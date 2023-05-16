На тлі миротворчих зусиль Папи Франциска Путін змінив посла у Ватикані

Російський дипломат і колишній міністр культури РФ Олександр Авдєєв звільнений із посади посла у Ватикані, натомість на цю посаду указом президента Росії Володимира Путіна призначили колишнього постійного представника при Раді Європи Івана Солтановського.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Посол Росії у Ватикані змінився на тлі заяв Папи Римського Франциска про миротворчу місію.

Іван Солтановський, який обійняв посаду посла Росії у Ватикані, раніше працював, серед іншого, на посаді радника постійного представництва Росії при ОБСЄ і заступника директора департаменту з питань безпеки та роззброєння МЗС Росії. У жовтні 2015 року Солтановський був призначений постійним представником Росії при Раді Європи. У листопаді 2022 року його звільнили з цієї посади. Росія була виключена з Ради Європи у березні минулого року після її широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, минулого місяця понтифік сказав журналістам, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край конфлікту, спровокованому повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Подробиць він не навів, а в Україні і в Росії заявили, що не знають, що це за місія.

Наприкінці минулого тижня в Італії з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Відбулися його переговори з президентом і головою уряду Італії, а також зустріч із папою Римським. У пресслужбі Ватикану повідомили, що обговорювалася "гуманітарна та політична ситуація" в Україні.