Рішення Грузії щодо поновлення перельотів з РФ викликає сумніви у її європейському шляху, - Стано

Рішення уряду Грузії поновити авіаційне сполучення з Росією після указу президента Путіна про скасування заборони на такі перельоти суперечить політиці санкцій ЄС проти країни-агресора та викликає сумніви у подальшому просуванні Грузії до ЄС.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення Грузії поновити польоти в Росію та у зворотному напрямку після рішення Росії скасувати заборону на перельоти минулого тижня. Через злочинну агресивну війну Росії проти України Європейський Союз та ряд інших країн запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з росії та над нею. Тож це дуже важливо пам’ятати", - наголосив Стано.

Він зауважив, що це рішення грузинської влади породжує занепокоєння щодо шляху Грузії до ЄС, а також суперечить зобов’язанням Грузії приєднуватися до рішень ЄС у сфері зовнішньої політики, як це передбачено в Угоді про асоціацію ЄС-Грузія.

Речник ЄС нагадав застереження з боку Всесвітньої організації цивільної авіації ООН, яка висловила занепокоєння щодо безпеки російських літаків та російського авіаційного сектору в цілому, що було доведено до грузинської влади.

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Раніше голова грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі привітав відновлення безвізового режиму та авіасполучення з РФ і сказав, що Грузія не може "втягнутися" у війну в Україні.

Нагадаємо, 10 травня президент Росії Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20% території окуповані РФ, "угодою з дияволом".