ОВА мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, - Повітряні сили
Місцеві адміністрації мають вирішити проблему роботи камер відеоспостереження під час ракетних атак, щоб ворог не міг спостерігати наживо за роботою української ППО.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"В нашій ситуації, коли в країні є воєнний стан, думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є робота ППО, коли є загроза того, що буде витік інформації, думаю, що органи військової адміністрації підкорегують, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО", - зазначив Ігнат.
Він закликав громадян бути більш відповідальними, дбати про свою безпеку і не виставляти відео роботи української ППО.
Разом з тим, Ігнат наголосив на необхідності працювати не лише з державними, а й з комерційними установами в цьому питанні.
"Із камерами щодо онлайн, треба не лише з державними інституціями працювати, тому що камери сьогодні є і на комерційних структурах, на заправках, на різних закладах. Треба теж з цим попрацювати", - вважає він.
Нагадаємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав, що через стаціонарні камери ворог може онлайн спостерігати за роботою української ППО та корегувати свій вогонь.
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Взятки дают, гуманитарка разворовывается, гайки населению с карточками закручиваются и т.д.
Да и за долги по куммуналке взялись, хотя это запрещено до окончания войны.
Та й мова йде швидше за об'єкти не надвеликої важливості, де захист камер такий собі. Магазини, до прикладу.
І еті парахаботи апять же...
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Ворог отримує точну розвідувальну інформацію про організацію та тактику роботи протиповітряної оборони завдяки стаціонарним відеокамерам у великих містах України. Контроль за роботою стаціонарних відеокамер відсутній.
Найбільш неприємно дивує у нещодавніх обстрілах Хмельницького та Києва, що майже миттєво в мережі з'являються відеозаписи навіть не телефонів, а з стаціонарних камер спостереження, які миттєво дають якісну картинку щодо результатів ураження складу ***********, наприклад, у Хмельницькому. Цікаво, що камери наведені не на якийсь об'єкт - вхід до квартири наприклад, а загалом на місто, саме щоб фіксувати усе що відбувається.
У Києві з'явилось вночі одразу кілька відео роботи нашої протиповітряної оборони, які дають важливу тактичну інформацію стосовно характеру дій ППО. Завдяки відео стає зрозумілим порядок застосування та кількість та тип задіяних засобів ППО, приблизні райони запуску. Так, фіксація кількості пусків ракет з однієї точки дуже багато говорить про характеристики зенітно-ракетних систем. Російські супутники не мають можливості постійно сканувати райони ударів, і тому швидка видача даних з відеокамер - це найкращий засіб отримання розвідданих.
Головна небезпека, що це дуже швидко потрапляє в мережу, така швидкість становить загрозу. Якщо відео публікують за добу, то скорегувати свої дії ворог не зможе, але якщо відео викладають онлайн або за кілька хвилин, то з'являються можливості для корегування. Нема сумнівів, що можливості розташовувати відеокамери з виводом в інтернет вже зараз використовуються російською розвідкою.
Величезна проблема державної безпеки - наші спецслужби та правоохоронні органи досі не мають контролю за встановленням відеокамер та трансляцією онлайн в інтернет відео з цих камер.
На початку війни наявність розгалуженої мережі приватних камер мало для нашої оборони неоціненне значення, це було для нас вигідно, але зараз потрібні системні рішення щодо реєстрації відеокамер, які оглядають панорами міст та централізованого контролю їхньої роботи.
Якщо людина ставить камеру у свій двір чи біля своєї оселі, щоб контролювати свою квартиру або свій маєток - це нормально та потрібно вітати, це власна безпека, тут ніякі обмеження не потрібні. Але якщо камера сканує місто, це має бути під контролем, оскільки це вже стосується безпеки інших людей. Робота відеокамер, які оглядають міста, під час війни має бути контрольована та санкціонована, і це повинно бути якомога швидше врегульоване на рівні держави.
Ситуація потребує швидких, продуманих та виважених рішень Верховного Головнокомандувача, міністра оборони, Верховної Ради.
Давай уже отменяй презумпцию невиновности, и вводи тройки, че мелочишься ?
Деньги на штрафы они могут от кураторов получить наперед.
І на кому лежить відповідальність? за діяльність ОВА по допомозі ворогу згідно державної вертикалі управління владою? Достатьньо одного письмовог наказу ОП щоб за один день познімати чи відключити ці камери.
ПВ выбирается так, чтобы любая неконтролируемая IP-камера/видекамера/смартфон вне ПВ не не имела возможность получать видеоинформацию о состоянии защищенного объекта.
Все видеокамеры внутри ПВ взять под контроль. Если их немного то интернет - провайдеры могут зафайерволить или иным способом блокировать трафик в интернет от контролируемых камер.
При необходимости отключить или установить фейковые камеры. Демонтировать или портить камеры видеонаблюдения нельзя! Это демаскирующий признак!
Обьектов не так много, и проще защитить только их, чем отказываться от интернет или видеонаблюдения везде - это нереально.
При выборе позиции средств ПВО/ПРО необходимо сначала проводить разведку, готовить позицию и создавать периметр видеоконтроля вокруг позиции заранее.
былоцифровой культуре. на забугорье иногда всем детям физиономии замазывают на фотках (потому как несовершеннолетние, не дали согласия плюс штрафы) и как - то работает ...