"Укрзалізниця" відновлює рух ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито після ворожого обстрілу

"Укрзалізниця" отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "УЗ".

"Насамперед просимо вибачення в усіх пасажирів, чиї плани вимушено змінились. Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів та зусиль, тож намагалися знайти максимально зручні рішення. Ваш зворотний зв'язок зараз важливий для аналізу нашої роботи - на вокзалах, у вагонах, інформування в цілому", - йдеться у повідомленні.

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"По-друге, вдячні нашим залізничникам, які працювали над відновленням інфраструктури й були готові поновити рух менш ніж за добу після атаки. Також дякуємо за співпрацю колегам з ДСНС та Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Усі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль. Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби наші додаткові електропоїзди для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом", - додали в "Укрзалізниці".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, російські війська обстріляли Хмельниччину, поранивши 11 людей, пошкодивши ряд будівель та влучивши в об’єкт критичної інфраструктури.

Через обстріл у регіоні було тимчасово обмежено рух потягів.