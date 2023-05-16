Ігнат про нібито ураження ЗРК Patriot "Кинджалом": "Не будемо коментувати російські джерела"

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат заявив, що ПС ЗСУ не коментуватимуть інформацію російської сторони про нібито ураження зенітно-ракетного комплексу Patriot під час нічної атаки на Київ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Залишимо це без коментарів. Не будемо коментувати російські джерела", - сказав він на брифінгу.

Раніше у Міноборони РФ заявили, що ракета "Кинджал" нібито "уразила Patriot" в Києві.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що близько 03:30 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Сили ППО, зокрема, знищили 6 ракет "Кинджал".

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