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ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили

ппо

Місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - зазначив Ігнат.

Він закликав громадян бути більш відповідальними, дбати про свою безпеку і не виставляти відео роботи української ППО.

Разом з тим, Ігнат наголосив на необхідності працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні.

"Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що через стаціонарні камери ворог може онлайн спостерігати за роботою української ППО та корегувати свій вогонь. 

відеофіксація (113) ППО (3172) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+31
А работу камер на дорогах, о возобновлении которых "бодро" отчиталось наше МВС? Камеры сейчас не должны работать вообще, как и видеорегистраторы.
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16.05.2023 16:23
+26
Чого так швидко реагуєте?ще тільки рік і 4 місяці повномасштабне вторгнення йде. Пару років можна ще почекати
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16.05.2023 16:25
+12
От курва, не пройшло й 15 місяців війни...
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16.05.2023 16:42
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Шо це за соплежевания. Требуем от ова обеспечить....
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Надо требовать от Байдена...
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16.05.2023 17:36 Відповісти
А работу камер на дорогах, о возобновлении которых "бодро" отчиталось наше МВС? Камеры сейчас не должны работать вообще, как и видеорегистраторы.
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16.05.2023 16:23 Відповісти
Обратил внимание, что все чаще встречаются машины с видеорегистраторами и полиция не реагирует...
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16.05.2023 16:52 Відповісти
Вот и я о том-же. Нужен законодательный запрет на время войны.
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16.05.2023 17:14 Відповісти
Запретили еще в марте прошлого года, но народ расслабился...
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16.05.2023 17:16 Відповісти
Запрета ездить с региком по факту нет.
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17.05.2023 07:21 Відповісти
https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/210077_v-ukran-vodyam-zaboronili-vikoristovuvati-vdeorestratori https://jurliga.ligazakon.net/ru/news/210077_v-ukran-vodyam-zaboronili-vikoristovuvati-vdeorestratori

https://hrg.in.ua/novini/357-zaborona-videoreyestratoriv-kriminalna-vidpovidalnist-za-foto-ta-videozjomku-zsu-pid-chas-vijni.html

https://zaxid.net/******************************************************************************
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17.05.2023 08:11 Відповісти
Вставити поліцаям в дупи .
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16.05.2023 18:13 Відповісти
Если за все им вставлять, то дуп у них и на половину не хватит.
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16.05.2023 19:35 Відповісти
А за включення камер на автошляхах когось скоро сам хутлєр нагородить.
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16.05.2023 20:19 Відповісти
Чого так швидко реагуєте?ще тільки рік і 4 місяці повномасштабне вторгнення йде. Пару років можна ще почекати
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16.05.2023 16:25 Відповісти
А куда им спешить?
Взятки дают, гуманитарка разворовывается, гайки населению с карточками закручиваются и т.д.
Да и за долги по куммуналке взялись, хотя это запрещено до окончания войны.
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16.05.2023 19:39 Відповісти
Знаєте де стоять? Прийшли і побили, крапка.
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16.05.2023 16:25 Відповісти
в каждой машине может быть. предлагаю сразу коктейлем Молотова.
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16.05.2023 16:41 Відповісти
Просто закрити доступ до камер через інтернет. Тільки локальна мережа з камер та реєстратора. Бо вимикати під час тривог камери це запрошувати злодіїв, призначаючи зручний час.
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16.05.2023 16:30 Відповісти
це не допоможе! тіки демонтаж камер! висить камера - значить потенційно може працювати і передавати кудись інформацію
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16.05.2023 16:32 Відповісти
Тоді який взагалі смисл в камерах спостереження? Познімати і нехай крадуть.
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16.05.2023 16:48 Відповісти
а що, буде краще, коли наше ППО через так камери будуть винищувати?
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16.05.2023 17:10 Відповісти
Якщо не буде доступу через інтернет, то і загроз не буде.
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16.05.2023 17:39 Відповісти
А кто даст гарантию что камера не в сети? Только полное обесточивание и физическое устранение возможности работы.
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16.05.2023 16:44 Відповісти
Мабуть простіше прибрати (встановити фейкові) неконтрольовані IP-камери навколо важливих об'єктів та враховувати їх можливу наявність при обранні позицій засобів ПРО.
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16.05.2023 20:11 Відповісти
Занадто складно. А реалізувати майже не реально.
Та й мова йде швидше за об'єкти не надвеликої важливості, де захист камер такий собі. Магазини, до прикладу.
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16.05.2023 22:31 Відповісти
А на дорогах....на заправках російських( лукойл,...ой пардон... амік)))???...чи спеціально туди колони воєнні заїзжають для іксації????
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16.05.2023 16:33 Відповісти
*картінка з дрейком.жпг"
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16.05.2023 16:38 Відповісти
Треба з цим попрацювати....було ще рік тому.
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16.05.2023 16:40 Відповісти
От курва, не пройшло й 15 місяців війни...
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16.05.2023 16:42 Відповісти
НАТА апять тармазіт...
І еті парахаботи апять же...
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16.05.2023 17:43 Відповісти
як на мене єдиний варіант гасити інет в умовний час, інакше враховуючи кількість таких камер і безконтрольність їх встановлення і експлуатації - неможливо. моя думка
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16.05.2023 16:52 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZV8vCOj9xmmx3qdfgRwkzceyjOtEZSw9DHZBJhCusaaaxBD-HQNJu2AjAvcGQT0Y1ARA7ymtmQ_5U87W5mYGjQA2GB1u6NO6FjReiLczBtdGeKvOqmsz6mHRsAS-kIsIF7liUIa9UjySrw2LTC6UvqM&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid08txhjaoUyxGdrXV6gukEPddWv1E3U51C7hVLfQJrUu1hntRo3xwerJJKKaNTDFzql?__cft__[0]=AZV8vCOj9xmmx3qdfgRwkzceyjOtEZSw9DHZBJhCusaaaxBD-HQNJu2AjAvcGQT0Y1ARA7ymtmQ_5U87W5mYGjQA2GB1u6NO6FjReiLczBtdGeKvOqmsz6mHRsAS-kIsIF7liUIa9UjySrw2LTC6UvqM&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Ворог отримує точну розвідувальну інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах України. Контроль за роботою стаціонарних відеокамер відсутній.

Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу ***********, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе що відбувається.

У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих.

Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу, така швидкість становить загрозу. Якщо відео публікують за добу, то скорегувати свої дії ворог не зможе, але якщо відео викладають онлайн або за кілька хвилин, то з'являються можливості для корегування. Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою.

Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.

На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення, це було для нас вигідно, але зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації відеокамер, які оглядають панорами міст та централізованого контролю їхньої роботи.

Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави.

Ситуація потребує швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.
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16.05.2023 17:08 Відповісти
на период военного положения наружное видеонаблюдение запрет и штраф
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16.05.2023 17:17 Відповісти
Ну тогда не удивляйся что такую страну защищать все меньше и меньше желающих.

Давай уже отменяй презумпцию невиновности, и вводи тройки, че мелочишься ?
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16.05.2023 18:22 Відповісти
Запрет и арест до разбирательства.
Деньги на штрафы они могут от кураторов получить наперед.
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16.05.2023 19:42 Відповісти
на статью овы заработали. это последнее предупреждение
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16.05.2023 18:17 Відповісти
ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили Джерело:
І на кому лежить відповідальність? за діяльність ОВА по допомозі ворогу згідно державної вертикалі управління владою? Достатьньо одного письмовог наказу ОП щоб за один день познімати чи відключити ці камери.
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16.05.2023 18:30 Відповісти
Казав і кажу. Під час війни інтернет має бути відсутній, тому що він використовується ворогом для воєнної та диверсійної діяльності.
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16.05.2023 18:47 Відповісти
Пропонуєте боротися з вошами шляхом відрубання голови?
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16.05.2023 20:03 Відповісти
Нехило было бы ответственным баранам хотя бы понять о чем они говорят. Обязать местную власть что?Заблокировать китайские серверы по всему миру?Или заставить работать шаромыжников Федорова вместо дияжитализации.Большинство камер(ip) сегодня регистрируются и имеют туннель к облаку производителя.Обязать полицая бороться с камерами - пустая трата времени. Как ни странно,надо выключать-фильтровать по тревоге интернет через провайдеров,а для критической структуры делать какие-то выделеные сети,как это сделали,кстати,в рашке.
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16.05.2023 20:14 Відповісти
Ввести дополнительный периметр видеобезопасности (ПВ), но только вокруг важных объектов!

ПВ выбирается так, чтобы любая неконтролируемая IP-камера/видекамера/смартфон вне ПВ не не имела возможность получать видеоинформацию о состоянии защищенного объекта.

Все видеокамеры внутри ПВ взять под контроль. Если их немного то интернет - провайдеры могут зафайерволить или иным способом блокировать трафик в интернет от контролируемых камер.

При необходимости отключить или установить фейковые камеры. Демонтировать или портить камеры видеонаблюдения нельзя! Это демаскирующий признак!

Обьектов не так много, и проще защитить только их, чем отказываться от интернет или видеонаблюдения везде - это нереально.

При выборе позиции средств ПВО/ПРО необходимо сначала проводить разведку, готовить позицию и создавать периметр видеоконтроля вокруг позиции заранее.
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16.05.2023 20:33 Відповісти
У камери є власник. Не знайшли власника - зняли *****. У чому проблема?
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16.05.2023 21:54 Відповісти
У камери є власник, можливо розпорядник (директор, матвідповідальний), персонал. Камер по Україні сотня тисяч. Всі - раз і зняв?
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16.05.2023 21:59 Відповісти
ничего не получится, или тотальный контроль Интернета плюс всякие старлинки и т.п. по лицензии и с записью траффика - на что очевидно денег нет и никто не даст (даже у кацапов не все так радужно с цифровым концлагерем как им хочется, хотя Хйло двадцатку отмотал и бабла не жалел, да и Китай не прям 100% пока что) или нормальная работа спецслужб\ментов\участковых\военных которые будут ежедневно лазить и смотреть\предупреждать\объяснять\штрафовать и садить кто где, кто и чем занимается (как в принципе и должны бы).
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16.05.2023 23:40 Відповісти
Плюс работать с китайцами.
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16.05.2023 20:16 Відповісти
Этого недостаточно, все скопом должны вступить в КПК.
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16.05.2023 23:28 Відповісти
Ага,давай поржем! Вы в курсе,что китайские серверы в которые качается трафик ip камер Украины, находятся скорее всего в россии? Пускай поліцаї бегают по дворам- это проще,чем думать.
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17.05.2023 23:12 Відповісти
Игнату,мой совет ..Забери себе эту систему..
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16.05.2023 21:39 Відповісти
по-правильному надо было бы наверное очистить города от частных авто (в которые можно засунуть не только камеры\трекеры\маяки\корректировку, но и приличную взрывчатку), оставить только общественный и спецтранспорт, камеры наоборот централизовать и понатыкать чтобы было видно откуда что и куда летит ну автоматические турели не мешало бы понаделать чтобы людей не дергать. да и дешевле\эффективнее это по факту было бы. а так - только поговорить о тяжелой жизни и сделать какую-то ересь.
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16.05.2023 23:29 Відповісти
скорее всего это даже не кацапо-шпионы-хакеры, а тупо наш "мудрий нарід" красивые видосики кидает оперативно в интернет, еще и теги выставляет скорее всего с координатами. учить в школах нужно было цифровой культуре. на забугорье иногда всем детям физиономии замазывают на фотках (потому как несовершеннолетние, не дали согласия плюс штрафы) и как - то работает ...
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16.05.2023 23:46 Відповісти
Кого вибирають в міські і обласні ради? Більше року війни … вони камери понаставляли ?}}}} це робота на ворога і вони мають відповісти ….
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17.05.2023 00:09 Відповісти
Вони мають бути на об'єкти направлені, а не небо знімати для хайпових відосиків. Все, що знімає небо з горизонтом 200+ метрів - прибрати, за решту - штрафи, щоб мало не показалось.
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17.05.2023 00:31 Відповісти
Камеры нужно все отключить во время войны. Они отслеживают по ним где стоит ПВО и другая возможная военная техника. Одну из пусковых установок "Патриот" , которая была недавно атакована, вычислена, скорей всего, тупо по онлайн-камерам. Что ещё за глупость показывать врагу такие месторасположения? Причём по сути в открытую. Это уму непостижимо!
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17.05.2023 02:13 Відповісти
 
 