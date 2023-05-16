За добу ЗСУ знищили 18 одиниць ворожої техніки на таврійському напрямку. Втрати противника - понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський

Складні бої на таврійському напрямку продовжуються.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, противник зосереджує великі зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Протягом минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 672 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, знищено чи пошкоджено 6 БМП, 1 танк, 2 БпЛА "Ланцет-3", РЕБ "Силок-01", РЛС "Аістьонок", станція РЕР "Артикул-М", гаубиця 2А-65 "Мста-Б".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу ЗСУ знищили 31 одиницю ворожої техніки на таврійському напрямку. Втрати ворога - понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський