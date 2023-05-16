Міноборони РФ заявило, що ракета "Кинджал" нібито "уразила Patriot" в Києві

Міноборони РФ стверджує, що під час нічної ракетної атаки Києва ракетами "Кинджал" нібито було уражено зенітний ракетний комплекс "Patriot".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" у Києві уражено зенітний ракетний комплекс Patriot", - йдеться в повідомленні.

Додаткової інформації на підтвердження цього Міноборони країни-окупанта не надало.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Сили ППО, зокрема, знищили 6 ракет "Кинджал".

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