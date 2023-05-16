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Новини Хабарники
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Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено). ФОТО

всеволод,князєв

В САП підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва.

Про це заявив прокурор САП Олександр Омельченко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру. - Ред.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", - зазначив він.

"Наразі двоє осіб затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя (з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді. - Ред)", - уточнив прокурор САП.

Прокурор додав, що наразі не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані.

"Наразі ще проводяться слідчі дії з суддями і посередниками, які виступали в цій схемі", - уточнив керівник САП Олександр Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За його словами, відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди, пропозиція і обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.

Згодом у пресцентрі САП уточнили, що САП та НАБУ викрили "на гарячому" Голову Верховного Суду та адвоката під час отримання неправомірної вигоди. Загальна сума отриманих коштів - близько 2,7 млн доларів США.

"Голову Верховного Суду та ще одну особу затримано. Попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та готуються відповідні клопотання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду. Документування злочинів НАБУ і САП розпочали ще на початку цього року, зафіксовано кілька випадків передачі коштів. Діюча корупційна схема у Верховному Суді була зупинена завдяки операції під прикриттям", - йдеться у повідомленні.

"Під час розслідування ми зафіксували фактичне існування у Верховному Суді так званого "бекофісу" - адвокатського об’єднання, яке прикривалось наданням легальних адвокатських послуг. Адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом Верховного Суду і тими особами, які бажали вирішити свої питання у суді за неправомірну вигоду. Це стосувалось не лише рішень Верховного Суду, але і більшості інших судів на території України. Іншим фактам буде надана правова оцінка у ході досудового розслідування. Наразі тривають слідчі дії щодо інших суддів", - зазначив керівник САП Олександр Клименко.

Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено) 01
Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено) 02
Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено) 03
Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено) 04

Операція НАБУ і САП проводилася в умовах абсолютної секретності з метою уникнення витоків інформації. Детективи НАБУ та прокурори САП застосували абсолютно законну процедуру в рамках ст. 482 КПК України, передбачену для випадків, коли суддя вчиняє тяжкий та особливо тяжкий злочин, та затримали голову Верховного Суду під час вчинення злочину. Було використано законний інструмент, передбачений ч. 3 ст. 233 КПК України, призначений для невідкладних випадків, та здійснено обшуки в суддів Верховного Суду та його голови до постанови відповідної ухвали Вищим антикорупційним судом. Наразі САП та НАБУ вживають заходи для невідкладного звернення до ВРП та ВАКС.

Також повідомляється, що НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.

За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні аукціонери).

18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 2,7 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому", - пояснили у САП.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

Автор: 

хабар (4698) Верховний Суд (1188) САП (2215) Князєв Всеволод (120)


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Топ коментарі
+16
Весь склад Верховного Суду має подати у відставку сьогодні!
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16.05.2023 13:14
+16
Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!
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16.05.2023 13:27
+14
Підозру не вручено, а заставу виписано. Половину від розміру хабара)
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16.05.2023 13:14
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Підозру не вручено, а заставу виписано. Половину від розміру хабара)
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16.05.2023 13:14 Відповісти
Весь склад Верховного Суду має подати у відставку сьогодні!
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16.05.2023 13:14 Відповісти
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16.05.2023 13:22 Відповісти
А окружний адміністративний суд міста Київа хай залишиться?
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16.05.2023 16:15 Відповісти
УВАГА, БАГАТО БУКАФФ!!!!

Подивився я на "Шоу кривоносиків" і захотілося мені його прокоментувати.

Один з кривоносиків повідомив, що діяння затриманих кваліфіковані за статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України.

Ніби-то Голова Верховного Суду такий собі КНЯЗЄВ одержав 2,7 мільйонів доларів США банкнотами, що, на думку кривоносиків, є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі - понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка до статті 364-1 Кримінального кодексу України визначає, що під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ НА ТЕ ПІДСТАВ.

********

Спеціально кривоносиків: прямо констатована (визначена, передбачена тощо) законом ВІДСУТНІСТЬ ЗАКОННИХ підстав пропозиції, надання або одержання чогось як обов'язкового елементу кваліфікації цих діянь за ст.368, 369 КК, в силу положень п.22 ч.1 ст.92 Конституції України і рішення КС України від 30.05.2001 №7-рп/2001 виключає притягнення "діячів" (навіть якщо вони є державними) за вчинення цих діянь.

Цитую зміст п.22 ч.1 ст.92 Конституції України: діяння, які є злочинами, визначаються виключно законами України.

РОЗШИФРОВУЮ для кривоносиків: якщо діяння, його підстави (причини, наслідки, характер, склад учасників) не визначені виключно законом України, вони не можуть бути злочином через положення Конституції України.

********

Бачив я фотографію з зображенням банкнот доларів США. Гарне фото, але ці банкноти не є грошовими коштами, не є майном, не є перевагами, не є пільгами, не є послугами, не є нематеріальними активами і не є вигодами нематеріального чи негрошового характеру.

В Україні грошові кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) формах - ч.1 ст.3 Закону України "Про платіжні послуги".

Долари США в Україні не є національною валютою України (гривнею).

За пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" під терміном "іноземна валюта" розуміються грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

Відповідно до наведеного визначення долари США в Україні не є іноземною валютою, бо для того, щоби вважатися іноземною валютою, повинні або перебувати в обігу на території США (не на території України), або ПІДЛЯГАТИ обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.

Тобто в Україні іноземною валютою вважається лише валютна виручка експортерів, а не хабарі, подарунки, засоби визначення боргів/зобов'язань тощо у формі грошових знаків. І тим паче кількість таких грошових знаків/банкнот не може вимірюватися "неоподатковуваними мінімумами доходів громадян".
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16.05.2023 17:07 Відповісти
все знали, документували і вищій пілотаж був.... а підозру зліпити не можуть....
пахне "карасіною"
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16.05.2023 14:27 Відповісти
Чекають на пропозиції.
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16.05.2023 13:21 Відповісти
Не поделился.
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16.05.2023 13:22 Відповісти
Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!
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16.05.2023 13:27 Відповісти
Этой банде правоохранителей доверять нельзя !
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16.05.2023 15:17 Відповісти
Полный развал судебной системы. Рыба сгнила с головы.
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16.05.2023 13:29 Відповісти
Она сгнила еще в 90-х. Но нам всячески пытались показать, что все ок)
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Якщо риба згнила з голови то хто ту голову заарештував?Ноги?руки?живіт чи шия?Отож...
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16.05.2023 17:05 Відповісти
Або ні. Я б сказав її зараз руйнують остаточно. Ви вірите що якийсь суддя зробить незаконне рішення отримаши тільки обіцянку, а не реальні бабоси? Такий суддя тільки в анекдоті може існувати. Судді не лохи. Якщо рішення першої інстанції незаконне, то рішали працювали б в касаційному суді та й там дешевше порішати.

Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед - це класика. Тому думаю, що це організована підстава.
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18.05.2023 22:17 Відповісти
мало верится, что с этого что-то получится
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16.05.2023 13:29 Відповісти
Зовсім нічого з цього не вийде. Знову "чекають хлопців з фронту, що наведуть лад". А от нема кого чекати. Майже всі патріоти вже навічно залишились на фронті, як не прикро але це так.
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16.05.2023 16:25 Відповісти
Воровство чинушь достигло небывалых масштабов.
Для справки
Каждый мелкий чиновник может обеспечить покупку 3-5 БТР
Чиновник покрупнее легко купит 10 БТР
Начальники у прокуроров и ментов могут легко обеспечить покупку 3-5 танков
Депутатишки всех уровней каждый может обеспечить покупку самолета, а то и нескольких.
А вот судьи могут ЛЕГКО обеспечить покупку современного эсминца.
А каждый участник "великого крадiвництва" легко обеспечат в каждый город Украины по комплексу ПВО - PATRIOT.
А о обеспечении доплат военным легко справиться налоговая структура.
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16.05.2023 13:29 Відповісти
А барижня у нас взагалі - біла і " пушиста"
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16.05.2023 13:57 Відповісти
Бо сивочолий не давав красти нікому...Він так і казав - красти - то моя парафія...
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16.05.2023 17:09 Відповісти
Каждый мелкий чиновник может обеспечить покупку 3-5 БТР - пліз, назвіть хоч одну посаду дрібного чиновника, який може купити БТР ??
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16.05.2023 16:25 Відповісти
Дерьмак твой
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16.05.2023 16:29 Відповісти
Це він "Каждый мелкий чиновник" ?? Чому мій ? У тебе є підстави так вважати ?
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16.05.2023 16:46 Відповісти
Повернуть смертне покарання
В сша воно є --і демократія не страдає
А тільки на користь -- трішки бояться
Дай йому довічне і корми його років 30-40
/окрема камера /
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16.05.2023 13:29 Відповісти
А судді - хто, на ваше смертне покарання? Ті самі виродки, які тримають без доказів в сізо Червінського, Антонко та ін?!
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16.05.2023 14:03 Відповісти
Вся влада корумпована
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16.05.2023 13:30 Відповісти
Верещучучка, от скажи, про яку корупцію вони говорять ?! От і ми не розуміємо...
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16.05.2023 13:37 Відповісти
уже было с агентом под прикрытием, несколько лет назад и признали , что агент провоцировал и ни фига с этого не получилось
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16.05.2023 13:52 Відповісти
і таке можливо - щось не вдалося
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16.05.2023 16:26 Відповісти
Виходячи навіть із наведеного тексту- "операція під підозрою" і того дивного факту, що раптом, через 18 років після угоди три( чи більше) акціонера, як по команді подали позови за визнання договорів недійсними(тож саме робить Бєня із Приватбанком, подає позови про визнання кредитних договорів недійсними), можна однозначно сказати, що все режисувалося із гори.
Це дійсно, вищий пілотаж, почати суд, звести з рішалою, знаючи, що всі бізнесмени знають, що у суді виграє той, хто більше заплатить і в результаті скандалу, виграти суди і рейдернути Жевагу!
Браво режисеру!
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16.05.2023 16:50 Відповісти
"Операція під прикриттям".
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16.05.2023 16:51 Відповісти
Але так завжди і всюди було.Якщо садять когось з "недоторканих" то це означає одне - його підставив інший "недоторканий" і проплатив всю акцію...У нас до війни цього не було,вся наша срана "еліта" трималась купи і питання вирішували між собою полюбовно.Зараз змінилось...А принцип тут простий,пацанський - якщо ти сильний - побити тебе може тільки такий як ти...
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16.05.2023 17:20 Відповісти
Схожі сценарії рейдерства були весь час, але тільки при абсолютній владі одного клану стали можливі операції такого маштабу.
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16.05.2023 17:23 Відповісти
Не треба забувати що теперішня війна, це також наслідок корупції, тому що, будь ми в НАТО, як прибалти чи країни соцлагеря, то путлер неполіз би.Але ми особливі ,тим паче що, передумовою вступу в НАТО було виконання вимог проти корупції, які ми ,жителі цього гуртожитку, просто немогли виконати, в гуртожитку потрібно було красти, і в таких масштабах, що ,інші країни за голови бралися. Корупція зїла державу перетворивши її на здоровенний гуртожиток, в якому мешканці виживають хто як може, а хто має доступ до корита то, краде безбожно.За це і воюють наші хлопці, корупцію ми нікому невіддамо!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Досить писати хєрню про НАТО. До 2014-го року, кількість охочих громадян вступати у НАТО була не більшою за 30%. То хто нас туди взяв би з такою народною любов'ю?
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16.05.2023 14:06 Відповісти
та хіба ж я проти, нехай крадуть!!!!
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16.05.2023 15:33 Відповісти
просять не використовувати слова типу "прибалти". Країни Балтії.

Щодо корупції, - читайте новини з ФРН.

У Франції під судом вже 2 Президенти побували і отримали вироки у в*язницю.

Італія після ДСВ майже 60 років боролася з корупцією. І тільки недавно отримала стабільний уряд.
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16.05.2023 16:30 Відповісти
ТА Я Ж НЕПРОТИ, НЕХАЙ КРАДУТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.05.2023 21:13 Відповісти
добряга ...
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16.05.2023 22:48 Відповісти
Князєв - проффессор від Ківалова.
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16.05.2023 14:03 Відповісти
Брехун ,зеленський, заявляв що в Україні корупції нема бо всі корупціонери виїхали з країни,саме через це Україну потрібно негайно прийняти в НАТО та ЄС.
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16.05.2023 14:11 Відповісти
Зеля, это ты его в верховные судьи взял??? А во этот князев он по жизни кто? блатной или фраер? Наверняка как то с Одессой связан….
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16.05.2023 14:37 Відповісти
Невже у "великій рибалці" появляться колекційні трофеї?
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16.05.2023 14:42 Відповісти
, підозри наразі не пред'явлені, (c)
шо, не на часі?
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16.05.2023 14:45 Відповісти
Рило у нього кацапське ,і отаке гівно ще виносе вироки іменем України ,хоча у нас їх таких рил 99%
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16.05.2023 14:46 Відповісти
Кто первый будет извиняться,НАБУ или САП?
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16.05.2023 14:59 Відповісти
Так фотки вже виклали ?? Назад вже ніззя !
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16.05.2023 16:48 Відповісти
коли цього князька будут випускати під залог,шоб він міг виїхати за бугор,так шо дописувач мае не переживати,частину застави відслюнавять зеленскому.
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16.05.2023 15:03 Відповісти
Яка ганьба на увесь Світ ! Наші хлопці (на війні) щомиті голови кладуть ; народи Європи тужаться щосили. щоб нам допомогти вижити і перемогти осатанілих зарізяк а тут " Пир во врем*я чумьі ! " Ажніяк пельки свої незатрамбують провлдні мерзопакосники ... А ДУНДУКИ--73 % все " славу рокотаху" своєму кумиру : головному призначанту воріженьок наших Оголосивши - його. комедіянта. ПОЛІТИКОМ РОКУ !?
Все схиляється .до необхідності України відкривати другий /вже внутрішній/ фронт супроти провладної .мерзенно--ліліПУТІНСЬКОЇ гидоти !
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16.05.2023 15:09 Відповісти
за законом суддю простіше застрелити при вчиненні тяжкого злочину , ніж затримати, не кажучи про те, щоб притягнути до відповідальності.
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16.05.2023 15:11 Відповісти
Пошкребіть будь-якого зрадника - знайдете корумпанта.
Візьміть будь-якого гауляйтера на окупованих росією територіях - сальдо, булюка чи балицького, константинова чи аксьонова - у кожного багата корупційна біографія, де бізнес прикритий політикою.
Кожна вкрадена гривня може вартувати життя українському бійцю.
Кожен чиновник, не зупинений на крадіжці тисячі гривень, завтра вкраде мільйон.
Кожен із інфікованих жадобою наживи урядовців, силовиків і політиків є легкою здобиччю для ворожих спецслужб.
І союзником агресора, навіть якщо його не завербували й він спить у вишиванці.

Вони приймуть «дари» й відкриють ворота.
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16.05.2023 15:13 Відповісти
Повний піздец. Це ж треба - голову Верховного суду...

Не вистачало ще самого ЄрЗе поплутати на хабарі...
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16.05.2023 15:23 Відповісти
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Gerard_David_012.jpg/800px-Gerard_David_012.jpg

«Здирання шкіри з продажного судді», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Герард Давид рік створення 1498 р. Які часи...
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16.05.2023 15:42 Відповісти
Докапаеться ли НАБУ И САП что 30 процентов суммы .должны были уйти вверх Ермаку и наивеличайшему за постановку Князева на должность председателя....сразу отввечу себе ..не думаю..
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Якщо по цій справі буде позитивне (вдале) рішення суду, вже добре.
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16.05.2023 16:34 Відповісти
Наразі треба почекати чим закінчиться, але мені він одразу не сподобався. Якесь відчуття було.
Так само як Голова ФДМ, чи Дубілети.
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16.05.2023 16:32 Відповісти
💥З хабаря ЗНИКЛИ 2,5 млн доларів! СУДДЯ Князєв - ЛЮДИНА БАНКОВОЇ. Почнеться МАСКИ-ШОУ
https://www.youtube.com/watch?v=varv5IXMaDc
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16.05.2023 16:57 Відповісти
Хроника одного президента.16.05.23р. "Зеленський вперше посварився з Єрмаком. Юр.структура, якою Єрмак прикривав свою діяльність лобіста, потрапила в крим.провадження по справі голови ВС Князєва". ​
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Так це "адвокатське об'єднання", яке причетне до хабарів Князєву - виявляється, - Єрмакове?
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16.05.2023 19:35 Відповісти
Так і я думаю, що це підстава. Мстя за справу Лероса і історію з рашистськими паспортами у суддів.
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18.05.2023 22:27 Відповісти
Вспоминаем где главная налоговица столицы у которой только в липках недвиги на лям долларов? На помню - ее тихонько в отставку, так и тут будет, пока крыша любителей русского мира ОПЗЖ (они же переобувшиеся Видновлення Украины) Ермак с Татаровым правят правоохранительными органами все топ регионалы Столар, Кравец старший и младший, Левочкины, Суркисы, Бойко, Шуфрич и топ коррупционеры могут спать спокойно и максимум опасаться ракет
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17.05.2023 01:31 Відповісти
 
 