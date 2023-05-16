За добу ЗСУ знищили 18 одиниць ворожої техніки на таврійському напрямку. Втрати противника - понад роту вбитими і пораненими, - Тарнавський
Складні бої на таврійському напрямку продовжуються.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, противник зосереджує великі зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
"Протягом минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції. Успіху не мав, відійшов. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку виконали 672 вогневих завдання. Йдеться про контрбатарейну боротьбу і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти. Знищено та пошкоджено 18 одиниць озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначається, знищено чи пошкоджено 6 БМП, 1 танк, 2 БпЛА "Ланцет-3", РЕБ "Силок-01", РЛС "Аістьонок", станція РЕР "Артикул-М", гаубиця 2А-65 "Мста-Б".
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«У меня создается впечатление, что Путин устал от России и хочет покончить с ней. Потому что эта широкомасштабная война приведет вообще-то к исчезновению России как целостного большого государства», - прогнозировал Ивашов.
Что российский офицер думает через год? Его спросило издание Republic.
- Что в итоге произошло? В основном то, что мы и предполагали, но гораздо хуже. На оперативно-тактическом уровне мы не думали, что в течение года мы не сможем освободить Донецкую и Луганскую области (захватить - прим.). Мы не думали, что будут такие тяжелые потери, хотя я называл тогда десятки тысяч погибших с двух сторон. Но все оказалось гораздо хуже. Не предполагали, что будут такие разрушения: по сути, снесены под фундамент целые небольшие города и поселки. Далее, я писал, что мы окажемся в состоянии государства-изгоя, но, честно говоря, я не думал, что у нас не окажется ни одного союзника, который имеет серьезное влияние на политическом, экономическом или военно-техническом уровне.
И, наконец, мы не предполагали, что эта ситуация подтолкнет к такому сближению Китая и США. В 2020 году китайцам была объявлена холодная война-2, еще при Трампе. Недавно госсекретарь собирался лететь в Китай, чтобы представить план большого сотрудничества или, иначе говоря, передела мира. На XX съезде китайской компартии, по сути дела, было заявлено и даже уже реализуется идея того, что Китай вместе с США ответственны за миропорядок на нашей планете. Россия в такой картине мира вообще не упоминается как политический игрок. Так что сейчас будут создавать биполярный мир, но уже без нашего участия.
Ну и кроме того, надо добавить, что мы не ожидали такой серии ошибок, неправильных действий при проведении этой военной операции. Правда, Путин уточняет, что все идет по плану. И действительно, когда посмотришь на то, что делалось даже в формате спецоперации, то можно увидеть четко спланированный вариант действий. Мы не могли предположить, что мы отдадим всю Европу американцам, в том числе весь энергетический рынок - сегодня они берут европейцев за горлышко.
Я не мог предположить, что Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО. Вся эта цепочка событий идет по плану.