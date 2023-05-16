ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили

Місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - зазначив Ігнат.

Він закликав громадян бути більш відповідальними, дбати про свою безпеку і не виставляти відео роботи української ППО.

Разом з тим, Ігнат наголосив на необхідності працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні.

"Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: більшість повітряних цілей було знищено, уламки ракет впали в декількох районах столиці

Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що через стаціонарні камери ворог може онлайн спостерігати за роботою української ППО та корегувати свій вогонь.