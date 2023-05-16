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Новини Війна
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Україна за рік повернула з російського полону близько 500 захисників "Азовсталі", - "Жінки зі сталі"

азов

За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців "Азовсталі", близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі.

Про це повідомила під час брифінгу голова ГО "Рада жінок і матерів "Жінки зі Сталі" Наталка Зарицька, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Попри всі зусилля за 12 місяців вдалося повернути лише 20% оборонців, які стояли на смерть, допоки не отримали наказ від командування скласти зброю та рятувати життя. Такий наказ за час війни отримали лише захисники "Азовсталі". За інформацією з відкритих джерел, виконуючи наказ, з території комбінату вийшло близько 2,5 тис. оборонців. За рік вдалося повернути близько 500 захисників. Це означає, що близько 2 тис. хлопців та дівчат досі перебувають у пеклі полону, а разом із ними у пеклі невизначеності цілий рік перебувають їхні рідні та близькі", - сказала Зарицька.

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Вона додала, що протягом всього періоду перебування у полоні військові піддаються тортурам і зазнають голоду. "У вересні минулого року був великий обмін захисників "Азовсталі", під час якого повернулися оборонці, які пробули в полоні 4 місяці. Всім відомо, в якому стані вони повернулися: це в середньому мінус 40 кг ваги, опущені нирки, вибитий хребет, травмовані коліна, перебиті м'язи, втрата зору, слуху, зубів, психотравми".

Зарицька нагадала, що 6 травня цього року вдалося повернути ще 45 захисників "Азовсталі", і ці люди, які ще рік тому були здоровими та сильними, назавжди втратили здоров'я.

Також дивіться: У мережі показали, який вигляд нині має "Азовсталь". ВIДЕО

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Зеля здав 2500.
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16.05.2023 15:48 Відповісти
ЦН 'допоміг' Зелє 'зменшити' кількість полонених
- з тисяч
- до тис.
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16.05.2023 16:21 Відповісти
Цікаво, що ДБР не 'підозрює' Зе у здачи в полон вдесятеро більше воїнів за один раз.

"Одному з керівників 501 батальйону морпіхів, через якого 277 воїнів опинились у полоні, повідомлено про підозру у держзраді, - ДБР"

Джерело:
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16.05.2023 16:44 Відповісти
Там ще 2000. Прикро що Ердоган йде, а то Зеля домовився би щобі цих 2000 чоловік інтернували в Туреччину.
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16.05.2023 15:50 Відповісти
Зате 2500 здав без зусилля! Азовці мають запитати за здачу їх в полон по повній!
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16.05.2023 16:03 Відповісти
А вони виконували його наказ. Він же казав що це евакуація !
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16.05.2023 16:09 Відповісти
...близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі..

ЦН, як так? "Скоротили" полонених?
Це огидно, ЦН.

Виправте 'скорочення':
..близько 2 тисячи азовців все ще залишаються у неволі..
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16.05.2023 16:23 Відповісти
 
 