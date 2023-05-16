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На тлі миротворчих зусиль Папи Франциска Путін змінив посла у Ватикані

папа,франциск,римський

Російський дипломат і колишній міністр культури РФ Олександр Авдєєв звільнений із посади посла у Ватикані, натомість на цю посаду указом президента Росії Володимира Путіна призначили колишнього постійного представника при Раді Європи Івана Солтановського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Посол Росії у Ватикані змінився на тлі заяв Папи Римського Франциска про миротворчу місію.

Іван Солтановський, який обійняв посаду посла Росії у Ватикані, раніше працював, серед іншого, на посаді радника постійного представництва Росії при ОБСЄ і заступника директора департаменту з питань безпеки та роззброєння МЗС Росії. У жовтні 2015 року Солтановський був призначений постійним представником Росії при Раді Європи. У листопаді 2022 року його звільнили з цієї посади. Росія була виключена з Ради Європи у березні минулого року після її широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, минулого місяця понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Наприкінці минулого тижня в Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася "гуманітарна та політична ситуація" в Україні.

Автор: 

Ватикан (138) дипломатія (711) посол (1100) росія (65052)


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Топ коментарі
+10
Назвати викрадення дітей "переміщенням" може тільки поплічник ***** та слуга Сатани. Ви зрозуміли про кого йдеться.
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16.05.2023 15:52
+8
Сатановський у Ватикані СИМВОЛИЧНО
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16.05.2023 15:53
+6
миротворчу місію ? папи ? та пішов він ...за кадилом
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16.05.2023 15:53
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Назвати викрадення дітей "переміщенням" може тільки поплічник ***** та слуга Сатани. Ви зрозуміли про кого йдеться.
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16.05.2023 15:52 Відповісти
Сатановський у Ватикані СИМВОЛИЧНО
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16.05.2023 15:53 Відповісти
миротворчу місію ? папи ? та пішов він ...за кадилом
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16.05.2023 15:53 Відповісти
Кровати в борделе поменяли?
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16.05.2023 15:54 Відповісти
Уж не вспотел ли папа от своих этих усилий? Очень я знаете ли за его здоровье переживать стал. Не дай Бог простудиться и представиться. А там за такие "усилия" отвечать придётся, перед вышестоящим то руководством.
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16.05.2023 15:55 Відповісти
Ватикан це виток світового зла. Згадайте поцілунки папи з гітлером.
А якщо копнути глибше то взагалі лихо.
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16.05.2023 15:57 Відповісти
Скільки Папі не тужитись, а народити щось не зможе...
Може Маму Римську треба розглядати?
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16.05.2023 16:14 Відповісти
Інституцію як таку потрібно розігнати. Але це велике світове бало, і всі це розуміють, але лапку папі лобизають
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16.05.2023 16:30 Відповісти
Папа лох.
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16.05.2023 17:57 Відповісти
...что твррится в Ватикане,не понятно! ******* взошел на вершину бытия испоганил суть католичества.. Святой Отец хотите помочь Ukraine,выделите 30 проц денег 3 Райха,которые остались после 2 Мировой войны. Amen
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16.05.2023 21:49 Відповісти
 
 