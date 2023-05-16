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Новини Війна
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Череватий про обстановку під Лиманом та Куп’янськом: Ворог тричі намагався атакувати наші позиції, знищено майже 60 окупантів

танк,зсу,техніка,лють

Українські військові на Лиманському та Куп’янському напрямках знищили 58 окупантів. Також бійцям вдалося підбити два російських танки.

Про це заявив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Лиманському та Куп’янському напрямках ворог тричі намагався атакувати наші позиції, але був відкинутий", - йдеться у заяві.

Зазначається, що за добу там вбито 58 окупантів, 107 поранено, один потрапив в полон. Загалом росіяни 560 разів застосовували артилерію та здійснили 17 авіанальотів.

"На цій ділянці фронту підбито два ворожі танки, дві БМП, гармату Д-20, безпілотник, два міномети і один польовий склад з боєприпасами", - повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Автор: 

армія рф (17302) знищення (7194) Лиман (228) Череватий Сергій (166) Куп’янськ (749)


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Головне - слідкуйте за ворожими снайперами,вони кожен день вбивають наших захисників...є нарікання з цього приводу.
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16.05.2023 16:28 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.05.2023 16:46 Відповісти
 
 