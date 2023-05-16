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Вибух на газопроводі стався у Ханти-Мансійському окрузі РФ, загинула 1 особа, 5 постраждали, - росЗМІ (оновлено)

рф,газопровід

На газопроводі в Ханти-Мансійському окрузі РФ стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Попередньо, постраждали 5 осіб.

Пізніше глава регіонального департаменту охорони здоров'я повідомив, що внаслідок вибуху одна особа загинула та п'ятеро постраждали.

Також дивіться: У російській Свердловській області масштабна пожежа на газогоні. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4444) газопровід (1547) росія (65052)


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Топ коментарі
+10
Історична батьківщина мадяр у небезпеці - пора повертатися, як що не всім, то хоча б Орбану із Сіярто.
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16.05.2023 15:23
+9
Ето гражданская война
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16.05.2023 15:19
+8
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16.05.2023 15:22
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Ето гражданская война
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16.05.2023 15:19 Відповісти
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16.05.2023 15:22 Відповісти
В моцкві завод "Мацквіч" горить,

у Ханти-Мансійському окрузі РФ газопровід вибухнув, одна новина краще іншої.
Поперло так поперло, ще щоб до вечора х#ло коньки відкинуло, ото б джекпот вже був.
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Проси більше, сподівайся на менше,- може хоч бульбоіюрер загнеться, хоч маленька, а все ж радість 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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16.05.2023 15:30 Відповісти
Якщо бульбофюрер загнеться, може бути ще гірше. пУТЛЕР може взяти білорусь під свій повний контроль і відкрити ще один фронт, або "мобілізувати" для могилізації білорусів.
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16.05.2023 16:02 Відповісти
Ви думаєте, там не могилізували кого могли?
Вони ж "нє майданутиє", то хай здохнуть разом з мишебратьями всі.
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16.05.2023 17:37 Відповісти
хантійських шахтарів з мансійськими металургами)
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16.05.2023 15:23 Відповісти
не на роиссю смотреть нужно , тут скоро у нас под носом гражданская война начнется , в селах белгород-днестровского района , одесской области нет воды уже 5 ДНЕЙ !!!!!!! Жители Каролино - Бугаза обещают повесить местного голову , есть желающие сжечь его авто , люди на грани ГРАНДИОЗНОГО САМОСУДА , а вы про то что за тысячи киллометров.
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16.05.2023 18:17 Відповісти
То добре. Дуже добре.
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16.05.2023 15:20 Відповісти
ГазАнулі кацапи
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16.05.2023 15:22 Відповісти
Історична батьківщина мадяр у небезпеці - пора повертатися, як що не всім, то хоча б Орбану із Сіярто.
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Вивсьоврьотє, не вибух, а хлопок (бавовна)
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Epik
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16.05.2023 15:23 Відповісти
Мабудь бобри :
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16.05.2023 15:24 Відповісти
😂😂😂
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16.05.2023 15:25 Відповісти
Ханты - Кранты!
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16.05.2023 15:24 Відповісти
это шо тоже Патриот ?
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16.05.2023 15:28 Відповісти
Канжал
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16.05.2023 21:33 Відповісти
Не треба русні красти газ у хантів і мансі.
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16.05.2023 15:28 Відповісти
мають трошки тiльки для себе
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16.05.2023 15:32 Відповісти
а шо такое . а кто это сделал хантимантийци чи шо
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16.05.2023 15:32 Відповісти
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14.08.2023 23:05 Відповісти
Хтось ''бичка'' не загасив)
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16.05.2023 15:34 Відповісти
Яка гарна новина...)))
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16.05.2023 15:38 Відповісти
Zēr gūt
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16.05.2023 16:02 Відповісти
В московії є невеличкий район, в якому зосереджені розподільчі потужності для європейської частини недодержави. Там треба організовувати пожежі.
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16.05.2023 16:40 Відповісти
Не розкачуйте човен- крису нудить))))
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14.08.2023 23:04 Відповісти
 
 