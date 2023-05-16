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Новини
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Під майже знищеною ЛЕП на Харківщині виявлено одразу 250 протитанкових мін, - ОВА

міна

Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під майже повністю знищеною лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП.

"Дякую нашим саперам за цю професійно виконану, надзвичайно небезпечну роботу. Усі міни були деактивовані та вивезені. Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене. Попри усі труднощі працюємо далі", - додає Синєгубов.

Також читайте: Підліток підірвався на російській міні на Херсонщині, - ОВА

Автор: 

Харківщина (6054) електроенергія (6188) міна (339)


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Дика орда кацапів підлягає фізичному знищенню 😠
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16.05.2023 14:27 Відповісти
На 300 протитанкових мін у ЗСУ стало більше
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16.05.2023 14:28 Відповісти
пригодятся для минирования переходов на границе с кацапстаном.
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16.05.2023 14:33 Відповісти
Із самого початку повномасштабного нападу рашистів на у Миколаївській області на звільнених від роССійських окупантів ділянках знаходили мінування роССійськими нацистами станцій газорозподілу та підстанцій. Звісно "миролюбні" роССіянці, яки йменували себе "визволителями" намагалися вбити по можливості побільше цивільних які б приходили до цих місць для виконання відновлювальних робіт. Отаке РИЛО "роССійського миру" який вустами то Захарової, то Пєскова, то Сімон'ян... розповідає про те, що вони так повільно виконують свою "СВО" у зв'зку з тим, що "дбають" про "збереження життя" українських громадян та "незавдання" шкоди цивільним об'єктам!!! БРЕХЛИВІ РОССІЙСЬКІ ТВАРЮКИ!!!
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16.05.2023 14:38 Відповісти
Погджуюсь - кацапськи тварюки
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16.05.2023 15:35 Відповісти
.і Викрутити взриватель с купсуль-детонатором та на склад.
Як що МТ-62(гусенична).
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16.05.2023 15:03 Відповісти
 
 