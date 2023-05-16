Справа Червінського "деморалізує людей, які реально роблять роботу", - співробітники спецслужб про суд над розвідником
Працівники спецслужб заявили, що справу проти командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського розглядають як помсту з боку Офісу Президента.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Радіо Свобода".
"Я знаю Червінського особисто. Говорити про те, що з його боку були якісь дії, які мали на меті зашкодити національній безпеці чи ЗСУ України, як на мене, - це абсурд повний. Особисто я це розглядаю як якусь особисту помсту з боку Офісу президента за ті речі, які Роман робив раніше. Інакшої думки в мене просто немає", - розповів виданню один з колишніх радників голови СБУ на умовах анонімності.
За його словами, справа Червінського "страшенно деморалізує людей, які реально роблять роботу", проте висловлювати цю думку публічно співрозмовник не готовий.
"Зараз є така позиція, і в мене також, що не варто... бо в нас є один ворог і ми ллємо воду на його жорна.. Хоча насправді мовчати теж неправильно", - додав він.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 15 травня суд залишив Червінського під вартою.
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Чому ці зрадники України не "відповідають по закону"?
Чи подоляк не дозволяє тобі таке коментувати?
Викриває розташування аеродрому? То може хай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0) вікіпедію почитають
По Канатовому вдарили два рази в перші ж дні повномасштабного вторгнення. Червінського судять за третій удар, а незабаром був і четвертий удар вже безпосередньо по Кропивницькому по ангарам де ремонтували техніку, що постраждала під час другого удару.
То все Червінський чи може за вуха притягнули?
Координати цього аеродрому були добре відомі рашистам, і по ньому вже були "прильоти", тож не пишіть тут маячню. Краще подумайте, чому судді не заслухали безпосереднього керівника Червінського? Справа не те що "шита білими нитками", - немає самого складу злочину!
01-"Наказ" был - это Конституция Украины!
02-агертурная работа не предусматривает отчёт о ней всём подряд !
03-если у тебя есть допуск - иди почитай об этой "разработке" ... ой (!) , у тебя НЕТ ДОПУСКА... какая жалось...
Как ты думаешь, можно тебе навешать лапшу властями, если ты НИКАК не можешь узнать правду из основных источников ?!
И самое страшное , что и защита НЕ МОЖЕТ ею открыто защитится, что на руку власти!!!
Так что ,закрой свой рот
І якщо Московія переможе вони працюватимуть на РФ через гнучкість їхнього хребта
У владі колишні шістки партії регіонів.
Не розуміють дебіли, що розвідник все одно вийде, правду про підготовку до війни, агентуру в ОП намагаються заглушити.
Всіх не заглушать.