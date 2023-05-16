Очікується голосування за звільнення Князєва з посади голови Верховного Суду, - суддя ВС Ткачук
Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про утворення робочої групи з підготовки питання про висловлення недовіри діючому голові Верховного Суду і усунення його від виконання адміністративних повноважень.
Про це у Facebook повідомив суддя Верховного Суду Олег Ткачук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, подібних новин про роботу НАБУ у ВС він не читав за усю свою майже 30-річну службу.
"Подібних новин не було у нашій державі за усю історію Верховного Суду, починаючи із 1917 року. Така ніч і для мене, і для більшості суддів Верховного Суду була моментом істини та переосмислення багатьох речей. Я не маю права, як суддя Великої Палати Верховного Суду, відповідно до Конституції України, відповідно до Кримінального процесуального кодексу, давати оцінку оприлюдненим фактам на предмет наявності чи відсутності вини тих чи інших осіб. Проте, як громадянин країни, яка захищає свою незалежність у російсько-українській війні, як офіцер, як суддя, шокований оприлюдненою інформацією. Не знаю, що у таких випадках судді Верховного Суду мають сказати суспільству, що ми маємо сказати тим, кого покалічила і калічить війна, тим хто покладає надію на справедливість суддів. Покаятися, посипати голову попелом, звільнитися і запропонувати іншим людям вершити правосуддя. Правосуддя над нами і над тими, хто творить воєнні злочини на нашій землі. Можливо такі кроки були б правильними. Правильними і зрозумілими для багатьох людей. Проте, такий крок можна зробити по завершенні війни. Зараз Пленум Верховного Суду мав визначити, що робити тепер. До Дня Перемоги України і цивілізованого Світу на чорною навалою рашизму", - зазначив він.
Ткачук зазначив, що Пленум Верховного Суду ухвалив рішення про утворення робочої групи з підготовки питання про висловлення недовіри діючому голові Верховного Суду і усунення його від виконання адміністративних повноважень.
Наразі очікується голосування за звільнення діючого голови Верховного Суду з посади.
"За цим - процедура обрання голови Верховного Суду. Усі рішення взаємоповʼязані і дозволять Вищій раді правосуддя завершити формування Вищої кваліфікаційної комісії та здійснювати інші вкрай важливі повноваження. Для діючого голови Верховного Суду буде час і можливість реалізувати свої права у звʼязку з висунутими обвинуваченнями. А Верховний Суд продовжує процесуальну діяльність визначену Конституцією і Законами України. Після цього Верховний Суд має обговорити і вирішити чи здатний продемонструвати Народу України свою відданість принципам законності, справедливості і чесності. Можливо для цього потрібно буде провести більш широку дискусію. 3 представниками громадянського суспільства і законодавцем, адже це питання вкрай важливе не тільки для кожного судді Верховного Суду, але й для виживання і становлення тієї держави, за яку тисячі українців віддають своє життя і здоровʼя", - підсумував Ткачук.
Нагадаємо, раніше НАБУ і САП повідомили про викриття масштабної корупції у Верховному Суді. За даними джерел ЦН, голова ВС Князєв був затриманий на хабарі у 2,7 млн доларів.
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А де дівся суддя Чавус?
Подивився я на "Шоу кривоносиків" і захотілося мені його прокоментувати.
Один з кривоносиків повідомив, що діяння затриманих кваліфіковані за статтею 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" Кримінального кодексу України.
Ніби-то Голова Верховного Суду такий собі КНЯЗЄВ одержав 2,7 мільйонів доларів США банкнотами, що, на думку кривоносиків, є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі - понад 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка до статті 364-1 Кримінального кодексу України визначає, що під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують БЕЗ ЗАКОННИХ НА ТЕ ПІДСТАВ.
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Спеціально кривоносиків: прямо констатована (визначена, передбачена тощо) законом ВІДСУТНІСТЬ ЗАКОННИХ підстав пропозиції, надання або одержання чогось як обов'язкового елементу кваліфікації цих діянь за ст.368, 369 КК, в силу положень п.22 ч.1 ст.92 Конституції України і рішення КС України від 30.05.2001 №7-рп/2001 виключає притягнення "діячів" (навіть якщо вони є державними) за вчинення цих діянь.
Цитую зміст п.22 ч.1 ст.92 Конституції України: діяння, які є злочинами, визначаються виключно законами України.
РОЗШИФРОВУЮ для кривоносиків: якщо діяння, його підстави (причини, наслідки, характер, склад учасників) не визначені виключно законом України, вони не можуть бути злочином через положення Конституції України.
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Бачив я фотографію з зображенням банкнот доларів США. Гарне фото, але ці банкноти не є грошовими коштами, не є майном, не є перевагами, не є пільгами, не є послугами, не є нематеріальними активами і не є вигодами нематеріального чи негрошового характеру.
В Україні грошові кошти існують у готівковій (формі грошових знаків) та безготівковій (формі записів на рахунках) формах - ч.1 ст.3 Закону України "Про платіжні послуги".
Долари США в Україні не є національною валютою України (гривнею).
За пп.а) п.5) ч.1 ст.1 Закону України "Про валюту і валютні операції" під терміном "іноземна валюта" розуміються грошові знаки грошових одиниць іноземних держав у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави або групи іноземних держав, а також вилучені або такі, що вилучаються з обігу, але підлягають обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Відповідно до наведеного визначення долари США в Україні не є іноземною валютою, бо для того, щоби вважатися іноземною валютою, повинні або перебувати в обігу на території США (не на території України), або ПІДЛЯГАТИ обміну на грошові знаки, що перебувають в обігу.
Тобто в Україні іноземною валютою вважається лише валютна виручка експортерів, а не хабарі, подарунки, засоби визначення боргів/зобов'язань тощо у формі грошових знаків. І тим паче кількість таких грошових знаків/банкнот не може вимірюватися "неоподатковуваними мінімумами доходів громадян".
а за те, що попався.
Можливо і підстава щоб взяти під контроль ВС