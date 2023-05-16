УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6359 відвідувачів онлайн
Новини Війна
24 333 121

Міноборони РФ заявило, що ракета "Кинджал" нібито "уразила Patriot" в Києві

patriot

Міноборони РФ стверджує, що під час нічної ракетної атаки Києва ракетами "Кинджал" нібито було уражено зенітний ракетний комплекс "Patriot".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Ударом гіперзвукового комплексу "Кинджал" у Києві уражено зенітний ракетний комплекс Patriot", - йдеться в повідомленні.

Додаткової інформації на підтвердження цього Міноборони країни-окупанта не надало.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Сили ППО, зокрема, знищили 6 ракет "Кинджал".

Читайте: Міноборони РФ заявило, що метою сьогоднішнього обстрілу було "завдання ударів по резервах ЗСУ" (оновлено)

Автор: 

обстріл (28365) Міноборони рф (703) Patriot (307)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+51
Угу. І 100 Хаймарсів...
показати весь коментар
16.05.2023 13:47
+35
понеслись влажные фантазии.
показати весь коментар
16.05.2023 13:49
+32
це брехня хоча б тому що комплекс розосереджений і однією ракетою можна вразити максимум один компонент
показати весь коментар
16.05.2023 13:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ты людоед ,тебе хочется погибших ?
показати весь коментар
16.05.2023 15:04 Відповісти
https://ru.euronews.com/2023/05/16/ukraine-strikes-aftermath "Крупнейшая ракетная атака" на Киев отражена - Euronews
показати весь коментар
16.05.2023 15:09 Відповісти
не верю ,только что просмотрел новости за последний час
показати весь коментар
16.05.2023 15:48 Відповісти
После того как на наши сбили первый Кинжал, Соловей начал верещать что надо по Киеву ударить Сатаной. Интересно что на этот раз он предложит?
показати весь коментар
16.05.2023 15:08 Відповісти
Ты специально только что зарегистрировалась что бы нам об этом сообщить?
показати весь коментар
16.05.2023 15:18 Відповісти
эта лаптЯ ,чушь несет , я проверил новости за последний час
показати весь коментар
16.05.2023 15:50 Відповісти
А,де Ти до цього було,ти не внучка часом коментатора Озерова,він теж багато балакав.
показати весь коментар
16.05.2023 16:42 Відповісти
Почему человек, снимающий на видео ПВО, Дебил -- https://www.youtube.com/watch?v=K1N08tjgx3U https://www.youtube.com/watch?v=K1N08tjgx3U

показати весь коментар
16.05.2023 15:23 Відповісти
ПВО нужно перемешать после КАЖДОГО применения, НЕЗАВИСИМО от того, сняли на видео или нет !!!
показати весь коментар
16.05.2023 22:38 Відповісти
Ну а те, кто "снимает" расположение войск и выкладывает - как минимум. Идиоты!!!
показати весь коментар
16.05.2023 22:40 Відповісти
отправте шалаву до її чоловіка наркоділера в буцигарню
показати весь коментар
16.05.2023 15:35 Відповісти
А також всі F-16,які були на цей момент в Україні.
показати весь коментар
16.05.2023 15:36 Відповісти
де-то я такое уже слышал... а!!! это, типа, как столб выскочил на дорогу и протаранил авто.
верю-верю.
показати весь коментар
16.05.2023 16:19 Відповісти
Своєю вразливістю вразила.
показати весь коментар
16.05.2023 16:58 Відповісти
Кацапи клоуни вони жодного західного ппо не знищили але розказують казки це розраховано на п'яних кацапських клоунів
показати весь коментар
16.05.2023 17:25 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12088327/Putin-hits-Kyiv-exceptionally-complex-simultaneous-attack-drones-ballistic-missiles.html#v-4310664914067540521 Цікаво, чому відео пусків протиракет (з 1:57 до 3:59) та відео нібито прильоту (4:10) зняте з різних камер? Кацапи відомі своїми фейками - може, тут так само?
До речі, то посилання на Daily Mail, яке точно не кацапське, чи не так?
А подекуди вже починають ставити питання - чи то дійсно "прильот". Хоча ніхто не знає, які саме системи ППО стояли в тому місці - може, то взагалі не Patriot.
показати весь коментар
16.05.2023 19:32 Відповісти
Только леопард захватили теперь патриот уничтожили,снова Киев за 3 дня,😂😂😂😂
показати весь коментар
17.05.2023 00:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 