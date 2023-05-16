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Україна може отримати запрошення до НАТО із датами. Але не у Вільнюсі в липні, а у Вашингтоні в 2024 році, - "слуга народу" Чернєв

нато,україна

Україна може отримати запрошення до НАТО з конкретними датами на саміті альянсу у Вашингтоні, який відбудеться наступного року.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу"), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Запрошення з конкретними датами, думаю, що не зовсім реальне саме на цьому саміті (у Вільнюсі. - Ред.). Але я сподіваюся, що на наступному, який буде у Вашингтоні, це буде... питання номер один", - сказав Чернєв.

При цьому він зазначив, що на Вільнюському саміті НАТО Україні реально отримати гарантії безпеки.

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"Гарантії безпеки - реально, перспективи - реально, коли дадуть змогу умови безпеки. Ось такого формулювання нам буде достатньо, плюс гарантії безпеки до того часу, коли ми станемо повноцінними членами НАТО. Ось це, я думаю, максимум, який ми можемо на сьогодні отримати на саміті у Вільнюсі", - зазначив Чернєв.

За його словами, Україна у Вільнюсі хоче почути "абсолютно чіткі запевнення", що альянс чекає на неї після закінчення війни.

"Графік надання членства після війни, ми також просимо. Тиснемо, вимагаємо на різних рівнях у різних форматах, прописуючи... ті конкретні слова чи фрази, які ми хочемо побачити у фінальному комюніке саміту. І ці пункти теж там є. Сподіваюся, що ми їх отримаємо і за результатами цього саміту", - сказав Чернєв.

Також читайте: На липневому саміті НАТО потрібне позитивне рішення щодо вступу України до Альянсу, - Зеленський

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Саміт НАТО у Вашингтоні відбудеться у 2024 році.

Автор: 

НАТО (6436) членство в НАТО (1720) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+3
Ага, з Зяминими кротами.
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16.05.2023 14:28
+3
Т.е. слуги и Зеля уже официально сливают НАТО, только бы не бороться с коррупцией, не наводить порядок с законами и не трогать "папу" Беню. Типа - люмпен и так это схавает, главное "правильно" растулмачить это в марафоне.
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16.05.2023 14:30
+2
главно дело до того момента сохранить команду в ОПе. Тогда точно получим.
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16.05.2023 14:30
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Ага, з Зяминими кротами.
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16.05.2023 14:28 Відповісти
Без "кротів"і Зями-тому,можливо,у 2024!
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16.05.2023 15:19 Відповісти
🤦🤦🤦
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16.05.2023 14:28 Відповісти
Чернева під дупу ‼️‼️‼️На фіга там людина, яка не вирищуе питань а тількі констатує факти. ?

Призначити туда того, хто питання вступу до НАТО у Вільнюсі ВИРИШИТЬ
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16.05.2023 14:29 Відповісти
главно дело до того момента сохранить команду в ОПе. Тогда точно получим.
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16.05.2023 14:30 Відповісти
Потом догонят и еще получим
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16.05.2023 14:37 Відповісти
биздаты
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16.05.2023 14:40 Відповісти
Т.е. слуги и Зеля уже официально сливают НАТО, только бы не бороться с коррупцией, не наводить порядок с законами и не трогать "папу" Беню. Типа - люмпен и так это схавает, главное "правильно" растулмачить это в марафоне.
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16.05.2023 14:30 Відповісти
"може", а може й не отримати, і навряд чи отримає колись
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16.05.2023 14:51 Відповісти
Чому?
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16.05.2023 14:53 Відповісти
тому що йому Україна не потрібна
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16.05.2023 16:27 Відповісти
Це як карася на кукані.
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16.05.2023 14:58 Відповісти
вообщем пока зэ-идиоты при власти то НАТО не видать
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16.05.2023 15:18 Відповісти
Корупція не дає можливості вступити до НАТО.
ермакам НАТО не потрібно.
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16.05.2023 15:29 Відповісти
Але це не точно. Може в 2025 році якщо ми замінимо президента до цього часу.
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16.05.2023 15:38 Відповісти
По-моему, самое время оформить новую церковь Свидетелей весняного контрнаступу, имени Алексея Дветринедельевича.

Скоро будем в НАТО, братья и сестры.
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16.05.2023 15:51 Відповісти
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Цікаво яким боком Чєрнєєв має відношення до НАТО, чому він це декламує, і звідки в нього ця інформація ?
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16.05.2023 16:52 Відповісти
Слуги навіть не в курсі, що не НАТО запрошує, а країни подають заявку. І якщо не відповідають стандартам, то дістають ПДЧ.
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16.05.2023 16:56 Відповісти
 
 