Ігнат про нібито ураження ЗРК Patriot "Кинджалом": "Не будемо коментувати російські джерела"
Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", - сказав він на брифінгу.
Раніше у Міноборони РФ заявили, що ракета "Кинджал" нібито "уразила Patriot" в Києві.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
Сили ППО, зокрема, знищили 6 ракет "Кинджал".
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Чему не сказать, шо брехня?
А раз это системная проблема, то и решать ее власть должна системно! Это два.
А что делает власть? МВД ставит везде свои камеры еще к тем. Взломать их может любой средний хакер! Это как называется? СБУ вообще молчит. Мертвыми прикинулись. Или Страусами.
Сразу после начала атаки, отключать интеренет, камеры, и пусть СБУ ловит и реально садит всех тик токеров! Вот тогда что то и начнут понимать.
Но: наснимать можно и без интернета, а потом, в желании накрутить себе больше подписчииков или прославиться хоть как-то, выложить в сеть когда включат... Дебил остаётся дебилом всегда. Тут интеллект нужен
Сами пусковые установки реже.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12088327/Putin-hits-Kyiv-exceptionally-complex-simultaneous-attack-drones-ballistic-missiles.html#v-4310664914067540521 Натискаємо на "Watch the full video" і дивимось.
У проміжку між 1:57 та 3:59 відео з однієї камери, видно, що в одній зоні стоїть кілька пускових установок (ракети вилітають з різних місць), кожний пуск супроводжується спалахом і потім вилітає ракета.
А от з 4:00 починається відео з іншої камери, направленої туди ж. На 4:10 видно черговий спалах десь там, звідки до того вилітали протиракети, однак, вилітаючої ракети не видно, що схоже на приліт.
Напевно, саме цей епізод кацапи вважають знищенням Patriot.
Невідомо, чи у місці можливого прильоту дійсно був саме Patriot, а не IRIS-T, NASAMS, Crotale, С-300. Невідомо, чого відео пусків протиракет та відео можливого прильоту знято з різних камер - можливо, це "зклейка", монтаж. Але й Ігнат міг би прямо заперечити влучання по нашій ЗРК замість "no comments". Висновки кожний зробить сам.