Буданов: У Путіна проблеми з наркотиками. Може бути "табакерка" і новий тиран
Російській диктатор Володимир Путін має "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв’ю блогеру Сергію Іванову, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він сказав, що у Путіна є "проблеми із надмірним вживанням наркотичних засобів".
"Я сподіваюся, що цій людині залишилося жити не так вже й багато", - зазначив Буданов.
Він додав, що власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин може перемогти у внутрішньому протистоянні у Росії.
Відповідаючи на запитання, чи можуть Путіна усунути "табакеркою" (відсилання на вбивство російського імператора Павла I, якого забили золотою табакеркою) та встановити в Росії нового тирана начальник ГУР сказав "так".
Топ коментарі
+33 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар16.05.2023 13:12
+22 Враг рода человеческого 666
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+12 Сергій Шешеня
показати весь коментар16.05.2023 13:15
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Наркотики мають багато застосувань, в тому числі знеболююче та заспокійливе.
У трійника Путіна рак жопи,через надмірне вживання наркотиків.
Табакерка башен крємля.😱
******* і *******інтерв'ю дає і дає
От він, сарако, і працює в поті чола: ротом говорить. Робота в нього така.
Авжеж, "блогєр". Штатний "блогєр". В нього, напевно і ксіва "блогєра" є, видана відповідний держдепартаментом.
Інакше як можна пояснити всі оті наїзди та ультиматуми від пригожина, які починаються і закінчуються тільки в інфопросторі.
Пірамідка Гордона
(098)5699765
І це, ***, голова розвідки? Да це такий самий актор, який вилазить кожного дня на гидотному земарафону, як і усі в нашій владі .
Поки ця влада правитеме, миру нам бачити.
Форма, як у розвідника, а розум та звички, як у циганки.
Хоча у ЗЄ інших просто нема. Нормальна людина з покидьками працювати не стане.