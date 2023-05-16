Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено). ФОТО

В САП підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва.

Про це заявив прокурор САП Олександр Омельченко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру. - Ред.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", - зазначив він.

"Наразі двоє осіб затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя (з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді. - Ред)", - уточнив прокурор САП.

Прокурор додав, що наразі не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані.

"Наразі ще проводяться слідчі дії з суддями і посередниками, які виступали в цій схемі", - уточнив керівник САП Олександр Клименко.

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За його словами, відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди, пропозиція і обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Згодом у пресцентрі САП уточнили, що САП та НАБУ викрили "на гарячому" Голову Верховного Суду та адвоката під час отримання неправомірної вигоди. Загальна сума отриманих коштів - близько 2,7 млн доларів США.

"Голову Верховного Суду та ще одну особу затримано. Попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та готуються відповідні клопотання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду. Документування злочинів НАБУ і САП розпочали ще на початку цього року, зафіксовано кілька випадків передачі коштів. Діюча корупційна схема у Верховному Суді була зупинена завдяки операції під прикриттям", - йдеться у повідомленні.

"Під час розслідування ми зафіксували фактичне існування у Верховному Суді так званого "бекофісу" - адвокатського об’єднання, яке прикривалось наданням легальних адвокатських послуг. Адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом Верховного Суду і тими особами, які бажали вирішити свої питання у суді за неправомірну вигоду. Це стосувалось не лише рішень Верховного Суду, але і більшості інших судів на території України. Іншим фактам буде надана правова оцінка у ході досудового розслідування. Наразі тривають слідчі дії щодо інших суддів", - зазначив керівник САП Олександр Клименко.









Операція НАБУ і САП проводилася в умовах абсолютної секретності з метою уникнення витоків інформації. Детективи НАБУ та прокурори САП застосували абсолютно законну процедуру в рамках ст. 482 КПК України, передбачену для випадків, коли суддя вчиняє тяжкий та особливо тяжкий злочин, та затримали голову Верховного Суду під час вчинення злочину. Було використано законний інструмент, передбачений ч. 3 ст. 233 КПК України, призначений для невідкладних випадків, та здійснено обшуки в суддів Верховного Суду та його голови до постанови відповідної ухвали Вищим антикорупційним судом. Наразі САП та НАБУ вживають заходи для невідкладного звернення до ВРП та ВАКС.

Також повідомляється, що НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 2,7 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому", - пояснили у САП.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.