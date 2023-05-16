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Новини Агресія Росії проти України
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Мешканцям окупованої Запорізької області погрожують відключати світло, якщо вони відмовляться від паспортів РФ, - Центр національного спротиву

окупанти

Мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Таким чином росіяни стараються зробити життя на тимчасово окупованих територіях України неможливим без паспортів РФ.

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окупація (6682) Запорізька область (3588) Центр національного спротиву (812)


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І відріжуть газ .
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16.05.2023 13:22 Відповісти
ктото созовет совбез ООН по этому поводу? или это норм? так и должно быть? мокнуть надо перед всем миром мокшей сраных, небезню привселюдно унизить
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16.05.2023 13:36 Відповісти
Толку з того радбезу, коли там раша теж є. Навіщо збуджувати повітря такими запитаннями?
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16.05.2023 15:39 Відповісти
У нормальних країнах на паспорт чекають роками, іспити здають і т.ін.
А у помийній хведерації папірець з куркою-мутантом вже силоміць примушують брати...
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16.05.2023 13:45 Відповісти
Тихіше там, в америках, а то Єолустонський вулкан раніше прокинеться. А тікати нікуди, окрім сибіру, а, як перспективка?
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16.05.2023 15:37 Відповісти
Це який же треба мати відбитий вщент мозок, щоб прагнути їхати до Сибіру?
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16.05.2023 15:47 Відповісти
це не загроза життю, отже, це не є виправданням співробітництва з окупантами.
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16.05.2023 13:50 Відповісти
Це називаєтся етноцид ,до чого тупе і нікчемне це терористичне утворення під назвою рф ,
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16.05.2023 15:04 Відповісти
"А если не будут брать, отключим газ." (с) - нє, совок не виліковується, тільки на концерт кабздона, безкоштовний.
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16.05.2023 15:35 Відповісти
 
 