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Ткаченко розповів, що це він просив організаторів Євробачення дати виступити Зеленському

євробачення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що звертався до Європейської мовної спілки щодо онлайн-виступу президента Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023", але отримав відмову.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Не президентський Офіс, а я звертався до EBU (Європейської мовної спілки) за тиждень до проведення конкурсу з цією пропозицією (про звернення президента Володимира Зеленського на "Євробаченні-2023". - Ред.).

Читайте: Принцеса Уельська Кейт Міддлтон взяла участь у перформансі Kalush Orchestra для відкриття гранд фіналу Євробачення

Вони чомусь надіслали мені офіційного листа, що це неможливо з політичних причин, а напередодні "Євробачення" з'явилися статті в пресі. Попри те, що нас підтримували колеги у Великій Британії, вони (EBU. - Ред.) вирішили, що це політичний момент", - сказав Ткаченко.

На думку Ткаченка, у такому зверненні не було б політики, оскільки вперше в історії конкурс проводила не країна-переможець, і вітальне звернення президента під час війни було б абсолютно доречним.

Також читайте: Зеленському не дозволили виступити у фіналі Євробачення, - The Times

Міністр також розповів про зустріч із представниками EBU напередодні конкурсу.

Ткаченко розповів, що в EBU вибачились і сказали, що це "людська помилка": "Що це означає, ніхто не знає, але очевидно, що висновки на майбутнє вони мають зробити з цієї історії".

Фінал Євробачення-2023 відбувся 13 травня. Перемогла представниця Швеції Loreen, український гурт Tvorchi посів 6-те місце.

Нагадаємо, 12 травня преса повідомила, що президенту України Володимиру Зеленському організатори не дозволили виступити у фіналі Євробачення. В ОП заявили, що не зверталися до організаторів пісенного конкурсу з таким проханням.

Автор: 

Євробачення (604) Зеленський Володимир (23764) Ткаченко Олександр (509)


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Топ коментарі
+25
Зализав до непристойності! А ОПа звинуватила організаторів Євробачення у брехні! Тьху! Гидко!
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16.05.2023 13:46
+19
А ще цікаво, скільки ******** чоловічої статі ткаченко відправив за рахунок держави на Євробачення? Судячи з засилля фото, виїхали майже всі.
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16.05.2023 13:46
+17
куєсос ткаченко не може не смоктати, тому і міністорм став.
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16.05.2023 13:44
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куєсос ткаченко не може не смоктати, тому і міністорм став.
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16.05.2023 13:44 Відповісти
Ткаченка попросили взяти цей сором на себе...нічого він сам робити не буде...
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16.05.2023 17:08 Відповісти
С таким пердением ротом только на Евровидении и выступать.
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16.05.2023 13:45 Відповісти
А ще цікаво, скільки ******** чоловічої статі ткаченко відправив за рахунок держави на Євробачення? Судячи з засилля фото, виїхали майже всі.
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16.05.2023 13:46 Відповісти
Ще там не вистачало неголеного і покусаного бджолами.
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16.05.2023 13:46 Відповісти
Зализав до непристойності! А ОПа звинуватила організаторів Євробачення у брехні! Тьху! Гидко!
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16.05.2023 13:46 Відповісти
Холуй на холуї, холуєм поганяє...
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16.05.2023 13:46 Відповісти
От придурок, проблему знайшов... Та добре, що відмовили. То аж страшно подумати, щоб воно там намололо.
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16.05.2023 13:47 Відповісти
не бзди, спічрайтери в Зєлі добрі. Молов би що написали
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16.05.2023 14:06 Відповісти
Чергови раз вилизував велику зелену сраку?! Смачного міністру інформаційної ПОЛІТИКИ!
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16.05.2023 13:47 Відповісти
Щось таке наплів цей малорос , що в голові не вкладається. Він просив а не опа, йому відмовили бо в Англії якось підтримали Україну а це політика,але він напередодні з ними зустрічався і йому сказали що це була людська помилка, більше не повториться. WTF??? Якщо хтось зрозумів набір слів цієї бєніної секс-ляльки, то напишіть. І взагалі краще б цьому мерзотнику слідчім розказувати я'чому знаючи про напад кацапіа не був вивезений ні один експонат з музеїв, а потім на зону до любителів "шокера".
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16.05.2023 13:50 Відповісти
Потік свідомості несвідомого важко зрозуміти. Точніше - неможливо. 😊
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16.05.2023 14:07 Відповісти
ідіот,плять
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16.05.2023 13:51 Відповісти
Хто б не звертався, але з огляду на те, що не дивлячись на будь які негаразди, катастрофи, військові конфлікти, пандемію коронавірусу, економічні кризи і т.д., на Євробачені жодного разу, керівник жодної країни не намагався отримати можливість виступити з якоюсь промовою, це прохання про виступ Зеленського було провокаційним та недалекоглядним. Істотно що такого дозволу не надали, бо це зробило б цей конкурс відверто політичною платформою, а факт відмови став цукерочкою для прихильників рашизму та роспропаганди! Дурість - одним словом!
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16.05.2023 13:55 Відповісти
Хотів лизонути ЗЕлену дупу а не вийшло
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16.05.2023 13:56 Відповісти
Піар на крові. Ну-ну.
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16.05.2023 14:02 Відповісти
Все в стиле зеленой власти. По принципу "все кругом лохи, одни мы самые умные и красивые". Евровидение ответило в тот адрес, откуда приходил запрос. Проще не бывает. Если бы этот министр безкультуры обратился бы, то ответили бы ему. Ни дня без всрачки этой зеленой шоблы.
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16.05.2023 14:05 Відповісти
може треба було конкретизувати, як саме виступити? треба було сказати, що найвеличніша зелена істота ********** бажає "тряхнуть старіной" та поялозити прутнем по роялю. а шо? цілком за стандартами євробачення - й фрік, й підарас (в усіх сенсах)...
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16.05.2023 14:12 Відповісти
Сраколиз!!!!
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16.05.2023 14:48 Відповісти
Для фанатіків зеленського він підтвердив що зеленьский не супер політик а звичайний шоумен.Його цікавлять не міжнародні економічні та безпекові форуми (G7,NATO) а різні шоу Євробачення та інші.
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16.05.2023 14:52 Відповісти
Так хотел прогнуться перед своим клоуном, а получил только залёт.
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16.05.2023 14:55 Відповісти
Відразу огида до цього так званого міністра культури ,малороса прислужника коломоші.
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16.05.2023 14:59 Відповісти
І, шо? Прям так, зразу, в трубку- *****?
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16.05.2023 15:17 Відповісти
Клована так і тягне феєрично виступити на сцені, ну, просто кіпятком пісяєт. А шо такоє? Роль пріпіздєнта вже осточортіла? Нє, сук@, ти давай бєню чикни, оце буде фінальний аккорд
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16.05.2023 15:32 Відповісти
ВП говорили що вони не зверталися з проханням на Євробачення? Це вже інша остання правда?
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16.05.2023 15:46 Відповісти
Чергова брехня ОПи, що не зверталися, потім ганьба на міжнародному рівні і вимушене визнання своєї брехні.....нічого не змінюється...
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16.05.2023 17:07 Відповісти
Прикриває чиюсь дупу. Він хоч розуміє, який це прикол видає? Просив дати виступ, а Зеля був не в курсі?
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16.05.2023 17:08 Відповісти
Це було б круто
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16.05.2023 22:12 Відповісти
 
 