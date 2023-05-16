Вибух на газопроводі стався у Ханти-Мансійському окрузі РФ, загинула 1 особа, 5 постраждали, - росЗМІ (оновлено)

На газопроводі в Ханти-Мансійському окрузі РФ стався вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

Попередньо, постраждали 5 осіб.

Пізніше глава регіонального департаменту охорони здоров'я повідомив, що внаслідок вибуху одна особа загинула та п'ятеро постраждали.

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