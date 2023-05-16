Мешканцям окупованої Запорізької області погрожують відключати світло, якщо вони відмовляться від паспортів РФ, - Центр національного спротиву

Мешканців тимчасово окупованих територій Запорізької області змушують переукладати договори про постачання електроенергії, для чого потрібно мати паспорт РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Для переукладення договору необхідно мати російські паспорт, ідентифікаційний код і документи на право власності на житло. Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх документів та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії", - йдеться в повідомленні.

Таким чином росіяни стараються зробити життя на тимчасово окупованих територіях України неможливим без паспортів РФ.

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