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Новини
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Рішення Грузії щодо поновлення перельотів з РФ викликає сумніви у її європейському шляху, - Стано

стано

Рішення уряду Грузії поновити авіаційне сполучення з Росією після указу президента Путіна про скасування заборони на такі перельоти суперечить політиці санкцій ЄС проти країни-агресора та викликає сумніви у подальшому просуванні Грузії до ЄС.

Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми висловлюємо жаль з приводу рішення Грузії поновити польоти в Росію та у зворотному напрямку після рішення Росії скасувати заборону на перельоти минулого тижня. Через злочинну агресивну війну Росії проти України Європейський Союз та ряд інших країн запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери не дозволяємо польоти з росії та над нею. Тож це дуже важливо пам’ятати", - наголосив Стано.

Він зауважив, що це рішення грузинської влади породжує занепокоєння щодо шляху Грузії до ЄС, а також суперечить зобов’язанням Грузії приєднуватися до рішень ЄС у сфері зовнішньої політики, як це передбачено в Угоді про асоціацію ЄС-Грузія.

Речник ЄС нагадав застереження з боку Всесвітньої організації цивільної авіації ООН, яка висловила занепокоєння щодо безпеки російських літаків та російського авіаційного сектору в цілому, що було доведено до грузинської влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузія надала перший дозвіл на прямі авіарейси російській компанії

Раніше голова грузинського уряду Іраклій Гарібашвілі привітав відновлення безвізового режиму та авіасполучення з РФ і сказав, що Грузія не може "втягнутися" у війну в Україні.

Нагадаємо, 10 травня президент Росії Путін видав указ, яким скасував візовий режим для громадян Грузії. Також він зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії. Зурабішвілі назвала це "провокацією" та запропонувала "запровадити тримісячні візи" для росіян. Голова правлячої партії Грузії Іраклі Кобахідзе заявив, що його країна не запроваджуватиме прямі санкції проти РФ. МЗС України назвало курс Грузії, 20% території окуповані РФ, "угодою з дияволом".

Автор: 

Грузія (1844) авіасполучення (3067) Євросоюз (13381) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+20
В останній момент вскочити на Титанік вони хочуть...
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16.05.2023 15:12
+19
Невже у грузинів така коротка пам'ять і так легко продається?
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16.05.2023 15:22
+17
короче Грузія давай дасвіданія, від шлях на вступу до ЄС і НАТО до санкцій за підсос рашистам залишилось дуже мало
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16.05.2023 15:07
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а вони хіба хочуть ?в Евросоюз
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16.05.2023 15:05 Відповісти
Ніяких сумнівів, - Грузія бажає до сросії.
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16.05.2023 15:06 Відповісти
В останній момент вскочити на Титанік вони хочуть...
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16.05.2023 15:12 Відповісти
Так следующий шаг это поставка в россию через Грузию подсанкционных товаров. В итоге грузины влетят под мировые санкции, отмена безвиза, прощай перспектива ЕС. А там и до грузинского федерального округа РФ недалеко.
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16.05.2023 15:56 Відповісти
Відкривається шлях постачання підсанкційної продукціі до РФ.
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16.05.2023 15:06 Відповісти
Грузія. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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16.05.2023 15:07 Відповісти
короче Грузія давай дасвіданія, від шлях на вступу до ЄС і НАТО до санкцій за підсос рашистам залишилось дуже мало
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16.05.2023 15:07 Відповісти
вже зараз треба припинити безвіз до ЄС, а там і вина з боржомі дасвіданья! Це відкритий недружній крок, і залишати його без відповіді неможна
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Мабуть варто сказати Грузії: безвіз з ЄС дасвіданья!
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16.05.2023 15:11 Відповісти
час насипати санкцій і грузинському федеральному округу.
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16.05.2023 15:12 Відповісти
Ще один "адіннарот"? Ну-ну.
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16.05.2023 15:13 Відповісти
опа опа сраслась изда и жопа жаль конечно что мудрый народ Грузии выбрал себе такую мечту
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Так-так, дуже мудрий нароттт гирузіі, і певне за цю мячту проголосувало не менше ніж 73%... а це вже знак🤔 Грузини, виявились, як з'ясувалось, ще тими любителями поржать і взагалі какая разніцццца, аби ********** продавались 😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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16.05.2023 15:38 Відповісти
Грузия далеко географически от Европы поэтому Грузии сложнее
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16.05.2023 15:15 Відповісти
Невже у грузинів така коротка пам'ять і так легко продається?
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16.05.2023 15:22 Відповісти
там теж перемогли какая разница
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16.05.2023 15:25 Відповісти
там тоже нашлись 73% умного нарида
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16.05.2023 18:14 Відповісти
Дзвіночок для грузинів!
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16.05.2023 15:26 Відповісти
Этот парень из евросоюза как голова попугая. Когда рашка напала на Грузию, евросоюз как-то помог? Их просто можно понять, они реально боятся того, что произошло с нами. И если мы смогли, благодаря первоначальному размену территории на их темп, то что сможет в аналогичной ситуации Грузия? Ничего. А оружие Грузии не поможет от слова совсем. Слишком они маленькие. Да и санкции помощь так себе.
Парень из евросоюза, посему бы тебе прямо не сказать грузинам, что в случае реального вторжения рашки, вы ничем не поможете.
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16.05.2023 15:29 Відповісти
Да что ты,черт побери,такое несёшь?🤦
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16.05.2023 15:33 Відповісти
Сегодня нес пакеты с продуктами.
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16.05.2023 16:07 Відповісти
берёт
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16.05.2023 18:16 Відповісти
Чечени ще менші грузинів, але дали кацапам так просратись, що ті їм тепер платять😝😝😝😝😜🤪 Так що размєр нє всігда імєєт значєніє, вкурив
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16.05.2023 15:41 Відповісти
Неважно, платят чеченам или нет, чечня под контролем рашки и чеченские солдаты воюют против нас. Вкурив?
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16.05.2023 16:09 Відповісти
Може і так, - але і прилюдно відсмоктувати кацапам було не обов'язково.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
Забудьте про Грузию. Грузия уже все. Отстаивать свое стремление быть с западом, они не будут. Нет таких ресурсов у них. Меня больше смешит, как Саакашвили решил пиарнутся и поехал в Грузию...как оказалось совсем в неподходящий момент. Там в тюрьме скорее всего и преставится.
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16.05.2023 16:11 Відповісти
Та почитай ,еще как помогли , когда свинопсы ,подходили к Тбилиси , Нато ,в том числе Америка ,подогнала пару тройку кораблей , и пригрозила уничтожением всей групировки . В Грузии ,всего 5 мил. ,из них половина на заработках .Сколько оружия не давай , воевать не кому.
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Не придумывайте. Никаких кораблей военный непосредственно в зону конфликта Нато не подгоняло (может разведчик-наблюдатель, но я такой инфы не встречал) и тем более об угрозе со стороны нато уничтожить российскую группировку. Где вы вообще берете этот бред? Как нато защищает уже показал пример Украины (техника, разведданные, боеприпасы, силы спецопераций в малых количествах).
Просто рашисты забрали у грузин осетию и абхазию окончательно, затормозили переговоры о вступлении в нато. Приехал Саркози, все перетерли и на этом воинственная Грузия закончилась. И сейчас ястреб-галстукоед ударно умирает у них в тюрьме.
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16.05.2023 18:27 Відповісти
Существует также https://www.economist.com/briefing/2008/08/14/a-scripted-war версия , согласно которой условия перемирия Россия приняла под давлением США - президент Джордж Буш-младший направил в Тбилиси госсекретаря Кондолизу Райс, а Пентагон начал операцию по оказанию гуманитарной помощи Грузии, для чего в страну направили американские самолеты и военные корабли.
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16.05.2023 22:16 Відповісти
За часів Міхо ми дивилися на Сакартвело з заздрістю. Сьогодні- з огидою.
Але,ми,українці то таке,а ось як нашим захисникам з Грузинського легіону на те дивитися?!
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16.05.2023 15:33 Відповісти
Грузія все більше перетворюєтся на проросійський анклав ,про яку євроінтеграцію може йти мова коли ця країна географічно і ментально є азіатська.
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16.05.2023 15:44 Відповісти
10 років і все забуто. В Грузії "какая разніца" прийшла до влади навіть трошки пізніше ніж в мудрій Україні...
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16.05.2023 15:49 Відповісти
Пока грузини бухали їх влада втягує їх в путінських СССР. Схоже в грузин коротка пам'ять. Так і до санкцій не довго. І буде грузинський федеральний округ РФ. При Саакашвілі грузини йшли в ес, безвіз, а тепер йдуть в росію.
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16.05.2023 15:49 Відповісти
Якщо в наближчі півроку,рік там не буде нового майдану зі зміною проросійської влади, то Грузія перетвориться в другу білорусь.Короче стане черговою губернією рашки.
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16.05.2023 16:19 Відповісти
Грузини сподіваються стати хабом для експорту українського зерна на схід. Треба зробити їх мрії вологими!
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16.05.2023 16:38 Відповісти
Хватит трындеть. Санкции давайте против иванишвили хотя бы.
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16.05.2023 17:49 Відповісти
 
 