05.2023 13:21 Відповісти
Так от де вони зійшлись з зеленським тому він так бажав зазирнути йому в сраку
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16.05.2023 13:23 Відповісти
Блін попередніх керівників я не бачив, і не чув! А цей ніби ''актор погорілого театру'', не вилазить з інформпростору. У них там що, немає речника, чи керівнику мало платять і він речником підробляє?
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16.05.2023 13:24 Відповісти
Та ж біда що і у зеленського - перестане пику свою показувати Україні, рейтинги порвуть дно
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16.05.2023 13:34 Відповісти
Офіційно не існує ніякої "пвк вагнер" - є лише ОПГ Пригожина.
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16.05.2023 13:25 Відповісти
Только фээсбэ его может замочить,и только босс фээсбэ может занять трон на московии,тут ошибиться невозможно.
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Ця "гра" й розрахована саме на те щоб показати Заходу - коли вас не влаштовує путін, то погляньте на альтернативу.
Інакше як можна пояснити всі оті наїзди та ультиматуми від пригожина, які починаються і закінчуються тільки в інфопросторі.
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16.05.2023 13:26 Відповісти
Карти Таро. Кофейна гуща. Пошук по фото.
Пірамідка Гордона
(098)5699765
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16.05.2023 13:27 Відповісти
Так ***** ще й нарколига . !! Вдвох з кобилою "доріжки" нюхають ?? 😂
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16.05.2023 13:27 Відповісти
А чого не кажеш теж саме про свого куміра і спонсора Вову зеленого ?
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16.05.2023 13:28 Відповісти
путін *****, але і ти Буданов ж замазан з агентурою кремля по вуха, згадуючи дружбу з Гогілашвілі.
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16.05.2023 13:32 Відповісти
Менше треба Солов'я слухати...
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16.05.2023 13:29 Відповісти
Ху#лу правильный диагноз ещё Немцов поставил.
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16.05.2023 13:31 Відповісти
«Той, хто схильний суперечити і багато розмовляти, не здатний вивчити те, що потрібно.» © Демокріт
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16.05.2023 13:37 Відповісти
Так он чому Зеленський хотів заглянути в очі Путіну, для обміну досвідом та пройтись по доріжці.
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16.05.2023 13:44 Відповісти
Іванову та Буданову вірити-себе не поважати. Іноді інфа від них -те,що потрібно розганяти Кремлю.
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Инфа 100% - сам агент Гогилашвили прислал, по "вайберу", на почту Буданова...
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Закрийте вже рота цій ванзі. Це якийсь пі..ець.
І це, ***, голова розвідки? Да це такий самий актор, який вилазить кожного дня на гидотному земарафону, як і усі в нашій владі .
Поки ця влада правитеме, миру нам бачити.
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16.05.2023 14:30 Відповісти
До ворожки ходив ?
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16.05.2023 14:45 Відповісти
Ванга
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16.05.2023 15:04 Відповісти
І тут нашого понесло...... Перша серія.
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16.05.2023 15:35 Відповісти
А про зеленого анпіратора блуданов нічого не сказав? Чи є в нього "проблеми з наркотіками"?
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16.05.2023 15:46 Відповісти
"ращистська табакерка" за оманський гешефт" ,може в будь який момент накрити ОПу і "зе лідора" за його невиконнаня .
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16.05.2023 15:58 Відповісти
Буданов розвідник чи циганка з вокзалу?

Форма, як у розвідника, а розум та звички, як у циганки.

Хоча у ЗЄ інших просто нема. Нормальна людина з покидьками працювати не стане.
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16.05.2023 16:20 Відповісти
Цей "мольфар" самоучка вже задовбав своїми віщуваннями. І ні одне не справдилось. Ні закінчення війни до кінця 2022, ні перекриття кордонів Кацапією з об'явленням загальної мобілізації прямо з початком 2023.
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16.05.2023 17:04 Відповісти
 
 