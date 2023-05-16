Очікується голосування за звільнення Князєва з посади голови Верховного Суду, - суддя ВС Ткачук

Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про утворення робочої групи з підготовки питання про висловлення недовіри діючому голові Верховного Суду і усунення його від виконання адміністративних повноважень.

Про це у Facebook повідомив суддя Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, подібних новин про роботу НАБУ у ВС він не читав за усю свою майже 30-річну службу.

"Подібних новин не було у нашій державі за усю історію Верховного Суду, починаючи із 1917 року. Така ніч і для мене, і для більшості суддів Верховного Суду була моментом істини та переосмислення багатьох речей. Я не маю права, як суддя Великої Палати Верховного Суду, відповідно до Конституції України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, давати оцінку оприлюдненим фактам на предмет наявності чи відсутності вини тих чи інших осіб. Проте, як громадянин країни, яка захищає свою незалежність у російсько-українській війні, як офіцер, як суддя, шокований оприлюдненою інформацією. Не знаю, що у таких випадках судді Верховного Суду мають сказати суспільству, що ми маємо сказати тим, кого покалічила і калічить війна, тим хто покладає надію на справедливість суддів. Покаятися, посипати голову попелом, звільнитися і запропонувати іншим людям вершити правосуддя. Правосуддя над нами і над тими, хто творить воєнні злочини на нашій землі. Можливо такі кроки були б правильними. Правильними і зрозумілими для багатьох людей. Проте, такий крок можна зробити по завершенні війни. Зараз Пленум Верховного Суду мав визначити, що робити тепер. До Дня Перемоги України і цивілізованого Світу на чорною навалою рашизму", - зазначив він.

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Ткачук зазначив, що Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про утворення робочої групи з підготовки питання про висловлення недовіри діючому голові Верховного Суду і усунення його від виконання адміністративних повноважень.

Наразі очікується голосування за звільнення діючого голови Верховного Суду з посади.

"За цим - процедура обрання голови Верховного Суду. Усі рішення взаємоповʼязані і дозволять Вищій раді правосуддя завершити формування Вищої кваліфікаційної комісії та здійснювати інші вкрай важливі повноваження. Для діючого голови Верховного Суду буде час і можливість реалізувати свої права у звʼязку з висунутими обвинуваченнями. А Верховний Суд продовжує процесуальну діяльність визначену Конституцією і Законами України. Після цього Верховний Суд має обговорити і вирішити чи здатний продемонструвати Народу України свою відданість принципам законності, справедливості і чесності. Можливо для цього потрібно буде провести більш широку дискусію. 3 представниками громадянського суспільства і законодавцем, адже це питання вкрай важливе не тільки для кожного судді Верховного Суду, але й для виживання і становлення тієї держави, за яку тисячі українців віддають своє життя і здоровʼя", - підсумував Ткачук.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.

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