Вибух на газопроводі стався у Ханти-Мансійському окрузі РФ, загинула 1 особа, 5 постраждали, - росЗМІ (оновлено)
На газопроводі в Ханти-Мансійському окрузі РФ стався вибух.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
Попередньо, постраждали 5 осіб.
Пізніше глава регіонального департаменту охорони здоров'я повідомив, що внаслідок вибуху одна особа загинула та п'ятеро постраждали.
Топ коментарі
+10 Trevo Trow
показати весь коментар16.05.2023 15:23
+9 FT FT
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+8 Роман с камнем
показати весь коментар16.05.2023 15:22
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у Ханти-Мансійському окрузі РФ газопровід вибухнув, одна новина краще іншої.
Поперло так поперло, ще щоб до вечора х#ло коньки відкинуло, ото б джекпот вже був.
Вони ж "нє майданутиє", то хай здохнуть разом з мишебратьями всі.