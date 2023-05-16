Корупція у Верховному Суді: затримано голову суду Князєва та ще одного фігуранта, підозри наразі не пред’явлені, - САП (оновлено). ФОТО
В САП підтвердили затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва.
Про це заявив прокурор САП Олександр Омельченко під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"На цей час затримано голову Верховного суду і вживаються заходи щодо перевірки інших осіб, їх причетності до кримінального правопорушення. На цей час ще не вручили (підозру. - Ред.), оскільки КПК дає нам 24 години для вручення повідомлення про підозру, воно готується і буде вручено", - зазначив він.
"Наразі двоє осіб затримані за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Ми звертатимемося до Вищої ради правосуддя (з клопотанням про відсторонення від виконання обов'язків судді. - Ред)", - уточнив прокурор САП.
Прокурор додав, що наразі не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані.
"Наразі ще проводяться слідчі дії з суддями і посередниками, які виступали в цій схемі", - уточнив керівник САП Олександр Клименко.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову Верховного Суду Князєва викрили на хабарі у $2,7 млн: Брифінг НАБУ та САП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
За його словами, відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 та ч. 4. ст 369 ККУ (отримання неправомірної вигоди, пропозиція і обіцянка такої вигоди). Санкція статті передбачає покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.
Згодом у пресцентрі САП уточнили, що САП та НАБУ викрили "на гарячому" Голову Верховного Суду та адвоката під час отримання неправомірної вигоди. Загальна сума отриманих коштів - близько 2,7 млн доларів США.
"Голову Верховного Суду та ще одну особу затримано. Попередня правова кваліфікація - ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру та готуються відповідні клопотання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду. Документування злочинів НАБУ і САП розпочали ще на початку цього року, зафіксовано кілька випадків передачі коштів. Діюча корупційна схема у Верховному Суді була зупинена завдяки операції під прикриттям", - йдеться у повідомленні.
"Під час розслідування ми зафіксували фактичне існування у Верховному Суді так званого "бекофісу" - адвокатського об’єднання, яке прикривалось наданням легальних адвокатських послуг. Адвокатське об’єднання виступало посередником між керівництвом Верховного Суду і тими особами, які бажали вирішити свої питання у суді за неправомірну вигоду. Це стосувалось не лише рішень Верховного Суду, але і більшості інших судів на території України. Іншим фактам буде надана правова оцінка у ході досудового розслідування. Наразі тривають слідчі дії щодо інших суддів", - зазначив керівник САП Олександр Клименко.
Операція НАБУ і САП проводилася в умовах абсолютної секретності з метою уникнення витоків інформації. Детективи НАБУ та прокурори САП застосували абсолютно законну процедуру в рамках ст. 482 КПК України, передбачену для випадків, коли суддя вчиняє тяжкий та особливо тяжкий злочин, та затримали голову Верховного Суду під час вчинення злочину. Було використано законний інструмент, передбачений ч. 3 ст. 233 КПК України, призначений для невідкладних випадків, та здійснено обшуки в суддів Верховного Суду та його голови до постанови відповідної ухвали Вищим антикорупційним судом. Наразі САП та НАБУ вживають заходи для невідкладного звернення до ВРП та ВАКС.
Також повідомляється, що НАБУ та САП встановили наявність контактів бізнесмена-власника групи "Фінанси і кредит" з одним із адвокатів адвокатського обʼєднання, яке використовувалося як "бекофіс" для маскування злочинної діяльності у Верховному Суді. Адвокат виступив посередником в передачі незаконної винагороди керівництву Верховного Суду для ухвалення судового рішення в інтересах бізнесмена.
За даними слідства, у 2002 році український бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату (далі - ГЗК) у чотирьох компаній (далі - колишні аукціонери).
18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог.
У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.
"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом "бекофісу" у Верховному Суді. Протягом березня-квітня 2023 року бізнесмен передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн доларів США - суддям Верховного Суду, решта - як "оплата" посередницьких послуг). 19 квітня 2023 року Верховний Суд ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 2,7 млн доларів США. Під час отримання другого траншу у 450 тисяч доларів США 15 травня 2023 року голову ВС і адвоката було викрито "на гарячому", - пояснили у САП.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Подивився я на "Шоу кривоносиків" і захотілося мені його прокоментувати.
Один з кривоносиків повідомив, що діяння затриманих кваліфіковані за статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України.
Ніби-то Голова Верховного Суду такий собі КНЯЗЄВ одержав 2,7 мільйонів доларів США банкнотами, що, на думку кривоносиків, є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі - понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка до статті 364-1 Кримінального кодексу України визначає, що під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ НА ТЕ ПІДСТАВ.
********
Спеціально кривоносиків: прямо констатована (визначена, передбачена тощо) законом ВІДСУТНІСТЬ ЗАКОННИХ підстав пропозиції, надання або одержання чогось як обов'язкового елементу кваліфікації цих діянь за ст.368, 369 КК, в силу положень п.22 ч.1 ст.92 Конституції України і рішення КС України від 30.05.2001 №7-рп/2001 виключає притягнення "діячів" (навіть якщо вони є державними) за вчинення цих діянь.
Цитую зміст п.22 ч.1 ст.92 Конституції України: діяння, які є злочинами, визначаються виключно законами України.
РОЗШИФРОВУЮ для кривоносиків: якщо діяння, його підстави (причини, наслідки, характер, склад учасників) не визначені виключно законом України, вони не можуть бути злочином через положення Конституції України.
********
Бачив я фотографію з зображенням банкнот доларів США. Гарне фото, але ці банкноти не є грошовими коштами, не є майном, не є перевагами, не є пільгами, не є послугами, не є нематеріальними активами і не є вигодами нематеріального чи негрошового характеру.
В Україні грошові кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) формах - ч.1 ст.3 Закону України "Про платіжні послуги".
Долари США в Україні не є національною валютою України (гривнею).
За пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" під терміном "іноземна валюта" розуміються грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Відповідно до наведеного визначення долари США в Україні не є іноземною валютою, бо для того, щоби вважатися іноземною валютою, повинні або перебувати в обігу на території США (не на території України), або ПІДЛЯГАТИ обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Тобто в Україні іноземною валютою вважається лише валютна виручка експортерів, а не хабарі, подарунки, засоби визначення боргів/зобов'язань тощо у формі грошових знаків. І тим паче кількість таких грошових знаків/банкнот не може вимірюватися "неоподатковуваними мінімумами доходів громадян".
пахне "карасіною"
Утром деньги - вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед - це класика. Тому думаю, що це організована підстава.
Для справки
Каждый мелкий чиновник может обеспечить покупку 3-5 БТР
Чиновник покрупнее легко купит 10 БТР
Начальники у прокуроров и ментов могут легко обеспечить покупку 3-5 танков
Депутатишки всех уровней каждый может обеспечить покупку самолета, а то и нескольких.
А вот судьи могут ЛЕГКО обеспечить покупку современного эсминца.
А каждый участник "великого крадiвництва" легко обеспечат в каждый город Украины по комплексу ПВО - PATRIOT.
А о обеспечении доплат военным легко справиться налоговая структура.
В сша воно є --і демократія не страдає
А тільки на користь -- трішки бояться
Дай йому довічне і корми його років 30-40
/окрема камера /
Це дійсно, вищий пілотаж, почати суд, звести з рішалою, знаючи, що всі бізнесмени знають, що у суді виграє той, хто більше заплатить і в результаті скандалу, виграти суди і рейдернути Жевагу!
Браво режисеру!
Щодо корупції, - читайте новини з ФРН.
У Франції під судом вже 2 Президенти побували і отримали вироки у в*язницю.
Італія після ДСВ майже 60 років боролася з корупцією. І тільки недавно отримала стабільний уряд.
шо, не на часі?
Все схиляється .до необхідності України відкривати другий /вже внутрішній/ фронт супроти провладної .мерзенно--ліліПУТІНСЬКОЇ гидоти !
Візьміть будь-якого гауляйтера на окупованих росією територіях - сальдо, булюка чи балицького, константинова чи аксьонова - у кожного багата корупційна біографія, де бізнес прикритий політикою.
Кожна вкрадена гривня може вартувати життя українському бійцю.
Кожен чиновник, не зупинений на крадіжці тисячі гривень, завтра вкраде мільйон.
Кожен із інфікованих жадобою наживи урядовців, силовиків і політиків є легкою здобиччю для ворожих спецслужб.
І союзником агресора, навіть якщо його не завербували й він спить у вишиванці.
Вони приймуть «дари» й відкриють ворота.
Не вистачало ще самого ЄрЗе поплутати на хабарі...
«Здирання шкіри з продажного судді», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Герард Давид рік створення 1498 р. Які часи...
Так само як Голова ФДМ, чи Дубілети.
https://www.youtube.com/watch?v=varv5IXMaDc
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Так це "адвокатське об'єднання", яке причетне до хабарів Князєву - виявляється, - Єрмакове?