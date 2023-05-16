Під майже знищеною ЛЕП на Харківщині виявлено одразу 250 протитанкових мін, - ОВА

Під час відновлення ліній електропостачання на Харківщині піротехніки знешкодили рекордну кількість ворожих мін.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під майже повністю знищеною лінією електропередач між селами Гракове та Мосьпанове Чугуївського району було знайдено одразу 250 протитанкових мін на ділянці довжиною всього 300 м. Це рекордна кількість вибухонебезпечних предметів на одній ділянці за весь час розмінування територій під ЛЕП.

"Дякую нашим саперам за цю професійно виконану, надзвичайно небезпечну роботу. Усі міни були деактивовані та вивезені. Наразі фахівці Харківобленерго завершують роботи на лінії електропередач, що подає живлення до с. Мосьпанове. Уже найближчим часом електропостачання для мешканців цього села буде повністю відновлене. Попри усі труднощі працюємо далі", - додає Синєгубов.

Також читайте: Підліток підірвався на російській міні на Херсонщині, - ОВА