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Справа Червінського "деморалізує людей, які реально роблять роботу", - співробітники спецслужб про суд над розвідником

червінський

Працівники спецслужб заявили, що справу проти командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського розглядають як помсту з боку Офісу Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".

"Я знаю Червінського особисто. Говорити про те, що з його боку були якісь дії, які мали на меті зашкодити національній безпеці чи ЗСУ України, як на мене, - це абсурд повний. Особисто я це розглядаю як якусь особисту помсту з боку Офісу президента за ті речі, які Роман робив раніше. Інакшої думки в мене просто немає", - розповів виданню один з колишніх радників голови СБУ на умовах анонімності.

За його словами, справа Червінського "страшенно деморалізує людей, які реально роблять роботу", проте висловлювати цю думку публічно співрозмовник не готовий.

"Зараз є така позиція, і в мене також, що не варто... бо в нас є один ворог і ми ллємо воду на його жорна.. Хоча насправді мовчати теж неправильно", - додав він.

Також читайте: Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного, - Бутусов

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.

Читайте: Апеляційний суд проігнорував клопотання Ар’єва про взяття Червінського на поруки

Автор: 

СБУ (12797) Червінський Роман (148)


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Топ коментарі
+21
Ще багато " корисних справ" Єрмачина накрутить в Україні! Нажаль...
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16.05.2023 14:03
+14
не мешайте андрейборисычу работать на благо страны.
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16.05.2023 13:59
+10
в цьому напевне й є суть цієї "справи" - деморалізувати, посіяти сумніви, невпевненість й т.п., це робота ворога або на ворога...
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16.05.2023 14:08
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не мешайте андрейборисычу работать на благо страны.
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16.05.2023 13:59 Відповісти
Ще багато " корисних справ" Єрмачина накрутить в Україні! Нажаль...
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16.05.2023 14:03 Відповісти
бОльшая часть избирателей об этом даже не узнАют. Не потому, что это секретно. Потому что по**й.
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Шо там по Баканову, Наумову?

Чому ці зрадники України не "відповідають по закону"?

Чи подоляк не дозволяє тобі таке коментувати?
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16.05.2023 15:13 Відповісти
От ці доблєсниє СБУшники.

Викриває розташування аеродрому? То може хай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) вікіпедію почитають

По Канатовому вдарили два рази в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Червінського судять за третій удар, а незабаром був і четвертий удар вже безпосередньо по Кропивницькому по ангарам де ремонтували техніку, що постраждала під час другого удару.

То все Червінський чи може за вуха притягнули?
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16.05.2023 15:17 Відповісти
/викриває розташування військового аеродрому/
Координати цього аеродрому були добре відомі рашистам, і по ньому вже були "прильоти", тож не пишіть тут маячню. Краще подумайте, чому судді не заслухали безпосереднього керівника Червінського? Справа не те що "шита білими нитками", - немає самого складу злочину!
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16.05.2023 16:53 Відповісти
ти довбень чи на роботі? Суд не захотів бачити ніякого наказу та заслухати безпосереднього командира самого Червінського.
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16.05.2023 16:55 Відповісти
Игорь ты дебил?

01-"Наказ" был - это Конституция Украины!

02-агертурная работа не предусматривает отчёт о ней всём подряд !

03-если у тебя есть допуск - иди почитай об этой "разработке" ... ой (!) , у тебя НЕТ ДОПУСКА... какая жалось...

Как ты думаешь, можно тебе навешать лапшу властями, если ты НИКАК не можешь узнать правду из основных источников ?!

И самое страшное , что и защита НЕ МОЖЕТ ею открыто защитится, что на руку власти!!!

Так что ,закрой свой рот
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18.05.2023 23:46 Відповісти
Что вы постоянно скиглите ? Почему миллионная страна , зная прекрасно , что Ермак РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОИ ОФШОРЫ И В ИНТЕРЕСАХ ФСБ , БРЕШИТ ВАМ ЛОШАРАМ 1 пример факт : « ИСТОРИЯ С ВАГНЕРЦАМИ ВЫДУМАНА ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА» , второй , когда 💩д'ерьмак сбрехал Волкеру , что его брата убили на Гражданской войне , в то время , когда он ( брат) продавал высшие государственные должности РАШИСТАМ , кулинич например ………И ВСЕ ЗАЙЧИКИ :» не на часі» лапки сложили и терпят , как Ермак и его кротовник вставил нож в спину , продал Юг (договорился пасередине) , но ***** и их кинуло пошло дальше ТАК , где ж те здравомыслящие ОФИЦЕРЫ ? Что нельзя КРЫСАКА , как-то скрутить и в буцыгарню ?ВИЖУ ТОЛЬКО Героя полковника Романа Червинского Честь и Хвала только ему !
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16.05.2023 14:33 Відповісти
свободу червінськоиу а в куту3ку 3амовників і 3радників
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16.05.2023 14:07 Відповісти
Так його судять ті,що ні хрена не робить. А як щось роблять,то тільки шкоду. Їх нічого не деморалізує.
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16.05.2023 14:07 Відповісти
мені лише цікаво, дєрьмаку вже генерала фсб дали чи іще ні?
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16.05.2023 14:08 Відповісти
в цьому напевне й є суть цієї "справи" - деморалізувати, посіяти сумніви, невпевненість й т.п., це робота ворога або на ворога...
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16.05.2023 14:08 Відповісти
а якщо й судді такі, як князєв, яких можна купити, а потім декілька разів перепродати, то все виглядає дуже гидко...
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16.05.2023 14:10 Відповісти
Не для того дєрьмак з бабломойським по рецептам куйла -шашличну квіточку роками ростили, щоб дати Україні шанси зірвати договорняки.
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16.05.2023 14:12 Відповісти
Така деморалізація цілком може буте однією з цілей.
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16.05.2023 14:15 Відповісти
Щоб зірвати контрнаступ.
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16.05.2023 15:57 Відповісти
"Зрада" розвідника не доведена. А ось дзвінок щодо вагнерівців, справа Цемаха, сдача ворогу півдня України та зрада Баканова це реальні факти. То хто зрадник???
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16.05.2023 14:33 Відповісти
Спецслужби мають бути "з зубами"
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16.05.2023 14:34 Відповісти
Цілі досягнуті, демотивувати військових перед вирішальними боями. Відпрацьовують оманські договорняки кремлівські кроти
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16.05.2023 14:40 Відповісти
Ну якщо українські спец.служби дозволяють ЗеЄрмакам, які скрізь де змогли перед вторгненням поставили агентів ФСБ влаштовувати над ними судилища - значить спец.служби України терпили.

І якщо Московія переможе вони працюватимуть на РФ через гнучкість їхнього хребта
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16.05.2023 15:16 Відповісти
А когда снимут клистоны с ПВО?
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16.05.2023 15:20 Відповісти
Після того як збили 7 кінджалів над Киівом Путлер може дати наказ в будь-який момент зняти клистрони з Патріотів.
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16.05.2023 15:55 Відповісти
Суд відмовився заслухати командира Червінського Ганущака та не приймав будь-які докази на користь підозрюваного.

У владі колишні шістки партії регіонів.
Не розуміють дебіли, що розвідник все одно вийде, правду про підготовку до війни, агентуру в ОП намагаються заглушити.
Всіх не заглушать.
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16.05.2023 15:33 Відповісти
мстиві коханці, Зєля та дермак - то небезпечна для України пара
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Мне непонятно что остальные медиа языки в жопу засунули .Один Бутусов с яйцами ..да и Гео Лерос. Кого не упомянул извините..Вы считаете что посадить человека за то что он врагу не подался.. нормально .Молчите .. Дифирамбы слагать горазды..когда пернет Ермак иль тот что. яйца за 17 гривен в ВСУ загонял. ся журналисткая братия отсасывает смачно ..а выступить за патриота Червинского воина професионала .показавшего себя бестрашным и на поле боя и перед ОП гнилыми предателями .. бздите ..где ж харчеваться будете повелители пера
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16.05.2023 16:04 Відповісти
Цікаво, чи колегі Червінського зовсім нічого зробити не можуть, якщо бачать несправедливість? Согодні одному політична помста прилетить, завта іншому. Безкарність вона така.
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16.05.2023 16:11 Відповісти
Обговорював це з товаришем з ССО. Ну по суті, втратив дрон наприклад, заподіяв матеріальну шкоду, давай 10 «бумажок як? що? де? коли?» А у них ситуації з більшим ризиком …. «Неправильне планування привело до втрат» - інший рівень відповідальності. І доводь потім….
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16.05.2023 16:17 Відповісти
Зелений антимайдан працює
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16.05.2023 16:37 Відповісти
 
 