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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Через відсутність контролю ворог отримує дані про роботу української ППО через стаціонарні камери у великих містах, але заяви РФ про знищення Patriot - фейк, - Бутусов

ппо

Ворог отримує інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах. Контроль за цими камерами відсутній.

Про це пише на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. 

"Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу боєприпасів, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе, що відбувається", - йдеться в дописі.

В Києві вночі з'явилось одразу кілька відео роботи української ППО. Ці відео, наголошує Бутусов, дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування, кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску.

"Фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих", - зазначає Бутусов.

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На його думку, головна небезпека полягає в тому, що відео потрапляють у мережу моментально. Завдяки такій швидкості ворог може використати ці дані для корегування вогню.

"Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою. Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.", - зазнчає Бутусов. 

Він наголошує, що хоча на початку вторгнення наявність розгалуженної мережі відеокамер була для нас вигідною, зараз необхідні системні рішення щодо реєстрації камер та централізованного контролю за їх роботою. 

"Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави", - резюмує Бутусов. 

Він додав, що ситуація вимагає швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.

Згодом Бутусов повідомив, що росіяни розповсюджують відео з стаціонарної камери спостереження з Києва, яке було оприлюднено вночі, з коментарем, ніби на ньому зафіксовано роботу зенітно-ракетної системи МІМ-104 Петріот.

"Міноборони РФ та російські блогери розповсюджують дані, ніби на відео також показано ураження Петріот аеробалістичною ракетою "Кінжал". На мій погляд, такі заяви показують в черговий раз некомпетентність та брехливість Міноборони РФ та найнятих ними блогерів, виходячи з відкритої інформації про характеристики зенітно-ракетної системи Петріот PAC-2", - зазначає журналіст.

За його словами, на відео ми бачимо траєкторії запуску зенітно-ракетної системи, саму батарею не бачимо, також не бачимо, що саме та де саме вибухнуло на землі.

Судячи з відео відбувся пуск понад 20 зенітних ракет з однієї точки майже одна за одною.

Але, звичайно, як зазначає автор допису, це ніяким чином не могла бути система Петріот.

"По-перше, батарея Петріот загалом складається з чотирьох пускових установок, на кожній установці по чотири контейнера з ракетами. Тобто батарея може швидко здійснити тільки 16 пусків, і після того має перезаряджатись.

По-друге, пускові установки великі, вони розсереджуються на значній площі, щоб не обмежувати маневр, з однієї точки пуски неможливі, одна установка з однієї точки зробить тільки чотири пуски, після чого змінить позицію.

Тобто заяви про Петріот це черговий російський фейк", - пише він.

А тепер щодо ніби-то ураження зенітно-ракетної системи, яка точно не схожа на Петріот.

Вже після завершення пусків десь неподалік ми бачимо вибух.

По-перше, видно, що вибух віддалений від точки запуску на схід від осі спостереження. У камери нема зуму, але вона фіксувала пуски з близької відстані, вони були десь за будинком на який камера спрямована. Вибух віддалений від точки запуску.

По-друге, ураження Кинжалом якогось місця у 3 мільйонному Києві зробити непомітно неможливо - там бойова частина у 480 кг. Я не раз викладав на каналі відео вибуху схожої боєголовки від Точки-У, якби був удар десь у Києві біля якогось будинку, то було б тисячі свідків через ураження значної кількості будинків та масштабні руйнування. Таке не приховаєш.

Далі Бутусов публікує свій висновок:

1. Відео схоже на вибух уламків збитої ракети, яка впала десь за містом.

2. Міноборони РФ намагається приховати свої поразки у результаті знищення 5 російських літаків та гелікоптерів за останній тиждень та у результаті невдалого повітряного удару по Києву. Російські пілоти зазнали великих втрат та бояться ефективно діяти у повітрі, ховаються від можливих пусків наших зенітно-ракетних систем новітніх зенітно-ракетних систем Patriot, IRIS, NASAMS, SAMP-T.

3. В Міноборони РФ йде запекла апаратна боротьба між угрупованням Герасимова та угрупованням командувача Повітряно-Космічних сил Суровікіним. Тому приховати невдалі дії Суровікіна намагаються багато його прибічників, які готові вигадати будь-що для порятунку репутації цього відомого "борця з трансформаторами".

Також читайте: Посол США в Україні Брінк подякувала за потужну роботу української ППО

Нагадаємо, в ніч на 16 травня ворог атакував Київ ракетами, більшість з них були збиті. Уламки ракет впали в Шевченківському, Солом’янському, Дарницькому та Оболонському районах.

відеофіксація (113) ППО (3172) розвідка (3858) Бутусов Юрій (3584)


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Топ коментарі
+18
А нахіба поліцаї по всій країні повключали камери?
Тіпа швидкість контролювати,а на самому ділі ворогу помагають! Всю логістику ворог бачить в онлайн!
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16.05.2023 16:04
+17
как и все после 19 года полный п@здец
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16.05.2023 16:15
+16
"Швидкі рішення Верховного Головнокомандуючого"...смішно, це ж не 40млн. з Привату умикнути.,
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16.05.2023 16:05
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16.05.2023 16:01 Відповісти
как и все после 19 года полный п@здец
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16.05.2023 16:15 Відповісти
А як це проконтролювати? Заживив камеру + інтернет, прикрив і все…. На лівому березі через вебки тако довго за кацапами спостерігали.
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Тут разговор о скорости получения данных о прилетах.
В городах где это произошло, отключать интернет как минимум на час,пвошникам хватит для того чтобы сменить позиции.
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16.05.2023 17:18 Відповісти
На це все одно не можна буде розраховувати.
купити старлінки за потреби не проблема.
Гарантовано - тільки зміна позицій за будь яких умов.
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16.05.2023 17:32 Відповісти
А нахіба поліцаї по всій країні повключали камери?
Тіпа швидкість контролювати,а на самому ділі ворогу помагають! Всю логістику ворог бачить в онлайн!
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16.05.2023 16:04 Відповісти
Не пройшло і 9 років війни..... Я так зрозумів, що кіберполіція, ммвд, сбу і т.д. про це і не думали, баблішко важливіше
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16.05.2023 16:05 Відповісти
Я так зрозумів, що кіберполіція, ммвд, сбу і т.д. про це і не думали, баблішко важливіше-- вони ,за баблішко, виконували те,про що думали рашисти.підготовляючись до окупації України
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16.05.2023 16:19 Відповісти
"Швидкі рішення Верховного Головнокомандуючого"...смішно, це ж не 40млн. з Привату умикнути.,
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16.05.2023 16:05 Відповісти
Должен работать соседский контроль.
В каждом многоквартирном доме соседи знают, кто чем дышит, кто быдло, кто вата.
За подтверждённыые сигналы - пару тысяч вознаграждения.
Пенсионеры протрут носы об окна, чтобы высмотреть ватного информатора.
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16.05.2023 16:07 Відповісти
Питання у тому, що викачати трафік із незахищеного каналу- плюнути і розтерти. Власник і не знає про це. Тож саме, коли наші хакери включають у мережу оповіщення рф українську інформацію
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16.05.2023 17:39 Відповісти
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16.05.2023 16:08 Відповісти
Поцікавтесь, як з цим справи у прикордонних районах росії. І дійте так само.
Ніхто не вміє захищатись від стороннього впливу і розвідки краще, ніж русня.
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16.05.2023 16:10 Відповісти
Он ще з Мішіною шкандаль. Знімала й викладала в інет. Потім образилась, що її обматюкали..

Штрафи за таке коли вже накладати будуть?
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16.05.2023 16:10 Відповісти
Пропоную під час тривоги відключати інтернет і не вмикати ще години дві після.
Інакше в нас ніхто нічого не зрозуміє. Ті онлайн трансляції ведуть, інші корегують.
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16.05.2023 16:14 Відповісти
відправить агентура через дві години, або через старлінк…. Треба визнати що з приходом технологій війна дещ змінилася. Тому тільки швидка зміна позицій ППО.
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16.05.2023 16:26 Відповісти
Пропоную відключити інтернет взагалі. Бо викладені в мережу прильоти часто не сходяться з офіційною версією "все збили"...
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16.05.2023 16:32 Відповісти
Самі знимаємо і самі шлемо кацапам щоб нас бомбардували, а потім ще коректуємо, щоб добили. Це якійсь оксюморон. Невже під час війни не можна прийняти фундаментальний закон на цю тему з жорсткими карами.
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16.05.2023 16:15 Відповісти
...внізапнА...
ніби раніше оператори за моніторами відеоспостережень цього не бачили..
але лівоохоронці зебілів-дермаків судять, до прикладу, незручного патріота-військового Червінського
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16.05.2023 16:19 Відповісти
Я думал вебкамеры поотключали, а они оказывается снимают онлайн телемарафон 24 нонстоп лайв.
Цирк лютейший
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16.05.2023 16:20 Відповісти
бред сивой кобылы
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16.05.2023 16:22 Відповісти
Не дратуйте Путлера, бо він накаже БДР клістрони з "Патріотів " совсім зняти.
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16.05.2023 16:24 Відповісти
хде Клистроны ?
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16.05.2023 16:28 Відповісти
Так это и не С-300)
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16.05.2023 17:33 Відповісти
камеры есть ,а видео нигде нет
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16.05.2023 16:27 Відповісти
Видео есть а камер нету. Как такое может біть?
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16.05.2023 16:35 Відповісти
Може, запаребрік?
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16.05.2023 16:42 Відповісти
при владі зелених ********* інакше не могло і бути - якщо є можливість якогось ****** то він обов'язково буде зроблений
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16.05.2023 16:34 Відповісти
Взагалі то вважаю таке припущення стосовно камер відеоспостереження тупим, бо вони завжди направлені донизу і не можуть відображати те що коїться у небі, а ті що дивляться НЕ ТУДИ, то це веб-камери загального доступу для веб-глядачів, і от їх, будь ласка, ВИМИКАЙТЕ!!! Тож не робить дурниць, бо відімкнення камер безпеки призведе лише до зростання злочинів, а не до "безпеки"! Майте хоч трішки РОЗУМУ, а не дурню у мізках!!!
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16.05.2023 16:39 Відповісти
Це ППЦ!!! Тобто відеокамери працюють по всім містам України, з панарамними краєвидами, 24/7??? Схоже влада боїться власних громадян більше, ніж окупантів. Хоча після домовленостей в "омані" воно й не дивно. Ну і хто тепер відповідатиме за те, що вже більше року москалота практично може підключатися до наших відео мереж та корегувати вогонь своїх ракет та артобстрілів??? Скільки таким чином вже відбулося влучань? Скільки людських життів ми втратили за більше, ніж рік роботи таких камер??? Це вже не халатність, це диверсія.
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16.05.2023 16:55 Відповісти
У Львові всі камери постійно працюють плюс простітутки пеліггують.
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16.05.2023 17:08 Відповісти
Порнохаб уже неактуальний
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16.05.2023 17:12 Відповісти
Якщо навіть ми якось унеможливимо перегляд ворогом наших камер все одно нам потрібно діяти і поступати так,якби ворог мав доступ до тих камер...Тобто камери нічого не повинні показувати суттєвого - ні ППО,ні пересування,ні складуванння...Це питання взаємодіі.
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16.05.2023 17:40 Відповісти
У мене смартфон під час нічної атаки підозріло нагрівся, хоч важких програм на ньому не було запущено і раніше за ним такого не помічав. Хакери?
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16.05.2023 17:49 Відповісти
Ні, звичайна параноя + застарівання батареї.
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16.05.2023 17:54 Відповісти
Треш якийсь. Якщо проблема в панорамних камерах, якого біса вони досі працюють?
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16.05.2023 17:55 Відповісти
Камера в Хмельницькому показала вибухи, але роботу ППО не могла видати бо там його немає. Так, подібні камери проблема і її треба вирішити, але більшою проблемою є те, що залишили без прикриття важливий об'єкт попри те, що раніше ворог вже здійснював результативні атаки зовсім поруч і знав, що ППО на цьому напрямку не працює, але чомусь про це вперто мовчать і нікого крім хмельничан це не хвилює.
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16.05.2023 18:14 Відповісти
Ледацюги як шльондр(не засуджую, то особиста справа) по он лайнах вистежувати , то в чергу, мабуть, шикуються. А як дати лад вакханалії з викладенням в мережу корисного московитам відео контенту, то де? Це пан Бутусов вас повинен писками тикати в , м"яко кажучи, проблему? Нема слів... В сбу так і далі цілі главки по боротьбі з економічними злочинами зайняті "чємта очінь важним" ? Трясця вашій мамі, дію вони можуть до пуття довести, а перекрить московитам споглядання результатів обстрілів-то тітка Оксеня має зробити після того як корови подоїть...
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16.05.2023 22:02 Відповісти
 
 