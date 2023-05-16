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Ігнат про нібито ураження ЗРК Patriot "Кинджалом": "Не будемо коментувати російські джерела"

юрій,ігнат

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", - сказав він на брифінгу.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що ракета "Кинджал" нібито "уразила Patriot" в Києві.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Сили ППО, зокрема, знищили 6 ракет "Кинджал".

Читайте: Усі шість "Кинджалів" під час нічного обстрілу летіли на Київ, - Ігнат

Автор: 

Ігнат Юрій (788) Patriot (307)


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Топ коментарі
+26
Прокоментуйте діяльність камер у місті,які автоматично розповсюдження інформації проводять. Чи це не цікаво? Чи це норма?
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16.05.2023 14:41
+18
Хай кацапи посилають літаки на Київ, раз ,,знищили" Патріот. От і побачимо.
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16.05.2023 14:45
+15
Юрій Бутусов Ворог отримує точну розвідувальну інформацію Про організацію\тактику роботи ППО Завдяки стаціонарним відеокамерам у містах України
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16.05.2023 15:02
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Прокоментуйте діяльність камер у місті,які автоматично розповсюдження інформації проводять. Чи це не цікаво? Чи це норма?
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16.05.2023 14:41 Відповісти
Вибачте, але за майже такий текст опублікований мною ви на мене з ранку наїхали
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16.05.2023 15:32 Відповісти
Мені навіть в голову не могло зайти,що камери міста працюють і дають ворогу шанс атакувати. Це якийсь абсурд під час війни. Україна або воює або ....вибачте за все
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16.05.2023 16:32 Відповісти
Всі ми люди, і у всіх є емоції. Та й знати ми все не можемо. А той хто каже, що все знае і на всьому розуміється-той повний дурень
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16.05.2023 16:36 Відповісти
"Не будемо коментувати російські джерела"

Чему не сказать, шо брехня?
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16.05.2023 14:41 Відповісти
Тут що не кажи-все одно це лише інфошум.
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16.05.2023 14:46 Відповісти
Наші кінжали,калібри,іскандєри,Патріоти щелкают как орехи...в.в.пукен
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16.05.2023 15:39 Відповісти
На жаль, схоже, що не брехня. Начебто є відео.
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16.05.2023 18:57 Відповісти
С кинжала снимали?
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16.05.2023 22:18 Відповісти
А скільки було на збитих?
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16.05.2023 14:44 Відповісти
Хай кацапи посилають літаки на Київ, раз ,,знищили" Патріот. От і побачимо.
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16.05.2023 14:45 Відповісти
Юрій Бутусов Ворог отримує точну розвідувальну інформацію Про організацію\тактику роботи ППО Завдяки стаціонарним відеокамерам у містах України
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16.05.2023 15:02 Відповісти
Юрій Бутусов Ворог ? точно ?
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16.05.2023 15:13 Відповісти
Точку не поставили после фамилии,это же очевидно.
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Ворог , ты почитай текст пишет что в Хмельницком был БК
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16.05.2023 15:17 Відповісти
Гм...
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16.05.2023 15:19 Відповісти
Я бачив той вибух у Хмельницькому на відео: щоб то не було, але ніякої вторичної детонації, тобто то був не БК.
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16.05.2023 15:29 Відповісти
за 8 км вікна повилітали! що ж тоді, по вашому, таквибухає, карамельки Рошен?
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16.05.2023 16:14 Відповісти
У моєї рідні поруч з об'єктом будиночок і ввечорі після обстрілу були там аби зафіксувати пошкодження (точніше знищення будинку) на той час детонацію все ще було чути. В деяких будинках діри по два-три метри, знесені стіни і т.п. і враження там зовсім інші, ніж від кількасекундного відео знятого здалеку.
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16.05.2023 17:59 Відповісти
Если это правда,то нужно не только на цензоре выкладывать,а прямо в Генштаб,а еще лучше Залужному.Но это не единственный баг такого рода.В начале войны заблокировали демонстрацию пробок в реальном времени.В то время пробки были только в местах блокпостов,так что все правильно сделали.При этом забыли про гугл-мэп,там при построении маршрута все было,как на ладони.Так что лучше,если кто заметил бяку,не писать,что все кругом козлы,а сообщать,хотя бы через чатботы,или по 112.
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16.05.2023 15:14 Відповісти
Планують вимкнути інтернет?
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16.05.2023 15:15 Відповісти
зелупня ще камери спостереження на дорогах запустила, щоб кацапня переміщення сил та засобів відслідковувала
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16.05.2023 15:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=K1N08tjgx3U КУРБАНОВА ЖЕСТКО РАЗНЕСЛА БЛОГЕРШУ Инну ВОРОНОВУ за съемку ПВО!
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16.05.2023 15:13 Відповісти
То, что дурачков и врагов много, это не должно стать секретом для власти! Это раз.
А раз это системная проблема, то и решать ее власть должна системно! Это два.
А что делает власть? МВД ставит везде свои камеры еще к тем. Взломать их может любой средний хакер! Это как называется? СБУ вообще молчит. Мертвыми прикинулись. Или Страусами.
Сразу после начала атаки, отключать интеренет, камеры, и пусть СБУ ловит и реально садит всех тик токеров! Вот тогда что то и начнут понимать.
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16.05.2023 15:25 Відповісти
Вроде как и поддерживаю откл.тырнета.
Но: наснимать можно и без интернета, а потом, в желании накрутить себе больше подписчииков или прославиться хоть как-то, выложить в сеть когда включат... Дебил остаётся дебилом всегда. Тут интеллект нужен
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16.05.2023 15:36 Відповісти
Брешуть і одні і другі. Отже правду треба шукати на європейських ресурсах, які не контролюються *уйлод'єрмаками.
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16.05.2023 15:16 Відповісти
https://ru.euronews.com/2023/05/16/ukraine-strikes-aftermath "Крупнейшая ракетная атака" на Киев отражена - Euronews
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16.05.2023 15:20 Відповісти
несколько человек пострадали - поцарапались
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16.05.2023 15:22 Відповісти
Що скажуть самі києвляни ?Був прильот чи ні ?Навіть збита х47 падає на землю .Гравітація Карле
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16.05.2023 15:46 Відповісти
Тупым оркам не доходит что это не С-300 и радары находятся совсем в другом месте от пусковой системы.
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16.05.2023 16:10 Відповісти
У С-300 радар тоже вынесен.
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16.05.2023 16:40 Відповісти
Они первыми и погибают.
Сами пусковые установки реже.
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16.05.2023 16:57 Відповісти
При тотальній брехні цієї зеленої влади вже замовчується і реальний стан з втратою складів з боєкомплектами по Україні, в результаті обстрілів ракетами і дронами. Що це? Реальна зрада з передачею координат кротами? Знищення іноземної військової допомоги перед початком "примарного наступу зелених зрадників", Чи ганебне замовчування перед суспільством втрат, з метою прикривання цієї зрадливої діяльності., а скоріше навмисної діяльності. Не буде дії від армії і народу у знищенню зрадників, не буде ніякої пеоемоги.
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16.05.2023 18:57 Відповісти
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12088327/Putin-hits-Kyiv-exceptionally-complex-simultaneous-attack-drones-ballistic-missiles.html#v-4310664914067540521 Це відео висить на сайті британської Daily Mail, тому приховувати його вже немає сенсу.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12088327/Putin-hits-Kyiv-exceptionally-complex-simultaneous-attack-drones-ballistic-missiles.html#v-4310664914067540521 Натискаємо на "Watch the full video" і дивимось.
У проміжку між 1:57 та 3:59 відео з однієї камери, видно, що в одній зоні стоїть кілька пускових установок (ракети вилітають з різних місць), кожний пуск супроводжується спалахом і потім вилітає ракета.
А от з 4:00 починається відео з іншої камери, направленої туди ж. На 4:10 видно черговий спалах десь там, звідки до того вилітали протиракети, однак, вилітаючої ракети не видно, що схоже на приліт.
Напевно, саме цей епізод кацапи вважають знищенням Patriot.
Невідомо, чи у місці можливого прильоту дійсно був саме Patriot, а не IRIS-T, NASAMS, Crotale, С-300. Невідомо, чого відео пусків протиракет та відео можливого прильоту знято з різних камер - можливо, це "зклейка", монтаж. Але й Ігнат міг би прямо заперечити влучання по нашій ЗРК замість "no comments". Висновки кожний зробить сам.
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16.05.2023 19:26 Відповісти
.ога пращу Давида тоже подбили твари с болот мацковии...
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16.05.2023 21:08 Відповісти
 
 