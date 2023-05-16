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Новини Війна
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Росіяни знову намагалися заплутати систему ППО, били з акваторії Чорного та Азовського морів, - ОК "Південь"

корабель,ракети,калібр

Росіяни в ніч на 16 травня застосували акваторію й Азовського моря, вочевидь, намагаючись заплутати нашу систему ППО.

Про це заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Напередодні ворог неспецифічно розташував ракетоносії, зокрема застосував акваторію й Азовського моря, вочевидь, намагаючись заплутати нашу систему протиповітряної оборони. Один з ракетоносіїв противник розмістив на півночі Керченської протоки, але протягом ночі додали ще ракетоносії у Чорне море, таким чином на момент початку атаки були готові 24 "калібри". З акваторій Чорного та Азовського морів окупантами були випущені 9 ракет, 4 з них прямували нашою зоною відповідальності й всі були знищені ППО. А ще 5 ракет мали маршрут іншими регіонами України і теж були ліквідовані", - пояснила вона.

Гуменюк додала, що зараз у Чорному та Азовському морях перебуває корабельне угруповання ворога у кількості 9 одиниць, один ракетоносій залишається в Азовському морі, два - у Чорному морі. Сумарний залп "Калібрів", які ще противник не використав, - 15 ракет.

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Автор: 

обстріл (28365) Гуменюк Наталія (804)


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Схоже.зельц і Єрмак так перелякалися після потоплення крейсера "Москва",що раз і назавжди заборонили обстрілювати роскораблі у Чорному та Азов.морях....мабуть,отримали суворий нагоняй від Путлера?
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16.05.2023 16:49 Відповісти
Коли вже наші ракети будуть топити ці російські корита ще до стартів Калібрів?
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16.05.2023 18:55 Відповісти
Чтобы запутать ПВО, надо погрузиться.
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16.05.2023 19:06 Відповісти
 
 